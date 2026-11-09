Fontos állami vezetőt nevezett ki Kármán András

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kiemelt állami intézmények vezetőinek kiválasztása során az átláthatóság és az objektív szempontok érvényesültek. Az új főigazgató közbeszerzési szakjogász, aki több mint huszonöt éves szakmai és vezetői tapasztalattal, valamint világos vezetői programmal rendelkezik. Pályafutása során jelentős költségvetésű állami szervezeteknél irányított projekteket, emellett összetett beszerzési rendszerek kialakításáért és működtetéséért felelt.
A KEF kulcsszerepet tölt be az államigazgatásban,
hiszen a központi beszerzési és ellátási feladatok mellett a kórházak ingatlanüzemeltetésében is részt vesz, így tevékenysége közvetlenül meghatározza az állami intézmények mindennapi működését és kiadásait. Kármán András ugyanakkor éles kritikával illette az intézmény eddigi gyakorlatát. "A szervezetet korábban egyoldalú közbeszerzések, jelentős túlárazások, versenykorlátozás és részrehajlás jellemezte. Mindez nem szolgálta a tisztességes és törvényes működést, hatása pedig hosszú távon jelentkezik" – fogalmazott a miniszter.
Az új vezetés legfőbb feladata ezért a fenntarthatatlan rendszer haladéktalan átalakítása a működési biztonság fenntartása mellett. Novák-Soós Zsuzsannának garantálnia kell a tisztességes versenyt az állami beszerzések során, valamint átláthatóbbá és költséghatékonyabbá kell tennie a főigazgatóság munkáját.
A szervezet megújítása az előző kormánytól örökölt gazdasági helyzet kezeléséhez és a költségvetési megtakarítási célok eléréséhez is elengedhetetlen.
A KEF-nek is fontos szerepe lesz abban, hogy megvalósuljon a 2027-es költségvetésben meghatározott, a működési költségek 1465 milliárd forintos csökkentésére vonatkozó célkitűzésünk
– emelte ki Kármán András, hozzátéve, hogy a cél egy működőképes és takarékos állam megteremtése, amely gondosan gazdálkodik a közpénzekkel.
Címlapkép forrása: Portfolio
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