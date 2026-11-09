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5583 tonna nátrium-kloriddal készülnek az M5-ös téli védelmére
Gazdaság

5583 tonna nátrium-kloriddal készülnek az M5-ös téli védelmére

MTI
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Több mint 5600 tonna síkosságmentesítő anyaggal és 26 bevethető járművel készült fel a télre az M5-ös autópálya üzemeltetője. Az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. és az A-WAY Zrt. 5583 tonna nátrium-kloridot és 24 tonna kalcium-kloridot tárolt be a 156,5 kilométeres sztráda téli fenntartására.

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5583 tonna nátrium-klorid és 24 tonna kalcium-klorid betárolásával készült fel az AKA Alföld Koncessziós Autópálya Zrt. és az A-WAY Zrt. a 156,5 kilométer hosszú M5-ös autópálya téli üzemeltetésére

- tájékoztatott az AKA Zrt. hétfőn.

A három üzemmérnökségen folyamatos téli ügyeleti szolgálatot működtetnek november 10-étől március 15-éig, szükség esetén pedig 26 járművet tudnak bevetni a sztráda síkosságmentesítésére - tartalmazza a közlemény.

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Azt írták, hogy 12 saját hókotróval rendelkeznek, amelyek munkáját 7 multifunkciós, sózásra is használható Unimog jármű segíti. További három rakodógép és szükség esetén négy bérelt jármű is hozzájárul az autópálya biztonságos fenntartásához.

A mérnökségek munkáját 12 órás váltásokban irányítják, a gépkocsivezetők és a diszpécserszolgálat munkatársai szintén váltott műszakban dolgoznak, továbbá a forgalom folyamatos ellenőrzése érdekében napközben kétóránként, éjszaka pedig négyóránként végzik az autópálya állapotának monitorozását - sorolták.

A balesetmegelőzést segíti a csomópontokban és pihenőhelyeken elhelyezett forgalomfigyelő kamerarendszer, az autópálya mentén található meteorológiai állomások pedig 5 percenként küldenek friss adatokat az aktuális időjárásról - tették hozzá.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János

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