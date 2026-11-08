Politikai kereszttűzben a lengyel jegybank – Fokozódik a káosz Varsóban?

Az elmúlt hetekben főleg az alkotmánybíróság körül alakult ki válság Varsóban, azonban már körvonalazódik az újabb front. A jegybank ugyanis hamarosan akár működésképtelen is lehet, amennyiben nem tudnak megegyezni a kormánnyal, ennek pedig súlyos piaci következményei lennének, és vélhetően az Európai Központi Bank (EKB) sem hagyná szó nélkül.

Nem csak az alkotmánybíróság körül vannak viták

Az elmúlt napokban Lengyelország főleg azzal került be a hírekbe, hogy a jelenlegi kormány megpróbálta eltávolítani az alkotmánybíróság vezetőjét, majd rendőrök vették körül az intézmény épületét. Az ellenzékben lévő Jog és Igazságosság (PiS) politikusai további békés ellenállásra szólították fel híveiket. A politikai válság azonban mostanra szinte az összes lengyel közintézményt érinti, aminek sokkal komolyabb gazdasági és piaci következményei lehetnek. A jegybank körül egyszerre több botrány is kezd körvonalazódni:

A Donald Tusk vezette kormány bíróság elé idézné Adam Glapinski jegybankelnököt , mivel azzal vádolják, hogy az előző kormány alatt politikai eszközzé tette az intézményt. 2023-ban néhány héttel a parlamenti választás előtt a jegybank 75 bázisponttal kamatot csökkentett, miközben az infláció kétszámjegyű volt, most azzal vádolják Glapinskit, hogy a lépéssel az előző kormánypárt, a PiS „megrendelését” teljesítette. A jegybankelnök bírósági kiadatásáról november második felében szavazhat a varsói parlament.

, mivel azzal vádolják, hogy az előző kormány alatt politikai eszközzé tette az intézményt. 2023-ban néhány héttel a parlamenti választás előtt a jegybank 75 bázisponttal kamatot csökkentett, miközben az infláció kétszámjegyű volt, most azzal vádolják Glapinskit, hogy a lépéssel az előző kormánypárt, a PiS „megrendelését” teljesítette. A jegybankelnök bírósági kiadatásáról november második felében szavazhat a varsói parlament. A Tusk és Karol Nawrocki köztársasági elnök közti politikai vita is begyűrűzött a jegybankba, ezért nem tudnak megállapodni az igazgatóság feltöltéséről. Ez pedig lassan a Lengyel Nemzeti Bank működését veszélyeztetheti, mivel igazgatóság nélkül képtelen ellátni fő feladatait.

A kormány és a köztársasági elnök közti politikai csatározás akár oda is vezethet, hogy

működésképtelenné válik a jegybank.

Az igazgatósági tagokat hat évre választja hivatalosan a köztársasági elnök a jegybank vezetőjének javaslatára, a kinevezésükhöz azonban szükséges a miniszterelnök jóváhagyása is. Jelenleg négy tagjelölt is arra vár, hogy Tusk aláírja a megválasztásukat. A kormányfőn fokozódik a nyomás, mivel a héten lejárt Adam Lipinski mandátuma is, nélküle pedig a minimálisan szükséges hat alá csökkent az igazgatósági tagok száma. Egyelőre jogi vita folyik arról, hogy ebben a helyzetben mi a teendő, az egyik álláspont szerint alacsonyabb létszámú igazgatóság mellett is működhet a jegybank, azonban a most meghozott döntéseit könnyen politikai támadások érhetik. Ha pedig tartósan a minimális létszám alatt marad az igazgatóság, akkor az az EKB rosszallását is kiválthatja.

Egyelőre nem látszik a megoldás a patthelyzetre, mivel Glapinski mandátuma majd csak 2028-ban jár le, de előtte jövő ősszel még parlamenti választásokat is tartanak Lengyelországban. Vagyis, ha Tusk pártja elveszíti többségét, akkor megint a konzervatív PiS vezette koalíció választhat majd jegybankelnököt. Rövid távon viszont a jelenlegi kormány keze is meg van kötve, az ellenzéki Glapinski és Nawrocki mellett ugyanis nem tudnak új jelölteket állítani az igazgatóságba.

Megbüntetheti a piac a lengyeleket?

Piaci szempontból nem is jöhetett volna rosszabbkor a mostani vita

- írta cikkében a Bloomberg. Hozzáteszik, hogy Lengyelország évekig a befektetők kedvence volt kimagasló gazdasági növekedésének köszönhetően, a közelmúltban azonban első leminősítését szenvedte el az elmúlt évtizedben miután a Moody’s A3-ra módosította besorolását. A piac ugyanis egyre inkább aggódik a költségvetési folyamatok miatt, a lengyel deficit az egyik legmagasabb az Európai Unióban.

A Bloomberg cikke szerint piaci pánikról egyelőre nem lehet beszélni, de a befektetők érezhetően aggódnak amiatt, hogy a jegybank el tudja-e látni feladatait, illetve adott esetben kezelni tudja-e a piaci stresszhelyzeteket. Márpedig a lengyel gazdaság jelentős energiaimportja és az orosz-ukrán háború miatt sérülékeny a külső körülményekkel szemben. A zloty az elmúlt napokban hároméves mélypontra esett jelentősen alulteljesítve a forintot vagy a cseh koronát.

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A politikai válság lassan az összes lengyel közintézményre átterjed, ami a zloty komolyabb esésének kockázatát hordozza – mondta a Bloombergnek Tatha Ghose, a Commerzbank elemzője.

Címlapkép forrása: Piotr Malecki/Bloomberg via Getty Images