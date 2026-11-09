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Elárulta az NVVH, mivel gyanúsítják Orbán Viktor testvérét
Gazdaság

Elárulta az NVVH, mivel gyanúsítják Orbán Viktor testvérét

MTI
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Hétfő reggeli hírek szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök öccsét vette őrizetbe a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF). A hírt maga az egykori kormányfő is megerősítette közvetetten, hiszen arról írt, hogy „a célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz”. Délután a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) új részleteket árult el az üggyel kapcsolatban.

A KNYF mellett az NVVH is nyomoz abban az ügyben, mellyel kapcsolatban őrizetbe vették Orbán Viktör öccsét, Orbán Áront. Délután az NVVH közölte: a helyszíni eljárási cselekmények után előállított személyt

felbujtóként elkövetett befolyással üzérkedés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki.

A gyanú szerint az előállított személy politikai kapcsolatára, és befolyására hivatkozással közvetítőn keresztül jogtalan előnyt kért egy munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cég vezetőjétől, melyért cserébe azt ígérte, elintézik, hogy a munkaerő kölcsönző cég visszakerüljön a kiemelt foglalkoztatók nyilvántartásába. Az NVVH az ügyben megkezdett nyomozást tovább folytatja, a további eljárási cselekményekről azonban a nyomozás érdekeire figyelemmel további tájékoztatást egyelőre nem ad - írta a hivatal.

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