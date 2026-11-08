Tisza-kormány: részvétét fejezte ki Magyar Péter Lengyelország felé, 100 milliárdot tervez költeni a kormány útfelújításra jövőre

Ez történt szombaton
- Magyar Péter miniszterelnök szombat délután részvétét fejezte ki a lengyel nép felé, a hat halálos áldozattal járó krakkói lövöldözést követően. A merényletnek, amelyet egy szélsőjobboldali nézeteket valló 24 éves férfi követett el, a Külügyminisztérium szerint magyar áldozata és sérültje nem volt.
- Kátai Vilmos szociális és családügyi miniszter tegnapi bejelentéséből kiderült, hogy az előző kormányzat több mint egymilliárd forint közpénzt költött el az Erzsébet-táborok reklámozására, közvetlenül a választások előtt.
- Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szombaton közölte, hogy az idei 20 milliárd forint helyett jövőre 100 milliárdot költ útfelújításra, a Magyar Közút pedig közel 5 milliárd forintot kap a géppark megújítására.
- A kis és középvállalatok külkereskedelmi terjeszkedésének ösztönzésére a kormány 2027-ben 25 milliárd forintos Piacépítő Exportprogramot indít, amely mellett egy újabb, uniós forrásokra épülő hitel- és tőkeprogramot is elérhetővé lesz. Erről Kapitány István energetikai és gazdasági miniszter tegnapi a Facebook-oldalán számolt be.
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