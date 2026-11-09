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Brüsszelbe utazott Kármán András
Gazdaság

Brüsszelbe utazott Kármán András

Portfolio
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Brüsszelben tanácskoznak az európai uniós pénzügyminiszterek, a tárgyalásokon pedig a gazdasági és adminisztratív kérdések mellett a védelmi kiadások finanszírozása kap kiemelt szerepet – közölte Facebook-bejegyzésében Kármán András pénzügyminiszter.

A belga fővárosban zajló Gazdasági és Pénzügyi Tanács (Ecofin), valamint a kibővített eurócsoport ülésének napirendjén szerepel az uniós fejlesztési források felhasználásának értékelése, emellett a tárcavezetők a bürokráciacsökkentés lehetőségeit is megvitatják.

A találkozón a biztonságpolitika gazdasági vetületeit is áttekintik.

Az eurócsoport találkozójára Mark Rutte NATO-főtitkár is meghívást kapott, mert a miniszterek megbeszélést tartanak a védelmi finanszírozásról, az állami források leghatékonyabb felhasználásáról és a közös beszerzésekről is

– részletezte a tárgyalás témáit a pénzügyminiszter.

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A plenáris ülésekkel párhuzamosan Kármán András kétoldalú egyeztetéseket is folytat Brüsszelben. A nap végén Wopke Hoekstrával, az éghajlat-politikáért, a nettó zéró kibocsátásért és a tiszta növekedésért felelős európai uniós biztossal találkozik.

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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