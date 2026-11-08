Kapitány István: 700 megawattnyi új szélenergia-kapacitás kaphat zöld utat

Az időjárásfüggő megújuló termelés kiegyensúlyozása érdekében a kormányzat a szélenergia súlyának növelésén, a tárolói kapacitások bővítésén és az átviteli, valamint az elosztóhálózat fejlesztésén dolgozik - írja Kapitány István.

A szektor iránt máris élénk a piaci érdeklődés,

a nyáron meghirdetett kapacitáskiosztási eljárásra közel 2300 megawattnyi új szélerőmű létesítésére érkezett igény.

Ebből az első körben mintegy 700 megawattnyi új termelőkapacitás hálózati csatlakozására nyílik lehetőség, közölte a miniszter.

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