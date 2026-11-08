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Magyar Péter bejelentette: 57 milliárd forintos programot indít a kormány országfásításra és települészöldítésre
Gazdaság

Magyar Péter bejelentette: 57 milliárd forintos programot indít a kormány országfásításra és települészöldítésre

Portfolio
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Több mint 57 milliárd forintos keretösszeggel indít négyéves, átfogó országfásítási és települészöldítési programot a kormány a klímaváltozás hatásainak mérséklése érdekében – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook-videóban.

Magyar Péter a videójában elmondta, hogy a döntés hátterében az egyre súlyosbodó nyári hőhullámok állnak. Ahogy arról mi is több cikkünkben beszámoltunk, az egyre szárazabbá és melegebbé járó nyári időjárás idén már az ország energiabiztonságát is veszélyeztették, emellett pedig a gazdaság számain is meglátszott.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a klímaváltozásról szóló elméleti viták korszaka lezárult, a hangsúlyt mostantól a gyakorlati klímaalkalmazkodásra és az életkörülmények javítására kell helyezni.

Fenntartható fejlesztéseket valósítunk meg szakszerű tervezéssel, tudatos fafajválasztással és az utógondozás biztosításával

– emelte ki a miniszterelnök, hozzátéve, hogy az elmúlt évek térkövezési és betonozási gyakorlatával szakítva valódi szemléletváltásra van szükség.

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A négyéves terv egyik fő pillérét jelentő országfásítási programra 18,2 milliárd forintot különítenek el. Ebből a forrásból legalább

12 millió facsemetét ültetnek el, ami magában foglal több mint 1300 hektárnyi új erdő telepítését, valamint 20 ezer kilométernyi csatornaszakasz fásítását.

Az új ültetések mellett a meglévő állomány védelmére is jut forrás, így négymilliárd forintot a már létező erdők fenntarthatóbbá tételére, egymilliárd forintot pedig egy integrált erdőtűz-védelmi akcióterv elindítására fordítanak.

A program legnagyobbrészét a települészöldítés teszi majd ki, amelyre 39,6 milliárd forintot szán a kabinet. A cél a helyi közösségek bevonása, valamint a jelenleg sok esetben idejétmúlt elvek mentén, drágán és rossz hatékonysággal működő önkormányzati zöldfelület-gazdálkodás modernizálása.

Ennek érdekében négyféle önkormányzati pályázatot írnak ki, amelyekre bármely magyar település jelentkezhet.

  • További 14,9 milliárd forintot új közparkok kialakítására és a meglévő zöldterületek összekapcsolására különítik el.
  • Két további, egyenként 10 milliárd forintos keret szolgál a városi hőszigethatás mérséklésére – a felesleges betonfelületek feltörésével és árnyékot adó zöldterületek létrehozásával –, valamint a meglévő parkok felújítására és az elpusztult fák pótlására.
  • A negyedik, 4,4 milliárd forintos pályázati alapból a közintézmények, így az iskolák, óvodák, bölcsődék és orvosi rendelők jelenleg jellemzően lebetonozott udvarait alakítják át zöld közösségi terekké.

A pályázatok megvalósításába a szakmai szervezeteket – többek között az erdőgazdaságokat, a vízügyi szakembereket, a tájépítészeket és a kutatókat – is bevonják. Ez biztosítja, hogy a helyi szakértelemmel nem rendelkező önkormányzatok se essenek el a támogatásoktól, és a projektek szorosan illeszkedjenek az adott település klímájához, illetve vízháztartásához.

A hazai erdők kapcsán nemrégiben annak kapcsán is szó volt, hogy szeptember 30-án lejárt a védett és Natura 2000-es erdőkre vonatkozó fakitermelési moratórium, aminek értelmében újra elindulhatott volna a termelés a védett erdőkben. Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium ezután közölte, hogy

a korábbi ipari szemléletű gazdálkodáshoz már nem térnének vissza ezeken a területeken.

Bár tárca közölte, hogy az örökölt rendszer hiányosságai miatt az összes védett terület azonnali, teljes tehermentesítése egyetlen lépésben még nem lehetséges, a hosszabb távú cél a legértékesebb övezetek végleges megóvása a fatermeléstől.

A moratórium lejártát követően több környezetvédő szervezet is a korlátozás határozatlan idejű fenntartása mellett foglalt állást.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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