Politikai kereszttűzben a lengyel jegybank – Fokozódik a káosz Varsóban?

Nem csak az alkotmánybíróság körül vannak viták
Az elmúlt napokban Lengyelország főleg azzal került be a hírekbe, hogy a jelenlegi kormány megpróbálta eltávolítani az alkotmánybíróság vezetőjét, majd rendőrök vették körül az intézmény épületét. Az ellenzékben lévő Jog és Igazságosság (PiS) politikusai további békés ellenállásra szólították fel híveiket. A politikai válság azonban mostanra szinte az összes lengyel közintézményt érinti, aminek sokkal komolyabb gazdasági és piaci következményei lehetnek. A jegybank körül egyszerre több botrány is kezd körvonalazódni:
- A Donald Tusk vezette kormány bíróság elé idézné Adam Glapinski jegybankelnököt, mivel azzal vádolják, hogy az előző kormány alatt politikai eszközzé tette az intézményt. 2023-ban néhány héttel a parlamenti választás előtt a jegybank 75 bázisponttal kamatot csökkentett, miközben az infláció kétszámjegyű volt, most azzal vádolják Glapinskit, hogy a lépéssel az előző kormánypárt, a PiS „megrendelését” teljesítette. A jegybankelnök bírósági kiadatásáról november második felében szavazhat a varsói parlament.
- A Tusk és Karol Nawrocki köztársasági elnök közti politikai vita is begyűrűzött a jegybankba, ezért nem tudnak megállapodni az igazgatóság feltöltéséről. Ez pedig lassan a Lengyel Nemzeti Bank működését veszélyeztetheti, mivel igazgatóság nélkül képtelen ellátni fő feladatait.
A kormány és a köztársasági elnök közti politikai csatározás akár oda is vezethet, hogy
működésképtelenné válik a jegybank.
Az igazgatósági tagokat hat évre választja hivatalosan a köztársasági elnök a jegybank vezetőjének javaslatára, a kinevezésükhöz azonban szükséges a miniszterelnök jóváhagyása is. Jelenleg négy tagjelölt is arra vár, hogy Tusk aláírja a megválasztásukat. A kormányfőn fokozódik a nyomás, mivel a héten lejárt Adam Lipinski mandátuma is, nélküle pedig a minimálisan szükséges hat alá csökkent az igazgatósági tagok száma. Egyelőre jogi vita folyik arról, hogy ebben a helyzetben mi a teendő, az egyik álláspont szerint alacsonyabb létszámú igazgatóság mellett is működhet a jegybank, azonban a most meghozott döntéseit könnyen politikai támadások érhetik. Ha pedig tartósan a minimális létszám alatt marad az igazgatóság, akkor az az EKB rosszallását is kiválthatja.
Egyelőre nem látszik a megoldás a patthelyzetre, mivel Glapinski mandátuma majd csak 2028-ban jár le, de előtte jövő ősszel még parlamenti választásokat is tartanak Lengyelországban. Vagyis, ha Tusk pártja elveszíti többségét, akkor megint a konzervatív PiS vezette koalíció választhat majd jegybankelnököt. Rövid távon viszont a jelenlegi kormány keze is meg van kötve, az ellenzéki Glapinski és Nawrocki mellett ugyanis nem tudnak új jelölteket állítani az igazgatóságba.
Megbüntetheti a piac a lengyeleket?
Piaci szempontból nem is jöhetett volna rosszabbkor a mostani vita
- írta cikkében a Bloomberg. Hozzáteszik, hogy Lengyelország évekig a befektetők kedvence volt kimagasló gazdasági növekedésének köszönhetően, a közelmúltban azonban első leminősítését szenvedte el az elmúlt évtizedben miután a Moody’s A3-ra módosította besorolását. A piac ugyanis egyre inkább aggódik a költségvetési folyamatok miatt, a lengyel deficit az egyik legmagasabb az Európai Unióban.
A Bloomberg cikke szerint piaci pánikról egyelőre nem lehet beszélni, de a befektetők érezhetően aggódnak amiatt, hogy a jegybank el tudja-e látni feladatait, illetve adott esetben kezelni tudja-e a piaci stresszhelyzeteket. Márpedig a lengyel gazdaság jelentős energiaimportja és az orosz-ukrán háború miatt sérülékeny a külső körülményekkel szemben. A zloty az elmúlt napokban hároméves mélypontra esett jelentősen alulteljesítve a forintot vagy a cseh koronát.
A politikai válság lassan az összes lengyel közintézményre átterjed, ami a zloty komolyabb esésének kockázatát hordozza – mondta a Bloombergnek Tatha Ghose, a Commerzbank elemzője.
Címlapkép forrása: Piotr Malecki/Bloomberg via Getty Images
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