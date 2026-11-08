Tisza-kormány: 57 milliárdból zöldítené ki az országot a kormány, leállítanak egy útfejlesztést a környezeti károk miatt

Új bekötőút épül az egyik legfontosabb magyar üdülővárosnál, egy fejlesztés azonban leállít a kormány
Új, Keszthelyre vezető bekötőút tervezése, valamint három kerékpáros fejlesztés előkészítése kezdődik meg a Balaton nyugati medencéjében a térség közlekedésének javítása érdekében – közölte Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztésekkel együtt a miniszter arról is beszámolt, hogy nem visszik tovább az M76-os gyorsforgalmi út előző kormány által betervezett folytatását Sármellék felé, ugyanis az jelentős környezeti károkkal járna.
Magyar Péter bejelentette: 57 milliárd forintos programot indít a kormány országfásításra és települészöldítésre
Több mint 57 milliárd forintos keretösszeggel indít négyéves, átfogó országfásítási és települészöldítési programot a kormány a klímaváltozás hatásainak mérséklése érdekében – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook-videóban.
Iskolaépületeket korszerűsítene a Tisza-kormány
Átfogó beruházásokat indít a Tisza-kormány a Jeney Lajos Iskolafejlesztési Program keretében, amely a hazai iskolaépületek korszerűsítését és bővítését célozza – közölte Facebook-bejegyzésében Csőszi Attila, a Tisza Párt országgyűlési képviselője.
A következő évek egyik kiemelt feladataként meghatározott program a kisebb felújításoktól a nagyobb léptékű beruházásokig számos területet érint. A csomag magában foglalja a mosdók, a tantermek és az udvarok rendbetételét, továbbá az épületek energetikai korszerűsítését a fenntarthatóbb és energiatakarékosabb működés érdekében.
A fejlesztések és bővítések előkészítése során az alapvető infrastrukturális megújításon túl a modern pedagógiai igényeknek megfelelő terek kialakítására is hangsúlyt fektetnek - közölte a képviselő.
Ez történt szombaton
- Magyar Péter miniszterelnök szombat délután részvétét fejezte ki a lengyel nép felé, a hat halálos áldozattal járó krakkói lövöldözést követően. A merényletnek, amelyet egy szélsőjobboldali nézeteket valló 24 éves férfi követett el, a Külügyminisztérium szerint magyar áldozata és sérültje nem volt.
- Kátai Vilmos szociális és családügyi miniszter tegnapi bejelentéséből kiderült, hogy az előző kormányzat több mint egymilliárd forint közpénzt költött el az Erzsébet-táborok reklámozására, közvetlenül a választások előtt.
- Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton közölte, hogy az idei 20 milliárd forint helyett jövőre 100 milliárdot költ útfelújításra, a Magyar Közút pedig közel 5 milliárd forintot kap a géppark megújítására.
- A kis és középvállalatok külkereskedelmi terjeszkedésének ösztönzésére a kormány 2027-ben 25 milliárd forintos Piacépítő Exportprogramot indít, amely mellett egy újabb, uniós forrásokra épülő hitel- és tőkeprogramot is elérhetővé lesz. Erről Kapitány István energetikai és gazdasági miniszter tegnapi a Facebook-oldalán számolt be.
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