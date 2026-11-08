Nem napelemekre, hanem árvízvédelmi szirénákra lett volna szüksége Nepálnak

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A katasztrófa után alig néhány nappal az ENSZ éghajlatügyi vezetője, Simon Stiell kijelentette: a klímaváltozás miatt az ilyen tragédiák „sokkal valószínűbbé, gyakoribbá és súlyosabbá” válnak. Bill McKibben klímaaktivista pedig azt írta, hogy a nepáliak „nem felelősek azért a válságért, amely halálukat okozza: mi vagyunk azok”.

A klímaváltozásnak valóban lehetett szerepe a katasztrófában. A World Weather Attribution csoport – amely ritkán fogalmaz visszafogottan a klímaváltozás hatásaival kapcsolatban – szerint az ember által okozott felmelegedés körülbelül 1,5 °C-kal emelte a himalájai nyári hőmérsékletet. Mégis, még ők is úgy fogalmaznak, hogy a klímaváltozást „inkább egy már meglévő geológiai adottságokra ható destabilizáló tényező, mintsem alapvető ok”. Az ázsiai magashegyvidéki hólavina-jelenségekről szóló, idén megjelent legátfogóbb legátfogóbb tanulmány 1990 óta 60 millió ilyen esetet térképezett fel. A kutatás szerint a vízgyűjtő területek 85%-án nem mutatható ki hosszú távú tendencia.

Akárhogy is legyen,

a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése nem jelent megoldást.

Ha a csúcstalálkozón minden ország nagyobb mértékű emissziócsökkentést ígérne, és ez egyszer teljesítenék az ígéretüket, a langtangi gleccserek akkor sem fagynának be újra. A szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére fordított ezermilliárd dollárok alig mérhető hőmérséklet-csökkenést eredményeznek az évszázad végére.

Nem titok, mire van szükség a Trishuli-völgyben. Az árvíz akkor válik áldozatokat tömegével követelő katasztrófává, ha a vonulási útjában lévő embereket nem figyelmeztetik időben. Egyes területek túl közel voltak ahhoz, hogy riasszák az ott élőket, másoknak viszont 40 percük volt a menekülésre.

A völgyben lejjebb fekvő Bidurban Rajendra Dawadi igazgató mintegy 900 diákot evakuált, és mentett meg percekkel azelőtt, hogy az árvíz elsodorta az iskolát. Figyelmeztetése azonban szájról szájra terjedt, nem sziréna segítségével.

Nepál saját kárfelmérési jelentése is a megfigyelőrendszer fejlesztését, a megrongálódott mérőállomások helyreállítását, valamint a folyók mentén a szirénák és az SMS-alapú riasztások kiépítését sürgeti. Ennek kezdeti költsége mindössze 2,3 millió dollárt tesz ki.

Nepál nem szenvedett hiányt klímavédelmi forrásokból. Az hiányzott, hogy a klímavédelemre szánt pénzt az emberek életének megmentésére fordítsák. A Nepálnak szánt összes fejlesztési forrás közel 30%-a klímavédelemre ment: 2020–2024 között több mint 3 milliárd dollárt különítettek el erre, amelyet jó szándékú, de zavarba ejtően sokféle projektre osztottak szét. Közel félmilliárd dollár ment villamosvezetékekre és okosmérőkre, hogy a fosszilis energiaforrásokat vízenergiára cseréljék – egy olyan országban, amely már így is szinte teljes áramellátását vízenergiából fedezi. A német segélyprogram 6 millió eurót – ami az árvízvédelmi riasztási rendszer költségének háromszorosa – szánt napelemekre a CO₂-kibocsátás csökkentése érdekében.

Még azok a programok is eltértek a céljuktól, amelyeknek segíteniük kellett volna. A Világbank 2024-től induló, 150 millió dolláros, a katasztrófákkal szembeni reziliencia növelését célzó programja az előrejelző rendszerek fejlesztését ígérte, végül azonban a forrásokat számos más terület között osztották szét, a szárazság és az erdőtüzek kezelésétől kezdve a hőhullámok elleni védekezésen át az építési szabályok betartatásáig és más folyókkal kapcsolatos kiadásokig.

A Zöld Klíma Alap (Green Climate Fund) jutott a legközelebb a megfelelő megoldáshoz. Az alap 2020-ban 27,4 millió dollárt hagyott jóvá a Gandaki folyó vízgyűjtő területe – amelyhez a Trishuli folyó is tartozik – ellenállóbbá váljon az árvizekkel és földcsuszamlásokkal szemben. A forrásokból azonban egyetlen dollárt sem fordítottak szirénákra vagy árvízriasztási rendszerekre. Ehelyett a pénz jelentős részét öntözésfejlesztésre költötték, ami az aszály elleni védekezést segíti, nem az árvizekkel szembenit, emellett gazdálkodóknak szóló képzésekre, ökoturizmusra és egy nemek közötti egyenlőséget célzó cselekvési tervre is jutott belőle. Egy másik, 50 millió dolláros, szenzorok, szirénák és tartalék kommunikációs rendszerek kiépítését célzó projekt hét éven át várakozott a finanszírozási jóváhagyásra, amelyre végül 2025-ben került sor. A beruházás idén márciusban kezdődött el, és a tervek szerint 2033-ban fejeződik be. Miután a donorok minden mással próbálkoztak, végre eljutottak ahhoz, amire Nepálnak valóban szüksége volt.

A figyelmeztető rendszerek kiépítése az egyik legolcsóbb módja az emberéletek megmentésének. A Meteorológiai Világszervezet (WMO) becslése szerint a szegény országokban a korai előrejelző rendszerekre fordított 800 millió dolláros beruházás évente 3–16 milliárd dollárnyi kárt előzhetne meg. Bangladesben az 1970-es ciklon miatt több mint 300 ezer ember vesztette életét, 2007 óta azonban az előrejelzéseknek, a menedékhelyeknek és a rendszeres gyakorlatoknak köszönhetően a ciklonok miatt elhunytak száma évi 200 fő alatt maradt. Világszerte több mint 97 százalékkal csökkent az éghajlattal összefüggő katasztrófák halálos áldozatainak száma az elmúlt évszázadban. Ennek a javulásnak szinte semmi köze nem volt a kibocsátáscsökkentéshez. Ez annak volt köszönhető, hogy nőtt a jólét szerte a világban, és jobban felkészültek az országok a klímaváltozás okozta kihívásokra.

A gazdasági növekedés az az alkalmazkodási stratégia, amely egyszerre mindenféle veszély ellen védelmet nyújt. Nepálban a mélyszegénységben élők aránya az 1995-ös 55 százalékról 2022-re 1 százalék alá csökkent. Bár az ország gazdasága 1996 óta átlagosan jelentős, évi 4,2 százalékkal növekedett, a legtöbb dél-ázsiai gazdaság ennél gyorsabb ütemben bővült. A szükséges intézkedések nem különösebben látványosak, és régóta ismertek: növelni kell az energiatermelési kapacitásokat, javítani kell a közúti infrastruktúrát, hogy az exportőrök versenyképesebbé váljanak, csökkenteni kell a szabályozási akadályokat, valamint kedvezőbb feltételeket kell teremteni azoknak a külföldön dolgozó nepáliaknak, akiknek hazautalásai a gazdaság negyedét fedik le.

Egy gazdagabb Nepálban stabilabb hidakat építenének, körültekintőbben választanák meg a gátak és utak helyét, gondoskodnának a mérőállomások folyamatos működéséről, és saját forrásból finanszíroznák a szirénarendszerek kiépítését.

Van valami visszás abban, hogy a kampányolók egy újabb katasztrófát használnak fel arra, hogy még több olyan intézkedést követeljenek, amelyek cserbenhagyták az áldozatokat.

Ha a mostani klímacsúcs valóban fejet akar hajtani a Trishuli-völgyben elhunytak emléke előtt, akkor finanszíroznia kellene azokat az árvízvédelmi riasztórendszereket, amelyek kiépítése elmaradt, majd hagynia kellene, hogy Nepál gazdasága a saját útját járva növekedhessen.

Bjorn Lomborg

A Copenhagen Consensus Center think tank elnöke, amely több száz közgazdásszal (köztük hét Nobel-díjassal) együttműködve a világ fő kihívásaira (kezdve a betegségek, az éhezés felszámolásától az oktatásig, a klímaváltozásig), lényegében az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósítására megoldási javaslatokat dolgozott ki. A Stanford Egyetem Hoover Intézetének vendégkutatója. Elemzései, publicisztikái jellemzően a klímaváltozás elleni küzdelem, valamint a globális fenntartható fejlődési célok elérésének kérdését járják körül.

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