Kevesebb munkaóra, lassabb növekedés – így fizet Európa a hőségért

A cikksorozat első részében a Lancet Countdown globális jelentése alapján azt mutattuk be, hogy a hőség világszinten már ezermilliárd dolláros nagyságrendű jövedelemkiesést okoz, elsősorban a kieső munkaórákon és a csökkenő munkaerő-kapacitáson keresztül.
A veszteségek aránytalanul oszlanak meg, a sérülékenyebb, alacsonyabb fejlettségű országok jóval nagyobb relatív terhet viselnek.
A sorozat második része Európára fókuszál. A Lancet európai klíma-egészségügyi jelentése szerint a hőség már a kontinensen is mérhető gazdasági veszteséget okoz, mivel csökkenti a biztonságosan ledolgozható munkaidőt, Dél-Európában rontja a növekedési pályát, és növeli az egészségügyi rendszerek terhelését. Közben az európai államok továbbra is jelentős összegekkel támogatják a fosszilis energiahordozókat, miközben a karbonárazásból származó bevételek ennél jóval kisebbek.
Miről szól az európai Lancet-jelentés?
A Lancet európai klíma-egészségügyi jelentése a klímaváltozás egészségügyi, gazdasági és szakpolitikai hatásait vizsgálja a kontinensen. A dokumentum európai indikátorokon keresztül követi többek között a hőkitettséget, a munkaerőpiaci hatásokat, a hőséghez köthető halálozást, a fertőző betegségek terjedési feltételeit és az energiapiaci ösztönzőket. Ebben a cikkben a jelentés gazdasági szempontból legfontosabb mutatóira koncentrálunk.
|Három szám, amely megmutatja a hőség európai árát
|Mutató
|Érték
|Időszak / év
|Földrajzi kör / bázis
|Értelmezés
|Munkaerő-kínálat csökkenése Európában
|1,52% / 24 óra dolgozónként évente
|2020–2023
|Európa; az 1965–1994-es történelmi átlaghoz képest
|A hőmérséklet-változás miatt becsült munkaerő-kapacitás-csökkenés
|GDP/fő-növekedési veszteség
|0,99%
|2021
|Dél-Európa; az 1981–2010-es átlaghőmérsékletekhez képest
|A pozitív hőmérsékleti anomáliákhoz kötött becsült hatás
|Hőséghez köthető halálesetek Európában
|62 775 fő
|2024
|Európa
|Becsült hőséghez kapcsolódó halálozás
|Forrás: Lancet Countdown Europe Report, Portfolio
Már a munkaerőpiacon is látszik a hőség ára
A jelentés azt vizsgálta, hogy a hőmérséklet változása mennyivel csökkenti a biztonságosan és megfelelő termelékenységgel ledolgozható munkaidőt. Az eredmények szerint Európában 2020 és 2023 között a hőség 1,52 százalékkal szűkítette a munkavégzési kapacitást az 1965–1994-es időszak átlagához képest, ami dolgozónként évente 24 órányi kiesésnek felel meg.
A kitettség a dél-európai hőhullámokon és a mezőgazdasági munkán túl más területeken is megjelenik. A nagyvárosokban a hősziget-hatás, az építőipari és közlekedési munkák, valamint a nehezen hűthető munkahelyek is növelhetik a kockázatot. A hőség munkaerőpiaci korlátként kevesebb biztonságosan ledolgozható időt, alacsonyabb termelékenységet és nagyobb egészségügyi kockázatot jelenthet.
A munkaidő-kiesés különösen azért fontos, mert Európa több országában eleve szűk a munkaerő-kínálat. Ha a hőség a legforróbb időszakokban lassítja vagy megszakítja a fizikai munkát, annak hatása az építőipartól a mezőgazdaságon át a logisztikáig több ágazatban is megjelenhet.
Dél-Európa növekedési pályája különösen sérülékeny
A hőség gazdasági hatása Európán belül is eltérő. A jelentés szerint
2021-ben Dél-Európában a GDP/fő növekedése 0,99 százalékkal alacsonyabb volt annál, mint amekkora az 1981–2010-es átlaghőmérsékletek mellett lehetett volna.
Ez a mutató a növekedési pályára gyakorolt negatív hatást jelzi, amelyhez a térség erősebb nyári hőterhelése, valamint a mezőgazdaság, a turizmus, az építőipar és a kültéri szolgáltatások nagyobb kitettsége is hozzájárulhat.
A növekedési hatás jelentősége abban áll, hogy a klímakockázatok közvetlenül kapcsolódnak a gazdasági teljesítményhez. Ha a hőség csökkenti a munkaerő-kapacitást, rontja az egészségi állapotot, növeli a termelési kockázatokat és alkalmazkodási költségeket generál, akkor ezek a hatások idővel a makrogazdasági mutatókban is megjelennek.
Az egészségügyi veszteség gazdasági költséggé válik
A Lancet Countdown becslése szerint
2024-ben 62 775 halálesetet okozhatott a hőség Európában.
Egy friss, a Lancet Countdown-jelentéstől független Nature Health-tanulmány a 2026-os nyár városi hőhalálozását vizsgálta Európában. A kutatók 30 ország 854 városára készítettek becslést, és arra jutottak, hogy
2026 júniusa és augusztusa között 50 391 hőséghez köthető többlethaláleset történt a vizsgált városokban.
A becslés szerint ebből 32 619 többlethaláleset, vagyis a teljes hőséghez köthető többlethalálozás 65 százaléka az ember okozta felmelegedéshez kapcsolódott. A teher döntően az idősebbeket érintette: a hőséghez köthető többlethalálesetek mintegy 88 százaléka a 65 éves és idősebb korosztályban jelentkezett, ezen belül a 85 évesek és idősebbek körében 22 502 többlethalálesetet becsültek.
Mindkét adat modellezett becslés, ezért eltér a regisztrált halálozási adatok egyszerű összesítésétől. A gazdasági következmény azonban világos, mivel a hőhullámok növelik az egészségügyi ellátórendszer terhelését, rontják a munkaképességet, és különösen az idősebb, krónikus betegséggel élő vagy rosszul hűthető lakásokban élő embereket veszélyeztetik.
Európában ez azért különösen fontos, mert a kontinens több országában gyorsan öregszik a népesség. A hőségnek kitett idősek körében nagyobb a kiszáradás, a szív- és érrendszeri terhelés, valamint a hőstressz kockázata. A probléma így egyszerre jelenik meg az egészségügyi kiadásokban, a szociális ellátórendszerek terhelésében és a munkaképes népesség termelékenységében.
A hőség gazdasági jelentősége több csatornán keresztül is látszik. A munkaóra-veszteség, a növekedési hatás és a halálozási becslés ugyanannak a folyamatnak három különböző oldalát mutatja, vagyis
a klímaváltozás európai költségei már rövid távon is mérhetők.
Erős szakpolitikai feszültséget jeleznek a fosszilis támogatások
A jelentés egyik legfontosabb fiskális üzenete szerint
Európa egyszerre próbálja árazni a kibocsátást, miközben jelentős összegekkel támogatja a fosszilis energiahordozókat.
A fosszilis támogatások 2023-ban 444 milliárd eurót értek el Európában, miközben a karbonárazási bevételek 79,1 milliárd eurót tettek ki. Ez utóbbi a fosszilis támogatások 17,8 százalékának felelt meg.
A kérdés túlmutat a költségvetési részleteken. A fosszilis támogatások befolyásolják az energiaárakat, a fogyasztói és vállalati döntéseket, valamint az energiaátmenet ütemét. A karbonárazás bevételt termel, a fosszilis támogatások viszont ennél jóval nagyobb összeget képviselnek, így az ösztönzőrendszer vegyes jelzéseket küld a gazdasági szereplőknek.
Az államok főként a vállalatok és a háztartások energiaköltségeit mérséklik ezekkel a támogatásokkal, például a magyar rezsicsökkentéshez hasonló árszabályozással vagy fogyasztói kuponokkal. Az ilyen intézkedések rövid távon szociális és ellátásbiztonsági célokat is szolgálhatnak, különösen az energiaárak hirtelen megugrásakor. A jelentés arra hívja fel a figyelmet, hogy miközben a hőség egészségügyi és gazdasági költségei nőnek,
a költségvetési ösztönzők jelentős része továbbra is a fosszilis energiahordozók felhasználását támogatja.
Új egészségügyi kockázatok is megjelennek
Az európai klímakockázatok túlmutatnak a hőhullámokon. A jelentés szerint
a dengue-járványok kitörésének átlagos kockázata Európában 297 százalékkal nőtt 2015–2024-ben az 1981–2010-es bázisidőszakhoz képest.
Ez a mutató nem tömeges európai dengue-járványokra utal, hanem arra, hogy az éghajlati feltételek egyre kedvezőbbek lehetnek a betegség terjedését segítő vektorok számára.
A dengue mellett a jelentés más, betegségeket terjesztő állatfajokkal kapcsolatos kockázatok változására is utal. Egyes kullancsfajok aktivitási időszakának módosulása a közép-európai olvasók számára is kézzelfoghatóbbá teszi, hogy a klímaváltozás egészségügyi hatásai mediterrán és közép-európai összefüggésben egyaránt megjelenhetnek. A dengue-kockázatot emellett az is közelebb hozza, hogy a betegséget terjeszteni képes ázsiai tigrisszúnyog Magyarországon is monitorozott inváziós faj: a hazai Szúnyogmonitor programban 2019-ben 48, 2026-ban már 532 azonosított példány szerepelt, bár a lakossági bejelentések alapján készült éves adatok jelentősen ingadoznak.
Ezek a kockázatok azt mutatják, hogy a hőség egészségügyi hatásai egyre több csatornán keresztül jelennek meg Európában, miközben a gazdasági következmények az egészségügyi rendszerek terhelésében is látszanak.
Módszertani megjegyzés:
A cikkben szereplő gazdasági és egészségügyi adatok többsége becslés. A munkaerő-kínálat csökkenése a hőmérséklet-változás munkaerő-kapacitásra gyakorolt becsült hatását mutatja, nem ténylegesen kimutatott munkatávollétet. A GDP/fő-növekedési adat a pozitív hőmérsékleti anomáliák modellezett hatását jelzi, a hőséghez köthető halálozás pedig epidemiológiai becslés. A klímaváltozás teljes gazdasági költsége ennél szélesebb lehet, mert számos hatás nem jelenik meg a modellekben.
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