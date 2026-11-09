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Elhunyt Palánkai Tibor közgazdász, az MTA rendes tagja
Gazdaság

Elhunyt Palánkai Tibor közgazdász, az MTA rendes tagja

MTI
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Életének 89. évében, hétfőn elhunyt Palánkai Tibor közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja.

Az MTA hétfői közleménye szerint Palánkai Tibor 1938-ban született Jakabszálláson. 1960-ban a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdászoklevelet, ettől az évtől az egyetem oktatójaként dolgozott, 1982-től egyetemi tanárként. 1977 és 1983 között tudományos rektorhelyettes, 1983 és 1995 között a Világgazdasági Tanszék vezetője,

1997 és 2000 között az egyetem rektora volt.

Kutatóként 1973-ban a közgazdaság-tudomány kandidátusa, 1986-ban doktora lett. 1995-ben az MTA levelező, 2004-ben rendes tagjává választották.

Palánkai Tibor fő szakterülete a nemzetközi gazdasági integráció, a fejlett országok gazdasága és a kelet-közép-európai gazdasági átalakulás volt.

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Jelentős szerepet játszott az integrációelmélet továbbfejlesztésében, különösen a monetáris integráció összefüggéseinek vizsgálatában.

Munkásságát 1994-ben Akadémiai Díjjal, 1998-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével, 2009-ben pedig Széchenyi-díjjal ismerték el.

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