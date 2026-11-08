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Tisza-kormány: részvétét fejezte ki Magyar Péter Lengyelország felé, 100 milliárdot tervez költeni a kormány útfelújításra jövőre
Gazdaság

Tisza-kormány: részvétét fejezte ki Magyar Péter Lengyelország felé, 100 milliárdot tervez költeni a kormány útfelújításra jövőre

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Magyar Péter miniszterelnök szombaton részvétét fejezte ki a lengyel népnek a hat halálos áldozattal járó krakkói lövöldözés után. A Külügyminisztérium tegnapi közlése szerint magyar áldozat és sérült nincs. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az idei 20 milliárd helyett jövőre 100 milliárd forintot költ a kormány útfelújításra, a Magyar Közút pedig közel 5 milliárdot kap a géppark megújítására. Kapitány István energetikai és gazdasági miniszter közölte, hogy a kormány 2027-ben 25 milliárd forintos exportprogramot indít a kis- és középvállalkozások külpiaci terjeszkedésének segítésére. Cikkünk folyamatosan frissül a vasárnapi kormányzati hírekkel.
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Ez történt szombaton

  • Magyar Péter miniszterelnök szombat délután részvétét fejezte ki a lengyel nép felé, a hat halálos áldozattal járó krakkói lövöldözést követően. A merényletnek, amelyet egy szélsőjobboldali nézeteket valló 24 éves férfi követett el, a Külügyminisztérium szerint magyar áldozata és sérültje nem volt.
  • Kátai Vilmos szociális és családügyi miniszter tegnapi bejelentéséből kiderült, hogy az előző kormányzat több mint egymilliárd forint közpénzt költött el az Erzsébet-táborok reklámozására, közvetlenül a választások előtt.
  • Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton közölte, hogy az idei 20 milliárd forint helyett jövőre 100 milliárdot költ útfelújításra, a Magyar Közút pedig közel 5 milliárd forintot kap a géppark megújítására.
  • A kis és középvállalatok külkereskedelmi terjeszkedésének ösztönzésére a kormány 2027-ben 25 milliárd forintos Piacépítő Exportprogramot indít, amely mellett egy újabb, uniós forrásokra épülő hitel- és tőkeprogramot is elérhetővé lesz. Erről Kapitány István energetikai és gazdasági miniszter tegnapi a Facebook-oldalán számolt be.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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