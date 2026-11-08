Ónos esővel és kemény fagyokkal rúgja be az ajtót a tél Magyarországon

Időjárás vasárnap
Vasárnap délután nagyrészt napos időre van kilátás, bár a Dunántúlon, különösen a nyugati vármegyékben felhősebb körzetek is előfordulhatnak. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, csupán Sopron térségében élénkülhet meg időnként. Kora délután 8-12 fokig melegszik a levegő. Késő estére a hőmérséklet -5 és +6 Celsius-fok közé esik vissza, fagyra leginkább a derült északkeleti és északnyugati tájakon kell számítani.
Vasárnap éjszaka a déli és a középső országrészben alakulhat ki elszórtan kisebb eső, zápor,
az Északi-középhegységben pedig gyenge ónos eső sem kizárt.
A leghidegebb órákban a borult részeken 0 és +4 Celsius-fok, míg a derült tájakon -5 és 0 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk, de az északkeleti fagyzugokban ennél jóval hidegebb is lehet.
Időjárás hétfőn
Hétfőn a Dunántúlon nagyrészt napos idő várható. A Dunától keletre lassan felszakadozik a felhőzet, ám lesznek tartósan borult területek, ahol délelőtt még kisebb csapadék is előfordulhat. A csúcshőmérséklet általában 8 és 12 Celsius-fok között alakul, a tartósan felhős tájakon viszont mindössze 5-7 fok valószínű.
Időjárás kedden
Kedden nyugat felől beborul az ég, és főként a délutáni óráktól többfelé számítani kell esőre, záporra.
A csapadék elkerülheti a Nyugat-Dunántúlt, ott szárazabb idő ígérkezik. A napközben délies szél estére északnyugatira fordul, és többfelé megélénkül. A hajnali -4, +4 fokról kora délutánra 5 és 13 fok közé melegszik a levegő, a legenyhébb idő délnyugaton várható.
Időjárás szerdán
Szerdán az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lesz az ég, több napsütés csak északkeleten és délnyugaton valószínű. Napközben kevesebb helyen, késő estétől azonban már elszórtan kialakulhatnak záporok. A nappali maximumok továbbra is 6 és 13 Celsius-fok között alakulnak, északon hűvösebb, délen és délnyugaton pedig pár fokkal melegebb időre van kilátás.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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