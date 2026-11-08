9°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Ónos esővel és kemény fagyokkal rúgja be az ajtót a tél Magyarországon
Gazdaság

Ónos esővel és kemény fagyokkal rúgja be az ajtót a tél Magyarországon

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A napos, száraz vasárnapot követően a jövő hét első felében felhősebb és csapadékosabb őszi idő köszönt be a HungaroMet előrejelzése szerint. A délutáni órákban jellemzően 5 és 13 fok közötti értékeket mérhetünk, éjszakánként azonban a derült tájakon fagyokra, foltokban ködre, az Északi-középhegység térségében pedig akár ónos esőre is készülni kell.

Időjárás vasárnap

Vasárnap délután nagyrészt napos időre van kilátás, bár a Dunántúlon, különösen a nyugati vármegyékben felhősebb körzetek is előfordulhatnak. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, csupán Sopron térségében élénkülhet meg időnként. Kora délután 8-12 fokig melegszik a levegő. Késő estére a hőmérséklet -5 és +6 Celsius-fok közé esik vissza, fagyra leginkább a derült északkeleti és északnyugati tájakon kell számítani.

időjárás-előrejelzés-eső-vasárnap
Forrás: HungaroMet

Vasárnap éjszaka a déli és a középső országrészben alakulhat ki elszórtan kisebb eső, zápor,

az Északi-középhegységben pedig gyenge ónos eső sem kizárt.

A leghidegebb órákban a borult részeken 0 és +4 Celsius-fok, míg a derült tájakon -5 és 0 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk, de az északkeleti fagyzugokban ennél jóval hidegebb is lehet.

Még több Gazdaság

Mi lehet a NER-es cégek jövője: bedöntés vagy átvétel?

Tisza-kormány: 57 milliárdból zöldítené ki az országot a kormány, leállítanak egy útfejlesztést a környezeti károk miatt

Új bekötőút épül az egyik legfontosabb magyar üdülővárosnál, egy útfejlesztés azonban leállít a kormány

időjárás-előrejelzés-eső-vasárnap-hétfő
Forrás: HungaroMet

Időjárás hétfőn

Hétfőn a Dunántúlon nagyrészt napos idő várható. A Dunától keletre lassan felszakadozik a felhőzet, ám lesznek tartósan borult területek, ahol délelőtt még kisebb csapadék is előfordulhat. A csúcshőmérséklet általában 8 és 12 Celsius-fok között alakul, a tartósan felhős tájakon viszont mindössze 5-7 fok valószínű.

Időjárás kedden

Kedden nyugat felől beborul az ég, és főként a délutáni óráktól többfelé számítani kell esőre, záporra.

A csapadék elkerülheti a Nyugat-Dunántúlt, ott szárazabb idő ígérkezik. A napközben délies szél estére északnyugatira fordul, és többfelé megélénkül. A hajnali -4, +4 fokról kora délutánra 5 és 13 fok közé melegszik a levegő, a legenyhébb idő délnyugaton várható.

Időjárás szerdán

Szerdán az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lesz az ég, több napsütés csak északkeleten és délnyugaton valószínű. Napközben kevesebb helyen, késő estétől azonban már elszórtan kialakulhatnak záporok. A nappali maximumok továbbra is 6 és 13 Celsius-fok között alakulnak, északon hűvösebb, délen és délnyugaton pedig pár fokkal melegebb időre van kilátás.

Kapcsolódó cikkünk

Ilyen időnk lesz a hétvége hátralévő részében

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Balásy Zsolt: Most ne vegyél ingatlant!

Emelkednek a hozamok a világban. Nem ímmel-ámmal, hanem rendesen, mintha nem lenne holnap. Az okokkal most nem szeretnék igazán foglalkozni, sokkal inkább azzal a fontos... The post Balásy Zsolt: Mo

Pán Péter Stop

Generációk a munkahelyen

A Business Coach Kft. szeretettel meghívja az érdeklődőket Bereczki Enikő új könyvének bemutatójára 2026. november 09-én 17 órától, ahol maga a szerző mesél a könyvről. [...] Bővebben!

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Drámai fordulat a munkaerőpiacon: a mai fiatalok nem fogják elérni szüleik életszínvonalát
Tisza-kormány: 57 milliárdból zöldítené ki az országot a kormány, leállítanak egy útfejlesztést a környezeti károk miatt
Magyar Péter ma este több embert is kirúgott
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility