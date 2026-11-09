Friss hírek az egészségügyi béremelésről: a pénz nagy részét a szakdolgozók kapják

Az egészségügyi béremelésre szánt 192 milliárd forintból jövőre 157 milliárdot a szakdolgozók kapnak – írja a Népszabadság a minisztérium adatai alapján. A fennmaradó összeg a műszaki és gazdasági dolgozók, illetve más közfinanszírozott munkatársak béremelését fedezi, de számukra nem garantálja a 7,5 százalékos emelést a kormány.

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Az új egészségügyi bérrendszerben a korábbi fizetési sávokat konkrét alapbérösszegek váltják fel, miközben az intézményvezetők nagyobb mozgásteret kapnak a többletjuttatások elosztásában. Erre országosan 10,5 milliárd forintot különítenek el a 2027-re tervezett béremelésből – közölte az Egészségügyi Minisztérium a Népszabadsággal.

A jövő évi bérrendezésre szánt 192 milliárd forintból 144,3 milliárdot az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó szakdolgozók béremelésére fordítanak. Ez az alapbérek mellett az azokból számított pótlékok növekedését is fedezi, közölte a minisztérium. További 12,7 milliárd forint jut a vállalkozó háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok mellett dolgozó szakdolgozók béremelésének finanszírozására.

Az új fizetési táblázat hatálya alá tartozóknak legalább 7,5 százalékkal emelkedik az alapbére. A kormány által ígért

15 százalékos béremelés átlagot jelent, nem minden dolgozónak ennyi jár.

Az alacsonyabb keresetűek közül lesznek, akik 30–35 százalékos vagy ennél is nagyobb emelést kapnak. Ha valaki jelenleg többet keres, mint amennyit az új táblázat a végzettsége és gyakorlati ideje alapján meghatároz, a fizetését nem csökkenthetik erre az összegre. Az ő alapbérét is legalább 7,5 százalékkal emelni kell.

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