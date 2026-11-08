Mi lehet a NER-es cégek jövője: bedöntés vagy átvétel?

A politikai kapcsolatok révén megerősödött vállalatok sorsáról nem lehet egységesen dönteni. A korábbi jogsértések feltárása, a közvagyon visszaszerzése és a működő gazdasági kapacitások megőrzése nem feltétlenül egymást kizáró célok, de azt látni kell, hogy a NER-es cégvagyon jelentős része nem visszaszerezhető, mert egyszerűen elolvad. A kérdés az, hogy mi legyen a többivel, és annak kezelésében milyen társadalmi célokat preferáljon a kormány: a vagyon visszaszerzését, vagy a cégek további működését? Fontos társadalmi érdek, hogy a vagyon, speciális eszköztár, tudás, tapasztalat egyben maradjon. Ez olyan, mint a fa, nem lehet 10 éveset ültetni.

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A politikai kapcsolatok révén megerősödött vállalkozások jövője egyszerre gazdasági, jogi és politikai kérdés. A közbeszédben gyakran egységes csoportként jelennek meg a NER-es cégek, holott a politikai kötődésük mértéke, gazdasági teljesítményük és a közpénzekhez való viszonyuk között óriási különbségek vannak.

Vannak köztük, amelyek lényegében semmilyen értelmezhető, értékteremtő gazdasági tevékenységet nem végeztek,

mások valós termelési kapacitásokkal, szakmai tudással láttak el politikai kapcsolatokkal megszerzett megrendeléseket,

de olyanok is, amelyek piaci megrendeléseket is teljesítettek,

sőt olyanok is, amelyek kifejezetten a piacról lettek nagyok, és ezután vásárolta be magát hozzájuk egy cég vagy egy magánszemély, amit, vagy akit a közvélemény a NER-hez köt.

Tegyük hozzá mindehhez, hogy politikai kapcsolatokból nemcsak megrendelés révén lehetett hasznot húzni, hanem más módon is, kedvező finanszírozási feltételek, vagy csak egyszerűen hitelhez jutás útján, esetleg versenypolitikai értelemben lejtősre épített pálya révén is.

Az Opten korábbi elemzése 1866 vállalkozást sorolt a politikai kapcsolatok alapján azonosított körbe. Az elemzés szerint e cégek összesített árbevétele 16 év alatt elérte a 12 ezer milliárd forintot, adózott eredményük pedig az 1400 milliárd forintot. A körhöz jelentős uniós támogatások és közbeszerzések is kapcsolódtak. Ezek az adatok a gazdasági súly érzékeltetésére alkalmasak, de önmagukban sem jogsértést, sem egységes gazdasági vagy tulajdonosi érdekkört nem bizonyítanak.

A politikai kapcsolatok révén megerősödött vállalat értékét korábban növelhették a biztosnak látszó állami megrendelések, a kedvező finanszírozási feltételek vagy a versenytársakénál előnyösebb piaci pozíciók. Ha ezek az előnyök eltűnnek, a vállalat várható jövőbeli bevételei elapadnak, adósságai pedig fenntarthatatlanná válhatnak. Mindennek következtében a vállalat menthetetlenül leértékelődik, és ez meghatározó jelentőségű folyamat a vagyonvisszaszerzés és ezen cégek további működése szempontjából is.

A vagyonvisszaszerzés szempontjából ez azt jelenti, hogy a cégekben megtestesülő – és leginkább a tőzsdén, vagy a 100 leggazdagabb magyar listáján tetten érhető – érték egyszerűen semmivé válik, és – tetszik vagy nem tetszik – örökre kikerül a Nemzeti Vagyonmegőrzési és Vagyonvisszavételi Hivatal látóköréből. Morzsái esetleg visszaszerezhetők a tulajdonosok és cégvezetők személyes vagyonából, nagy része azonban egyszerűen elolvad, megszűnik létezni, ami kiválóan tetten érhető a tőzsdén jegyzett NER-közeliként számon tartott cégek árfolyamának alakulásán.

A NER-hez köthető cégvagyon leértékelődése ugyanakkor megnyit egy másik lehetőséget: az alacsonyabb cégérték felkeltheti ugyanis olyan befektetők figyelmét, akik fantáziát látnak az ilyen cégek részben vagy egészben történő megvásárlásában, reorganizációjában és piaci működtetésében. Ők azt látják, hogy eladó sorba jut egy vállalkozás, amelynek vagyona, eszközei, élő megrendelései, teljesítendő szerződései vannak, és amihez pillanatnyilag nyomott áron hozzá lehet jutni.

Ezen a ponton látszólag elválik egymástól a társadalom vagyonvisszaszerzéshez, illetve a cégek további működéséhez fűződő érdeke. A közvélemény jelentős része szerint a cégek eladása segít az eredeti tulajdonosnak a vagyon kimentésében, hiszen az értük kapott készpénz könnyebben eldugható a hatóság szeme elől, mint a vállalati vagyon, gépek, berendezések, ingatlanok stb.

Ebből azonban nem következik, hogy minden érintett vállalkozást fel kell számolni, vagy hogy a korábbi tulajdonosok elszámoltatása csak a vállalatok megszűnésével valósítható meg.

A kérdés tehát az, hogy a politikai kapcsolatokból korábban tőkét kovácsoló vállalatokból melyek azok, amelyek a politikai előnyök elvesztése után is képesek lehetnek piaci alapon működni, milyen feltételekkel érdemes ezt lehetővé tenni, hogy viszonyul mindez a vagyonvisszaszerzési elvárásához és a gazdaság érdekeihez. Figyelembe kell venni például, hogy vannak olyan cégek, amelyek szétesése messzemenő következményekkel jár, mert a bennük felhalmozott tudás, tapasztalat, piacismeret és speciális eszköztár legfeljebb évtizedes távon építhető fel újra.

Fontos leszögezni, hogy a politikai előny elvesztése nem feltétlenül jelenti a vállalkozás teljes gazdasági értékének elvesztését. A leértékelődés mindenképpen megtörténik, de a cégben ott maradnak a működő gépek és berendezések, az ingatlanok, a munkavállalók szaktudása, a szervezeti tapasztalat, az ügyfélkapcsolatok és a piaci alapon is teljesíthető szerződések. Ezek értéke nem feltétlenül tűnik el a politikai kapcsolatok megszűnésével.

Ha egy ilyen vállalatot új tulajdonos vesz át, megfelelő átvilágítás után átszervezheti a működését, megszüntetheti a nem gazdaságos tevékenységeket, és a korábbi politikai megrendelések helyett piaci bevételekre építhet. Ez nem minden vállalatnál lehetséges, és nem minden esetben ez a legjobb megoldás. Ahol azonban megvalósítható, ott a reorganizáció megőrizhet olyan gazdasági értéket, amely részben, vagy egészben elveszne, ha a vállalat a felszámolás sorsára jutna.

A működő vállalat továbbadása tehát nem azonos a korábbi tulajdonos gazdasági vagy politikai szerepének fenntartásával. A tulajdonosváltás éppen azt teheti lehetővé, hogy a korábbi politikai függőség helyét piaci működés vegye át.

A kockázatnak ára van, és az be is árazható

Egy vállalat megvásárlásakor a vevő nemcsak a meglévő eszközöket és a jövőbeli bevételi lehetőségeket mérlegeli. Figyelembe kell vennie a bizonytalan megrendeléseket, a futó szerződések teljesíthetőségét, a finanszírozási nehézségeket, a lehetséges hatósági eljárásokat és a korábbi működésből eredő jogi kockázatokat is.

Ezek a kockázatok a vételárban és a szerződéses feltételekben egyaránt megjelenhetnek. Ha a vevő nem bízik abban, hogy az eladó helytáll a később feltárt kötelezettségekért, alacsonyabb árat kínálhat, további biztosítékokat kérhet, vagy elállhat a vásárlástól. A szerződéses szavatosságok, kártalanítási rendelkezések, felelősségi korlátok és egyéb garanciák megoszthatják a felek között a kockázatokat, és ennek hatása van a kialakuló vételárra.

A piaci mechanizmus azonban nem mindenható. A vevő csak azokat a kockázatokat tudja megfelelően beárazni, amelyeket felismer, felmér és amelyek következményeit a tranzakcióban figyelembe tudja venni. A nem ismert kockázatok egy másik szerződéses pontban jelennek meg, és a felek ennek megosztásában is megállapodhatnak, de annak árazása és a kockázatviselés megosztása az ismert kockázatoknál sokkal problémásabb, hiszen például az állam, a hitelezők és más érintettek érdekei nem feltétlenül jelennek meg teljes egészükben a vevő és az eladó alkujában.

Mindez nem cáfolja a piaci árazás jelentőségét, a kockázat így, vagy úgy beépül az árakba. Ugyanakkor azt meg kell állapítanunk, hogy bár a vételár és a szerződéses kockázatmegosztás a probléma egyik részét rendezi, a közvagyon védelméhez és a jogsértések következményeinek érvényesítéséhez külön eszközökre is szükség van.

A piac nem tud és nem is köteles minden vállalatot megmenteni. Ha egy cég üzleti modellje a politikai megrendelések nélkül fenntarthatatlan, várható bevételei nem nyújtanak fedezetet a vele szemben keletkező kötelezettségekre, vagy a kockázatok miatt nem található megfelelő vevő, akkor a piaci logika szerint megkezdődhet a cég egyes eszközeinek vagy bármilyen értékének értékesítése vagy a felszámolás.

A tulajdonosváltás nem felmentés

A vállalat tovább működtetése és a korábbi jogsértésekért viselt felelősség két külön kérdés. A tulajdonosváltás önmagában nem szünteti meg a cég korábbi működéséből származó kötelezettségeit, a vevő és az eladó közötti szerződéses kockázatmegosztása pedig nem írja felül az állam vagy más harmadik személyek jogait. Egy tulajdonosváltás tehát önmagában nem akadálya annak, hogy a hatóságok a korábbi működésből eredő jogsértéseket feltárják, a jogszabályok alapján eljárjanak, a jogos követeléseket érvényesítsék. Ezek a követelések a még működő céggel szemben fogalmazódnak meg, az eljáró hatóság a követelést a cég vagyonára vagy bevételeire terhelheti, de az az eladó és a vevő közötti megállapodás kérdése, hogy a cég – miután rendezte ezeket – ebből mennyit háríthat át az eredeti tulajdonosra.

Ez a felállás a vagyonvisszaszerzők szempontjából akár kedvezőbb is lehet, mint az eredeti tulajdonosi szerkezet, hiszen előfordulhat, hogy egy tisztességes új tulajdonossal szemben könnyebben megy a követelés érvényesítése, mint az eredeti tulajdonossal szemben, akinek jogkövető magatartása korábban már bizonyítottan kivetnivalókat hagyott maga után, hiszen ebből származik maga a követelés.

Léteznek a tulajdonosváltásnak a vagyonvisszaszerzést kifejezetten nehezítő, károsabb gyakorlatai is, ezek azonban rosszhiszeműséggel párosulva már büntetőjogi felelősséget vonnak maguk után.

Előfordulhat, hogy a céget olyan új tulajdonos veszi a nevére, akinek irányítása alatt a vállalkozás nem elégíti ki az ilyen és más követeléseket, és aki vállalja annak kockázatát, hogy a hatóságok személyesen rajta próbálják azt behajtani, csakhogy eltűnik, vagy lényegében semmije nincs, amin a követelést végre lehetne hajtani. (A köznyelv ezt elKayázásnak nevezi, utalva a Kaya Ibrahim nevéhez köthető magyarországi fiktív cégátruházási botrányra az 1990-es évekből.)

Közönségesen csak a cég kiürítésének szoktuk nevezni, amikor a tulajdonosok eladják a cég eszközeit, vagyonelemeit, vagy éppen teljesítés alatt álló megrendeléseit.

Ezek az eljárások azonban büntethetők, mert nem igaz, hogy mindenkinek joga van hülyének lenni. Rosszhiszeműség, az elvárhatótól eltérő döntések esetén ezek az eljárások megvalósíthatják a csalás, a hűtlen kezelés és a tartozás fedezetének elvonása tényállásokat (együtt és külön-külön is), és a Polgári Törvénykönyv is nevesíti a fedezetelvonó szerződés fogalmát.

A cégek felelősségéhez hasonlóan a tulajdonosváltás nem ad felmentést azoknak a természetes személyeknek sem, akiknek a felelőssége valamely korábbi cselekményük alapján megállapítható. Ez a felelősség ugyanakkor nem vezethető le pusztán abból, hogy valaki tulajdonos, vezető, felügyelőbizottsági tag vagy könyvvizsgáló volt. A konkrét magatartást, az alkalmazandó jogalapot és a felelősség egyéb feltételeit minden esetben külön kell vizsgálni. A tulajdonosok személyes felelősségének megállapítása különösen összetett lehet, és semmiképpen nem tekinthető automatikusnak, de ez akkor is fennáll, ha ők maradnak a tulajdonosok.

Az új tulajdonosnak sok esetben saját gazdasági érdeke is a múlt tisztázása. Egy vállalat valós kötelezettségeinek és kockázatainak feltárása nélkül nem lehet megalapozottan megtervezni a reorganizációt. A szabálytalanságok megfelelő kezelése és a jogszerű működés helyreállítása az új vezetés érdeke lehet; hogy az adott ügyben milyen bejelentési vagy együttműködési kötelezettség áll fenn, azt a konkrét jogi helyzet dönti el.

A tulajdonosváltás tehát nem tünteti el a korábbi működés nyomait, sőt olykor éppenséggel lehetővé teszi, hogy azok a hatóságok birtokába jussanak, vagyis megfelelő körülmények között éppen lehetőséget teremthet a múlt feltárására.

Ez természetesen nem garantálja a sikeres elszámoltatást, és nem helyettesíti az állam saját feladatait.

Mennyi gazdasági veszteséget érdemes vállalni?

A politikai kapcsolatok révén felhalmozott vagyon visszaszerzése, a korábbi jogsértések következményeinek érvényesítése és a közpénzek védelme legitim célok. Ezeket azonban nem lehet kizárólag annak alapján értékelni, hogy egy vállalat korábban milyen politikai kapcsolatokkal rendelkezett.

A vállalat eladásából származó vételár valóban olyan vagyon lehet, amelynek későbbi felhasználása vagy visszaszerzése nehézségekbe ütközik. Ezt a kockázatot nem szabad figyelmen kívül hagyni. De ugyanígy számításba kell venni a felszámolás társadalmi költségét is: a munkahelyek elvesztését, a termelési kapacitások leépülését, a beszállítói láncok megszakadását és a hasznosítható szaktudás eltűnését.

A helyes döntés ezért nem vezethető le egyetlen általános szabályból.

Vannak helyzetek, amikor a vagyon biztosítása, a tranzakció korlátozása vagy a felszámolás szolgálja jobban a közérdeket.

Más esetekben a piaci áron, megfelelő garanciákkal végrehajtott tulajdonosváltás és reorganizáció lehet a kedvezőbb megoldás, még akkor is, ha a korábbi tulajdonos elszámoltatása vagy a vagyon egy részének visszaszerzése nehezebbé válik.

A gazdasági működőképesség és az elszámoltatás közötti konfliktust nem kell minden esetben a vállalat felszámolásával feloldani.

Sokszor érdemes lehet a működő gazdasági érték megőrzését választani, vállalva az elszámoltatásban és a vagyonvisszaszerzésben jelentkező, felmérhető veszteségeket. Ez azonban nem általános felmentés a korábbi tulajdonosoknak, hanem az adott ügy gazdasági és jogi körülményeinek mérlegelését igénylő döntés. Ebben – a jogszabályi keretek között – annak kell a döntéshozókat vezérelnie, hogy a múltbeli visszaélések következményeinek érvényesítése mellett ne vesszen el szükségtelenül az a gazdasági érték, amely megfelelő tulajdonosi és működési feltételek között továbbra is a magyar gazdaságot szolgálhatja.

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