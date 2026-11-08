Új bekötőút épül az egyik legfontosabb magyar üdülővárosnál, egy útfejlesztés azonban leállít a kormány

A miniszter posztjában arról ír, hogy bár Keszthely a régió legnagyobb városa és legfontosabb turisztikai központja, a közúti megközelítése jelenleg nem megfelelő. Az M76-os gyorsforgalmi útról érkező forgalom Fenékpusztánál a 71-es főútra terelődik, ami a nyári szezonban rendszeres torlódásokat okoz.

A probléma orvoslására egy mintegy hét kilométer hosszú, 2×1 sávos, a későbbiekben igény szerint bővíthető út tervezése indul el, amely részben új nyomvonalon köti majd össze az M76-os jelenlegi végcsomópontját a 75-ös főúttal.

Az új összeköttetés nemcsak Keszthely gyorsabb és biztonságosabb elérését garantálja, hanem tehermentesíti a 71-es főút fenékpusztai szakaszát is, amelyet szintén felújítanak. Emellett előkészítik a 76-os főút rekonstrukcióját is a Fenékpuszta és a sármelléki csomópont közötti részen.

A beruházás a jövőben Zalaegerszeg irányába is gyorsabb eljutást biztosít majd.

Fontos, hogy a Kis-Balaton védelme miatt kötjük be észak felé a 760-as főútba az M76 korábban elkészült csonkját, és nem visszük tovább a gyorsforgalmi utat Sármellék felé, amely jelentős környezeti károkat okozna

– hangsúlyozta a miniszter. A sármellék felé tervezett bekötőút építésére tavaly nyáron írt ki közbeszerzést a Fidesz-kormány.

A közúti infrastruktúra fejlesztése mellett Vitézy tájékoztatása szerint három kerékpáros beruházás tervezése is megkezdődik a térségben.

A szakemberek előkészítik a Fenékpuszta és Sármellék közötti kerékpáros összeköttetést,

közötti kerékpáros összeköttetést, a Festetics-major környezeténe k kerékpárút-fejlesztéseit,

k kerékpárút-fejlesztéseit, valamint a Balatoni Bringakör Keszthely és Vonyarcvashegy közötti szakaszának korszerűsítését.

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