Elhunyt Palánkai Tibor közgazdász, az MTA rendes tagja

Az MTA hétfői közleménye szerint Palánkai Tibor 1938-ban született Jakabszálláson. 1960-ban a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdászoklevelet, ettől az évtől az egyetem oktatójaként dolgozott, 1982-től egyetemi tanárként. 1977 és 1983 között tudományos rektorhelyettes, 1983 és 1995 között a Világgazdasági Tanszék vezetője,
1997 és 2000 között az egyetem rektora volt.
Kutatóként 1973-ban a közgazdaság-tudomány kandidátusa, 1986-ban doktora lett. 1995-ben az MTA levelező, 2004-ben rendes tagjává választották.
Palánkai Tibor fő szakterülete a nemzetközi gazdasági integráció, a fejlett országok gazdasága és a kelet-közép-európai gazdasági átalakulás volt.
Jelentős szerepet játszott az integrációelmélet továbbfejlesztésében, különösen a monetáris integráció összefüggéseinek vizsgálatában.
Munkásságát 1994-ben Akadémiai Díjjal, 1998-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével, 2009-ben pedig Széchenyi-díjjal ismerték el.
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1997 és 2000 között a közgazdasági egyetem rektora volt.
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