Felajánlotta lemondását az ÁBTL főigazgatója

Felajánlotta lemondását az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) főigazgatója – írja a Telex. A szakember arra a múlt heti hibára reagált, mely szerint több mint 160 ember neve tévesen került nyilvánosságra az ügynökakták kapcsán.

Határozatképtelen volt hétfőn az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága, mivel csak Apáti István elnök jelent meg az ülésen. Ennek ellenére nyílt beszélgetést tartottak az ÁBTL főigazgatójával az ügynökakták múlt heti nyilvánosságra hozataláról.

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„Hihetetlen nagy munka volt ezt az adatbázist összeállítani” – mondta az ÁBTL főigazgatója a Telex tudósítása szerint. Az információkat, amiket korábban is birtokoltak, többször is ellenőrizték. A beszélgetés során

Cseh GergőBendegúz felajánlotta lemondását.

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