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Terták Elemér: A vagyonadó kialakítása kapcsán mit érdemes átgondolni?
Gazdaság

Terták Elemér: A vagyonadó kialakítása kapcsán mit érdemes átgondolni?

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Az amerikai félidős választással egyidejűleg Kalifornia államban népszavazást is tartottak a milliárdosokra kivetendő vagyonadó bevezetéséről szóló 40. számú indítványról [Prop 40]. Ennek alapján egy egyszeri, 5 százalékos vagyonadót vetnének ki azokra a magánszemélyekre és vagyonkezelő alapokra, amelyek vagyona meghaladja az 1 milliárd dollárt; az ebből eredő bevételeket pedig egészségügyi ellátás, élelmezési támogatás és oktatás finanszírozására fordítanák. A szavazatok közel kétharmadának megszámlálása után úgy tűnik, hogy a javaslat elbukott. A népszavazás eredménytől függetlenül azonban – különösen a választásokat megnyerő demokraták szocialista orientációjú jelöltjei sikereinek fényében – várhatóan folytatódni fognak a vagyonadók növelését szorgalmazó követelések. Éppen ezért Martin Sandbu, a Financial Times elemzője szerint mielőtt elhamarkodott állásfoglalások születnének az egyes konkrét vagyonadó-javaslatok mellett vagy ellen, érdemes alaposan végiggondolni, hogy miként – és milyen mértékben – célszerű megadóztatni a tőkét. Tekintettel arra, hogy az Országgyűlésben éppen a napokban folyik a vagyonadó bevezetéséről szóló törvényjavaslat vitája, érdemes Martin Sandbu elemzésével megismerkedni.
Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata.
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A vagyonadó kialakítása

A kaliforniai népszavazás előtt a The New Yorker magazin terjedelmes cikket közölt a milliárdosokra kivetni szándékozott adó bevezetése kapcsán folytatott heves vitáról. Az írás rávilágított arra a növekvő társadalmi nyomásra, amely a tőketulajdonosok adóterheinek növelésére irányuló megoldások keresését ösztönzi. E kérdéskör fontossága jóval túlmutat a népszavazási indítványon, ezért kudarca ellenére aligha kerül le majd a napirendről Kaliforniában, az Egyesült Államokban, sőt valószínűleg világszerte sem. (Konkrét példa erre Olaszország esete: miután kedvező adózási feltételekkel korábban gazdag külföldieket csábítottak az országba, most egy „kilépési adó” bevezetésével gyakorlatilag be kívánják zárni az ajtót előttük.)

Elhibázott lenne a vitát leegyszerűsíteni arra a kérdésre, hogy legyen-e vagyonadó vagy ne legyen.

A valódi kérdés ugyanis az, hogy összességében mekkora adóterhet volna indokolt a tőkére hárítani – figyelembe véve a tőkét terhelő összes adónemet, tehát nem csupán egyetlen konkrét típust –, majd pedig az, hogy milyen típusú tőkeadók legyenek alkalmazva, és miként alakítsák ki azokat úgy, hogy a leghatékonyabb módon eredményezzék a kívánt adóbevételt. Senki – még egy adószakértő – vagyonadóra vonatkozó véleményét sem szabad elfogadni addig, amíg valaki maga is végig nem gondolta a következő kérdéseket:

A kormányzati adóbevételek mekkora hányada származzon a tőke után?

A válasz feltehetően nem lesz független attól, hogy miként növekedett a vagyonállomány a gazdaság egészéhez viszonyítva, illetve miként aránylik a tőke részesedése a nemzeti jövedelem munkajövedelem-hányadához. A teljes vagyon és a GDP arányát tekintve a tőke jelentősége nagy mértékben nőtt: napjainkra a fejlett országok éves GDP-jének hatszorosát-hétszeresét is kiteszi (lásd 1. ábrát).

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1. ábra: A nemzeti vagyon gyorsabban nőtt, mint a nemzeti jövedelem (Nemzeti vagyon piaci értéken, a GDP százalékában) (Forrás: World Inequality Database)

A tőke után fizetett adó összege azonban nem követte a tőke mennyiségét. A munka, a tőke és a fogyasztás után fizetett adóknak a teljes adóbevételből való részesedését vizsgáló tanulmányok meglehetősen stabil arányokat mutatnak; sőt, az elmúlt évtizedek során a tőke részesedése inkább csökkent, a munka részesedése pedig emelkedett. Ugyanez igaz az egyes országok összehasonlításakor is: ahol viszonylag magas a teljes adóbevétel, ott ezt általában a munka magasabb adóztatásával érik el, a tőke adóztatása viszont kevésbé tér el egymástól.

A 2. ábra a legnagyobb fejlett gazdaságok adatait mutatja be Paloma Péligry és Xavier Ragot francia kutatók számításai alapján.

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2. ábra: A tőkeadók csökkenő aránya (A teljes adóbevétel százalékos megoszlása források szerint) (Forrás: Paloma Péligry és Xavier Ragot tanulmánya)

A piros sávok a tőkejövedelmek adóztatásának az összes adóbevételen belüli arányát mutatják; a zöld sáv pedig a tőkeállományt terhelő adókat (főként ingatlanadókat) jelöli. Figyelemre méltó a tőke részesedésének csökkenése. (Az elmúlt évtizedekben a tényleges adóterhek viszonylag könnyebbé váltak a tőke számára, míg a munkaerő számára viszonylag súlyosabbá váltak.)

Ellentmondás feszül tehát a tőke növekvő összege és jelentősége, valamint a teljes adóbevételhez való – egyre zsugorodó – hozzájárulása között. Ennek hátterében nyilván a tőkeáramlás szabadsága folytán megnövekedett tőkemobilitás húzódik meg. Ám túl egyszerű lenne csupán a tőkemenekülés veszélyére hivatkozva lezárni a kérdést. Ehelyett inkább azt kellene megvizsgálni, hogyan alakítható ki a tőkeadóztatás rendszere úgy, hogy ellenállóbb legyen a tőkemeneküléssel szemben. Az adóalap változékonysága ugyanis nem valamiféle természeti állandó, hanem az adórendszerek kialakításának következménye. Ez pedig elvezet a következő kérdéshez:

Ha meghatározásra kerül, mekkora teljes adóbevétel legyen beszedve a tőke után, akkor mi a legcélszerűbb módja az adóztatásnak?

Az adóbevételekkel foglalkozó tanulmányok általában három csoportba sorolják az adóbevételeket:

  • a fogyasztási adókra,
  • a munkaerőt terhelő adókra (ideértve a munkajövedelmek adóztatását, valamint a vállalatok munkaerővel kapcsolatos adóterheit, például a szociális hozzájárulásokat),
  • végül pedig a tőkét terhelő adókra. Ez utóbbiak három fő csoportba sorolhatók:
    • a magánszemélyek tőkejövedelmeit terhelő adók,
    • a vállalatok jövedelemadói,
    • valamint a tőkeállományt (vagyont) terhelő adók, mint például az ingatlanadók vagy – néhány országban – a nettó vagyonadók.

A 3. ábra a két francia kutató elemzését mutatja a három tőkeadótípusra vonatkozóan, a GDP arányában kifejezve.

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3. ábra: A tőke többféleképpen is megadóztatható (Adóbevétel-típusonként, a GDP százalékában) (Forrás: Paloma Péligry és Xavier Ragot tanulmánya)

Persze, sokaknak nincs ínyére a tiszta vagyonadó. Ha ez így van, akkor valószínűleg a tőkejövedelem utáni adók vagy a társasági adó sem tetszenek.

Mindazonáltal megkerülhetetlen abban állást foglalni, hogy az adó inkább a tőke nagysága vagy a hozama után legyen kivetve.

Az ábrán jól látható, hogy az egyes országokban eltérő arányok alakultak ki, azonban nem állapítható meg, hogy melyik arány közülük a „legkisebb rossz”.

Mindazonáltal nyomós érvek szólnak az adószerkezet megváltoztatása mellett. Az egyik legnyomósabb érv a tőkejövedelem megadóztatásáról a nettó vagyonadózásra történő áttérés mellett az, hogy utóbbi jobban jutalmazza a sikeres befektetőket. Ennek az oka, hogy a tőkejövedelem után fizetett adók esetében minél magasabb hozamot ér el valaki, annál több adót kell fizetnie; a tiszta vagyonadónál viszont nem ez a helyzet. A tőkejövedelem után fizetendő adókhoz képest a tiszta vagyonadó tulajdonképpen „teljesítménybarát”: elősegíti, hogy a jobb üzleti eredményeket elérő befektetők fajlagos adóterhe kisebb legyen, mint a gyengébb teljesítményt nyújtóké. Egy további érv, hogy a tőkeállományt terhelő, rendszeresen fizetendő adó kiküszöböli a jövedelem vagy nyereség realizálási időpontjával való manipulációt – ami egyébként is a tőkeadók egyik legnagyobb rákfenéje.

Természetesen a vagyonállományt terhelő adókkal szemben is vannak komoly érvek: ilyen például az eszközök alacsony likviditása vagy a „luxusvillában élő szegény özvegyasszony” esete. Mindkét probléma kezelhető az adófizetési kötelezettség alapjául szolgáló vagyonelemek pénzbeli realizálásáig történő elhalasztásával vagy a természetbeni lerovás lehetővé tételével. (Pablo Picasso örökösei állítólag úgy fizették ki az örökösödési adójukat, hogy festmények egy részét átengedték a francia államnak; ha ez működhetett olyan kevésbé forgalomképes vagyontárgyaknál, mint az eredeti Picasso-festmények, akkor bizonyára a legtöbb egyéb vagyontárgy esetében is alkalmazható megoldás lehet.)

Az igazi vita valójában arról szól, hogy a tőkét a jövedelem keletkezésekor, annak átruházásakor vagy egyszerűen a tulajdonlás alapján fizetendő rendszeres adó formájában indokolt-e megadóztatni.

E lehetőségek közül vajon melyik vezet kedvezőbb eredményre a gazdasági termelékenység és az adóbeszedés hatékonysága szempontjából? Az adóztatás alapelveiből kiindulva azt lenne célszerű elérni, hogy a tőketulajdonosok hatékonyabban dolgoztassák meg az eszközeiket – ahelyett, hogy az adókötelezettség mérséklése céljából csökkentenénk a nyereségüket –, továbbá azt, hogy a tőketulajdon szélesebb körét is megadóztassák, ne csak a – sokszor jelzáloggal terhelt – lakóingatlanokat. Mindkét esetben az adókivetést indokolt a tőkejövedelmeket és -nyereségeket terhelő adókról a nettó vagyonállományra áthelyezni.

Miként érdemes kialakítani a vagyonadót?

A helyes adóztatásnak vannak olyan alapelvei, amelyek a vagyonadókra is érvényesek: a széles adóalap, az ésszerű mentességek és a mérsékelt adókulcs egyaránt fontosak, akárcsak a rendszeresség és az adószabályok stabilitása. Ez az egyik oka annak, amiért sokan a nettó vagyonadót előnyösebbnek tartják az örökösödési vagy hagyatéki adónál – utóbbi ugyanis esetlegesen, az egyes adózók életkorától is függően sújtja a vagyont.

Az említett elvekből az is következik, hogy a vagyonállományt terhelő adónak a teljes vagyonra ki kellene terjednie, mégpedig a nettó vagyonra – vagyis a tartozásokkal csökkentett értékre. A legtöbb országban létező ingatlanadók jellemzően a bruttó vagyont terhelik; ez azt jelenti, hogy súlyosan érintik a nagymértékben eladósodott (jelzáloggal terhelt) ingatlanokat, miközben az értékpapír-portfóliókat többnyire egyáltalán nem sújtják adóval.

Az említett elvek fényében a kaliforniai 40. számú indítvány is hibásan lett megtervezve. Egy rendszeresen fizetendő adó ugyanis jobb lett volna, mint az egyszeri dézsma kivetése; s persze egy alacsonyabb értékhatár és alacsonyabb adókulcs is szerencsésebb megoldásnak bizonyult volna. De hát ilyen a politika.

Érdemes továbbá azon is elgondolkodni, hogy milyen legyen egy jól megtervezett vagyonadó. Az állampolgárságot például nehezebb megváltoztatni, mint a lakóhelyet; ezért az állampolgársághoz vagy a letelepedési engedélyhez kötött tőkeadók kevésbé „illékonyak” (azaz nehezebben kerülhetők meg), mint azok, amelyek a tényleges lakóhelyhez vagy a vállalat tulajdonlásához kapcsolódnak. Az Egyesült Államok magánszemélyek esetében az állampolgárságon alapuló adóztatást alkalmazza, és úgynevezett „kilépési adót” (exit tax) vet ki a realizálatlan tőkenyereségre, ha valaki lemond az állampolgárságáról. A vagyonadó bevezetését fontolgató országoknak érdemes hasonló gyakorlatot alkalmazni.

A tőkeadó alapjának – a túlzott rugalmasság elkerülését célzó – kialakítása szorosan összefonódik a tőkeadóztatás terén folytatott nemzetközi együttműködés kérdéseivel. A társasági adózás terén már jelentős előrelépés történt. Idő kérdése, hogy a magánszemélyek adóztatása – beleértve a tőkevagyon adóztatását is – mikor kerül napirendre.

A vagyonadóra vonatkozó javaslatok puszta bírálata helyett – miszerint azok úgysem működnének – hasznosabb lenne megvizsgálni, hogy milyen elvek alkalmazása teszi működőképessé az ilyen adót, és hogy azok javítanák-e a jelenlegi, tökéletlen tőkeadóztatási rendszert.

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