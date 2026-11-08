Megjött a magyarázat: ezért fordultak nagyot az üzemanyagárak Magyarországon!

Enyhülhet a nyomás az olajpiacon, de azért nagy a bizonytalanság
Az elmúlt időszakban a kőolaj világpiaci árának alakulását alapvetően a közel-keleti konfliktus és az ellátási zavarok határozták meg. Most viszont egyre több olyan diplomáciai fejlemény körvonalazódik, ami a geopolitikai kockázati felár mérséklődésének irányába hat - írta meg a Portfolio-nak Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára.
- J. D. Vance amerikai alelnök közreműködésével ismét lendületet kaptak az Iránnal folytatott diplomáciai egyeztetések, amikben Katar is fontos közvetítői szerepet vállal. A tárgyalások célja a konfliktus lezárásának előmozdítása, illetve a további katonai eszkaláció elkerülése.
- Ezzel párhuzamosan az orosz-ukrán háború diplomáciai rendezésének lehetősége is napirendre került: november 10–11-én Abu-Dzabiban amerikai közvetítéssel háromoldalú tárgyalásokat terveznek.
Már önmagában a diplomáciai megoldás lehetősége is lefelé mozdíthatja az olajárakat, hiszen mérséklődhet az a kockázati felár, amit a kereskedők a közel-keleti ellátási bizonytalanságok miatt korábban beépítettek az árakba; írja a szakértő.
A helyzet viszont továbbra is törékeny. A térségben folytatódó katonai incidensek és a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanságok miatt
egy esetleges újabb eszkaláció gyorsan megfordíthatja a kedvező árfolyammozgásokat.
Ráadásul az olajpiac kínálati oldala sem állt teljesen helyre.
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) októberi jelentése szerint az öböl menti termelők kőolajexportja szeptemberben már meghaladta a háború előtti szint 75 százalékát, a globális olajkészletek azonban még így is 509 millió hordóval maradtak el a február végi szinttől.
A helyzetet az is bonyolítja, hogy az OPEC+ november elején változatlanul hagyta a decemberi kitermelési célokat, miközben több tagország tényleges termelése továbbra is elmarad az engedélyezett mennyiségektől.
Mindez azt jelenti, hogy
bár rövid távon megjelentek az árcsökkenést támogató tényezők, a kínálati helyzet továbbra is érzékeny a geopolitikai fejleményekre.
A benzinpiacon már egészen más a helyzet
Az európai benzinpiacon az árak csökkenését elsősorban a kereslet gyengülése és a megfelelő kínálat magyarázza
- írja Grád Ottó.
A kontinens finomítói magas kihasználtsággal működnek, így a piacra jelentős mennyiségű benzin kerül, miközben az értékesítési lehetőségek szűkülnek. Az exportot ráadásul több tényező is nehezíti: a magas tengeri fuvardíjak, a hajók várakozásával kapcsolatos költségek és a drágább keverőkomponensek miatt kevésbé éri meg a benzint távolabbi piacokra szállítani. Ennek következtében több üzemanyag maradhat Európában, ami a készletek növekedésén keresztül is lefelé nyomhatja az árakat.
A Grád Ottó által ismertetett adatok szerint az Amszterdam–Rotterdam–Antwerpen (ARA) térségében a benzinkészletek az október 29-ével zárult héten közel 23 százalékkal, 868 ezer tonnára emelkedtek.
A gyengülő kereslet, a növekvő készletek és a nehezebbé váló export együttesen az európai benzinárak mérséklődésének irányába hatnak.
A dízelpiacon még koránt sincs vége a feszültségnek
Egészen más viszont a helyzet a gázolaj esetében, emeli ki a szakember. Az európai dízelpiac továbbra is rendkívül feszes, amit
a közel-keleti ellátási zavarok, az orosz finomítókat érő ukrán támadások és a korlátozott exportlehetőségek egyaránt magyaráznak.
Mindeközben a tél közeledtével a fűtési célú olajtermékek iránti kereslet is egyre fontosabb szerepet kap.
A magas árak ugyanakkor már a fogyasztásra is visszahatnak. A nemzetközi nagykereskedelmi dízelárak a válság előtti szintek közel kétszeresére emelkedtek, ami egyes vásárlókat beszerzéseik elhalasztására ösztönöz. Ez viszont önmagában nem elegendő a kínálati feszültségek megszüntetéséhez, hangsúlyozza Grád.
Az ARA térségében a dízel- és gázolajkészletek október végén 3 százalékkal, 1,72 millió tonnára csökkentek. Az IEA is arra figyelmeztetett, hogy a globális dízelpiac egyensúlya még 2027-ben is törékeny maradhat.
Van viszont egy tényező, ami Grád Ottó szerint érdemben enyhítheti a helyzetet: több európai ország is
stratégiai üzemanyagkészleteinek felszabadításával igyekszik csökkenteni a piaci nyomást.
Franciaország november elejétől 10 millió hordó gázolajat bocsát piacra három hónap alatt. A francia kormány célja kifejezetten a kiskereskedelmi árak mérséklése: a korábban, alacsonyabb áron beszerzett készleteket kedvezményesen értékesítik a forgalmazóknak, amelyeknek ezt az előnyt tovább kell adniuk a fogyasztóknak. A francia kormány számításai szerint az intézkedés literenként akár 12-18 eurócentes árcsökkenést is eredményezhet. Németország korábban összesen 19,5 millió hordónyi olajtartalék felszabadítását vállalta a nemzetközi készletkoordináció keretében, míg Spanyolország októberben további 4,4 millió hordónyi dízel- és repülőgépüzemanyag-készlet piacra bocsátásáról döntött. Hollandia szintén részt vett a folyamatban: október végére összesen 5,36 millió hordó kőolajat és olajterméket szabadított fel stratégiai tartalékaiból. Az intézkedések célja, hogy növeljék a rövid távon rendelkezésre álló kínálatot, ezzel pedig mérsékeljék az árakat.
A dízelpiacon tehát megjelent egy fontos árcsökkentő tényező, de a helyzet továbbra is jelentősen eltér a benzinpiacon tapasztalttól.
A forint is besegíthet a magyar autósoknak
A magyarországi üzemanyagárak szempontjából a nemzetközi termékárak mellett a forint árfolyama is meghatározó, mivel a kőolaj és az olajtermékek kereskedelme alapvetően dollárban zajlik. Az elmúlt időszakban a forint erősödött a dollárral szemben, miközben sem az amerikai jegybank (Fed), sem az Európai Központi Bank (EKB) nem változtatott irányadó kamatán. Az erősebb forint mérsékli a dollárban jegyzett energiahordozók forintban számított költségét, így
hozzájárulhat a hazai üzemanyagárak csökkenéséhez.
- hangsúlyozza a szakember.
A kilátásokról
Az üzemanyagárak jelenlegi csökkenése tehát több tényező együttes hatásának eredménye:
- a kőolajpiacon a geopolitikai rendezés reménye,
- a benzinpiacon a gyengülő kereslet és a növekvő készletek,
- a dízelpiacon pedig a visszafogott vásárlások és a stratégiai készletek felszabadítása hatnak az árakra.
- Mindezt Magyarországon a forint erősödése is támogatja.
A nemzetközi energiapiac ugyanakkor továbbra is érzékeny a geopolitikai fejleményekre, ezért az árak alakulásában a következő időszakban is jelentős ingadozásokra lehet számítani
- fejezi be gondolatait Grád Ottó.
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