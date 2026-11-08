Tisza-kormány: 57 milliárdból zöldítené ki az országot a kormány, leállítanak egy útfejlesztést a környezeti károk miatt

Átfogó beruházásokat indít a Tisza-kormány a Jeney Lajos Iskolafejlesztési Program keretében, amely a hazai iskolaépületek korszerűsítését és bővítését célozza – közölte Facebook-bejegyzésében Csőszi Attila, a Tisza Párt országgyűlési képviselője.

A következő évek egyik kiemelt feladataként meghatározott program a kisebb felújításoktól a nagyobb léptékű beruházásokig számos területet érint. A csomag magában foglalja a mosdók, a tantermek és az udvarok rendbetételét, továbbá az épületek energetikai korszerűsítését a fenntarthatóbb és energiatakarékosabb működés érdekében.

A fejlesztések és bővítések előkészítése során az alapvető infrastrukturális megújításon túl a modern pedagógiai igényeknek megfelelő terek kialakítására is hangsúlyt fektetnek - közölte a képviselő.