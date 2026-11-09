A második világháború utáni világ legerősebb tartóoszlopa remeg meg Europában

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Megrendült a második világháború után kialakult európai társadalmi modell. A fiatalok már nem reménykedhetnek jobb életben annál, mint amit a szüleik élnek. Sőt, az európai tüntetéshullám megmutatja, hogy a kedvezőtlen trend olyan társadalmi nyomáshoz vezethet, ami megbontja a fejlett kapitalista országok belső békéjét.

Ha a gyerekem sok mindet kipróbál, ötletekkel áll elő, tanul, magasabb képzettséget ér el, mint én, annak meglesz az eredménye. Többre fogja vinni, mint én. Jobbak lesznek az életkörülményei, könnyebben érvényesül. És mindenki boldog lesz. Ő azért, mert sikeressé válik. Én meg azért, mert boldog. Nem egy bonyolult történet.

Ez az egyszerű társadalmi szerződés legitimálta a kialakult kapitalizmusmodellt a második világháború után. A baj csak az, hogy ennek a történetnek vége van.

Nem most lett vége, hanem nagyjából tíz-húsz éve, de vannak, akik szerint több évtizede, csak most vált tarthatatlanná a helyzet. A fiatalok ugyanis már nem reménykedhetnek abban, hogy jobb életük lesz, mint a szüleiknek, sőt, a jövőjük egyre nehezebb és sokaknak egyre kilátástalanabb. Amíg azonban hosszú ideig csak a kutatók beszéltek erről, mostanra a fiataloknak elegük lett ebből a helyzetből. Ezt mutatja az európai országokon végigsöprő tüntetéshullám is.

Franciaországban az iskolák állapota és a tanárhiány miatt kezdődött tiltakozási hullám, amely később a megélhetési költségek problémáját és a közszolgáltatások állapotát is a felszínre hozta. Spanyolországban és Portugáliában a lakhatási válság, Belgiumban az oktatási rendszer, Olaszországban pedig a magas árak és a közszolgáltatások állapota vitte utcára az embereket.

A megmozdulásokban különösen nagy szerepet játszanak a fiatalok, és több országban már "Z generációs tiltakozásokként" beszélnek a tüntetésekről. A fiatalok elégedetlenségét a rossz iskolai körülmények, a romló munkalehetőségek, a megfizethetetlen lakhatás és a korrupció táplálja. Az vitte őket az utcára, hogy a politikusok nem is foglalkoznak velük.

A gazdasági bővülés lassulása és a gyorsuló elöregedés egyre nagyobb kihívást jelent az európai társadalmi modellnek. Ilyenkor általában az államok igyekeznek helytállni, egy kis pénzt belepumpálva a gazdaságba. De most nem tudnak. A költségvetési hiányok és az államadósságok olyan magasra emelkedtek, hogy a helyzet tarthatatlanná vált. Nincs több pénz.

Sőt, úgy kellene segíteni a fiataloknak, hogy közben a legtöbb országban súlyos megszorításokat kellene végrehajtani. A KETTŐ EGYÜTT gyakorlatilag lehetetlen.

A fiatalok már nem hiszik el...

A nyugat-európai országok többségében a fiatalok már nem hisznek abban, hogy jobban fognak élni, mint a szüleik. A Pew Research Center kutatása szerint ráadásul a megkérdezettek többsége szerint a jelenlegi gazdasági rendszer jelentős változtatásra vagy teljes reformra szorul. A fiatalok bizonytalan életkezdése, az államok szűkülő költségvetési mozgástere és a technológiai átalakulás bizonytalanságai egyszerre terhelik az európai társadalmi modellt.

A korábban fennálló társadalmi modellben a fiatalok számára a munka, a tanulás és a takarékoskodás kiszámítható utat jelentett a középosztályi élethez: saját lakás, családalapítás, vagyonépítés.

Ez az út ma a legtöbb európai országban jóval nehezebb, és a sikerben egyre nagyobb szerepe lehet annak, hogy valaki milyen családba születik.

Ráadásul amíg az elmúlt évtizedekben a technológiai fejlődés a fiatalok malmára hajtotta a vizet, hiszen a munkaerőpiaci igényekhez jobban illeszkedett a tudásuk, mint az idősebbeknek (akik jellemzően kevésbé ismerték a számítástechnikai eszközöket), addig a mesterséges intelligencia térnyerése ellentmondásos helyzetet teremt. Az AI miatt egyre kevesebb a junior szintű állás, hiszen a mesterséges intelligencia sok rutinszerű feladatot végez el, miközben az elvárások folyamatosan növekednek velük szemben.

Nem ma kezdődött...

A jobb élet ígéretének sokkszerű gyengülését az egyik legtöbbet idézett amerikai kutatás mutatja be a legérzékletesebben. Raj Chetty és szerzőtársai 2017-ben a Science folyóiratban publikálták a The Fading American Dream című tanulmányukat. Az amerikai adatok alapján azt vizsgálták, hogy a gyermekek mekkora hányada ért el magasabb, inflációval korrigált jövedelmet, mint a szülei azonos életkorban.

Az 1940-ben születettek körében ez az arány még körülbelül 90 százalék volt. Az 1980-as években születetteknél viszont már csak nagyjából 50 százalék. Vagyis az Egyesült Államokban

néhány évtized alatt lényegében megfeleződött azoknak az aránya, akiknek sikerült felülmúlni a szüleik anyagi helyzetét.

A kutatók arra jutottak, hogy önmagában a gazdasági növekedés gyorsítása nem állítaná vissza a korábbi mobilitást: a növekedés eredményeinek szélesebb körű elosztására is szükség lenne. Ezzel megkérdőjeleződött az a dogma, hogy a gazdasági növekedésből a társadalom széles rétegei részesülnek, és ez önmagában legitimálja a gazdasági rendszert.

A trend nem kizárólag amerikai jelenség. Európában, ahol kiterjedt a szociális védőháló, a 2008-as gazdasági válság rontott sokat a helyzeten. A Nemzetközi Valutaalap szerint a válság alatti költségvetési kiigazítások során a nyugdíjasok vásárlóértékét és szerzett jogait általában védelmezték, ezzel szemben a többi szociális támogatást (munkanélküli segélyek, családi pótlékok) megvágták vagy nem indexálták az inflációval.

A válság aránytalanul sújtotta a fiatalok foglalkoztatását, megnövelve körükben a tartós munkanélküliséget, a kényszerű részmunkaidős foglalkoztatást, a határozott idejű munkaszerződések arányát és a munka melletti szegénységet. A fiatalok így a válság vesztesei lettek, a Valutaalap szerint azért, mert

az európai szociális védelmi rendszerek történetileg az időskori kockázatok kezelésére rendezkedtek be.

A helyzet azóta sem javult. Az Európai Bizottság generációk közötti jövedelmi és lakhatási különbségeket vizsgáló tanulmánya arra jutott, hogy a fiatalabb generációk – különösen életük korai szakaszában – egyre nagyobb jövedelmi nehézségekkel szembesülnek. A korábbi generációkhoz képest stagnálóbb jövedelmi helyzet, nagyobb szegénységi kockázat és rosszabbul fizető munkahelyek jellemzik őket.

Lakhatási válság + munkanélküliség + szegénység

A szegénységtől leginkább a stabil munkahely véd meg. Csakhogy ma már egy stabil állás sem feltétlenül garantálja, hogy valaki önálló életet kezdjen. Az Európai Bizottság elemzése szerint

2016 óta a lakásárak növekedése folyamatosan meghaladta a jövedelmek bővülését az Európai Unióban.

Ez különösen azoknak jelent problémát, akiknek nincs korábbról felhalmozott vagyonuk, és az első lakásukat már a magasabb árak mellett kellene megvásárolniuk. Az önállósodás sokak számára nehéz döntést jelent: vagy tovább maradnak a szülői házban, hogy legyen elég tőkéjük a lakásvásárláshoz, vagy elköltöznek, de a jövedelmük aránytalanul nagy részét viszi el a lakásfenntartás.

A lakhatási válság egyik legfontosabb következménye, hogy az önálló életkezdéshez egyre nagyobb segítséget jelenthet a szülői vagyon. Aki a szülei segítségével tudja előteremteni a hitelhez szükséges önerőt, sokkal kedvezőbb helyzetből indul, mint az, akinek kizárólag a saját jövedelmére kell támaszkodnia.

Az OECD elemzése szerint a térségben az 1990-ben születettek közül mindössze 40%-nak volt saját lakása 30 éves korára. Az 1980 körül született generációnál ugyanez az arány ugyanebben az életkorban még 52 százalék volt.

Vagyis mindössze egyetlen évtized alatt drasztikusan romlottak a fiatalok életkezdési lehetőségei.

A harmincas éveik elején járók körében átlagosan 25%-ponttal magasabb a lakástulajdon valószínűsége azoknál, akiknek a szülei is ingatlantulajdonosok voltak, mint azoknál, akiknek a szülei nem rendelkeztek saját lakással. Ez alapvetően változtatja meg a társadalmi mobilitásról alkotott képet.

Ráadásul a munkakeresés is egyre időigényesebb és nehezebb az elmúlt években. A Covid-válság, az energiaválság, illetve napjainkban az AI-forradalom egyaránt rányomja a bélyegét a fiatalok helyzetére. Amíg az EU-s munkanélküliségi ráta 5% körül mozog, addig a fiatalok körében (15-24 évesek) ennek a háromszorosa, de még a 30 év alattiaknál is a kétszerese.

Egyes országokban, jobbára ahol a fiatalok elégedetlensége a felszínre tört, 20-25%-os munkanélküliséget is látunk.

Összességében a fiataloknak egyszerre kell szembenézniük a bizonytalan munkaerőpiaci helyzettel, a magas munkanélküliséggel, a lakhatás magas költségeivel, a vagyonfelhalmozás nehézségeivel, a technológiai változásokkal, és azzal, hogy az állami újraelosztásnak növekedési, demográfiai és politikai okokból is a vesztesévé váltak. Mindez különösen azok számára jelent kihívást, akik mögött nincs családi pénzügyi háttér.

Miért a fejlett országok lehetnek nagyobb gondban?

Sokakat meglephet, hogy a tüntetések leginkább a fejlett európai országokra koncentrálódnak, miközben számos, szegényebb ország is van a kontinensen. Érdekes módon a fejlődő országok fiataljainak még nagyobb esélye van a szüleiknél jobb élet elérésére. Egy szegényebb országban a termelékenység növelése, az oktatás kiterjesztése, a technológia átvétele, az infrastruktúra fejlesztése önmagában is jelentős jövedelemnövekedést hozhat. Egy technológiai élvonaltól távolabb lévő gazdaságnak nem feltétlenül kell új technológiát feltalálnia ahhoz, hogy növelje a termelékenységét.

A Világbank technológiaátvételről szóló elemzése szerint a fejlődő országok vállalatainak jelentős része messze van a technológiai élvonaltól, így a korszerűbb technológiák alkalmazása komoly termelékenységi és bérnövekedési lehetőséget jelenthet. A fejlett országokban ezzel szemben a könnyen kiaknázható felzárkózási tartalékok jelentős része már elfogyott. A további életszínvonal-emelkedéshez egyre inkább új innovációkra, termelékenységi áttörésekre és arra van szükség, hogy a növekedés eredményei szélesebb társadalmi rétegekhez is eljussanak.

A társadalmi szerződés felborul

A második világháború utáni nyugat-európai társadalmi "szerződés" nem egyik napról a másikra alakult ki. A gyors termelékenységnövekedés, az újjáépítés, az iparosodás, a tömeges oktatás, a bővülő foglalkoztatás és a jóléti állam megerősödése együtt teremtette meg azt a környezetet, amelyben a következő generációk jobb anyagi helyzetbe kerülhettek.

Az elmúlt időszak azonban azt mutatja, hogy a kapitalizmus gazdasági teljesítménye önmagában nem garantálja, hogy annak eredményeiből a társadalom széles rétegei is részesülnek. Ki jut hozzá a lehetőségekhez? Hogyan oszlik meg a termelékenység növekedésének az eredménye? Mennyire hozzáférhető széles körben a lakhatás?

A fiatalok egyre nehezebb helyzete – és az egyre több tüntetéshullám – azt mutatja, hogy a politikusoknak gyorsan meg kellene találni a választ a problémára, hogy ne kerüljön a mostaninál is súlyosabb válságba az európai kapitalizmusmodell. Európa két meghatározó gazdaságában a szélsőségek előretörése jelzi, hogy sokan már búcsút vennének az elittől és megpróbálnának valami egészen mást. A német AfD felemelkedése és Le Pen győzelmi esélyeinek folyamatos növekedése már egészen egyértelmű üzenet a választók és különösen a fiatalok részéről.

Európában egyszerre kellene megtalálnia a választ a társadalmi szerződés helyreállítására és az elakadt gazdasági növekedés felpörgetésére.

A baj csak az, hogy Európa súlyosan eladósodott az elmúlt időszak válsághullámainak nyomán, így most sokkal inkább a költségvetési hiányok csökkentésére kellene koncentrálni a kormányoknak, mint akár hitelfelvételek árán javítani a társadalmi kohéziót. A befektetők türelme ugyanis nem végtelen. A magas szintre szökött európai kötvényhozamok azt jelzik, hogy a piaci szereplők egyre kevésbé tolerálják a növekvő adóssághegyeket, amiket egyre drágábban finanszíroznak. Mindez a lassú gazdasági növekedéssel karöltve fenntarthatatlan pályára állítja az államadósságokat.

A lehetőségek határán (is túl)

Mindebből úgy tűnik, Európa elért a lehetőségeinek a határához. Kenneth Rogoff, a Harvard professzora szerint

az európai államok fenntarthatatlan jóléti rendszereket működtetnek, miközben a társadalom elöregszik, az adósság pedig túl magas.

Úgy vélekedik, hogy Európa lassú halált hal. "Európa sorsa jelenleg az, hogy lemaradóvá, múzeummá válik" – emelte ki.

"Mindig szép hely marad, ha valaki látogatóba megy. Európa megpróbálta fenntartani a jóléti államát, de a pénzügyei fenntarthatatlanok. Az adósság túl magas, a lakosság túl idős. Nem tudja tartani a jelenlegi juttatási szintet."

Rogoff összefoglalójából is kitűnik, egyáltalán nem az a kérdés, hogy kik azok, akik juttatásokban vagy további jóléti intézkedésekben részesüljenek, hogy csökkenjen az elégedetlenség, hanem az, hogy kiktől vegyenek el, hogyan hozzák rendbe a költségvetéseket, és közben leheljenek életet a gazdaságba is.

De ha rövid távon sikerülne helyreállítani a költségvetéseket, a következő évtizedek még akkor is olyan időszakot hoznak el, ami ma még megoldhatatlan feladványnak látszik. Az elöregedő népesség (az egyre több nyugdíjas és az egyre kevesebb dolgozó) nem teszi lehetővé, hogy súlyos áldozatok nélkül fennmaradjon a rendszer.

A kör viszont ezzel be is zárul. Ha egyre több pénzt kell fordítani a nyugdíjakra, és a fiatalok nem érzik úgy, hogy javulnának az életkörülményeik, akkor a megélhetési problémák és a lakhatási válság árnyékolja majd be a 20-30-as éveiket. A jövő generációja pedig egyszerűen nem születik meg.

Európának el kell fogadnia, hogy az emberek nem lehetnek 20 évig nyugdíjasok, és költségvetési forrásból nem élhetnek olyan életszínvonalon, mint akkor, amikor dolgoztak. Meg kell érteni azt is, hogy a gazdasági növekedés eredményei önmagában nem "csorognak le" a társadalom széles rétegeihez, és van egy pont, amikor a jövedelmi különbségek növekedése már inkább káros, mint kedvező. Szembe kell néznünk azzal, hogy ha nem változtatunk, akkor az idősek és a gazdagok védelme érdekében feláldozzuk a fiatalokat, vagyis Európa jövőjét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images