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Friss hírek az egészségügyi béremelésről: a pénz nagy részét a szakdolgozók kapják
Gazdaság

Friss hírek az egészségügyi béremelésről: a pénz nagy részét a szakdolgozók kapják

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Az egészségügyi béremelésre szánt 192 milliárd forintból jövőre 157 milliárdot a szakdolgozók kapnak – írja a Népszabadság a minisztérium adatai alapján. A fennmaradó összeg a műszaki és gazdasági dolgozók, illetve más közfinanszírozott munkatársak béremelését fedezi, de számukra nem garantálja a 7,5 százalékos emelést a kormány.
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Az új egészségügyi bérrendszerben a korábbi fizetési sávokat konkrét alapbérösszegek váltják fel, miközben az intézményvezetők nagyobb mozgásteret kapnak a többletjuttatások elosztásában. Erre országosan 10,5 milliárd forintot különítenek el a 2027-re tervezett béremelésbőlközölte az Egészségügyi Minisztérium a Népszabadsággal. 

A jövő évi bérrendezésre szánt 192 milliárd forintból 144,3 milliárdot az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozó szakdolgozók béremelésére fordítanak. Ez az alapbérek mellett az azokból számított pótlékok növekedését is fedezi, közölte a minisztérium. További 12,7 milliárd forint jut a vállalkozó háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok mellett dolgozó szakdolgozók béremelésének finanszírozására.

Az új fizetési táblázat hatálya alá tartozóknak legalább 7,5 százalékkal emelkedik az alapbére. A kormány által ígért

15 százalékos béremelés átlagot jelent, nem minden dolgozónak ennyi jár.

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Az alacsonyabb keresetűek közül lesznek, akik 30–35 százalékos vagy ennél is nagyobb emelést kapnak. Ha valaki jelenleg többet keres, mint amennyit az új táblázat a végzettsége és gyakorlati ideje alapján meghatároz, a fizetését nem csökkenthetik erre az összegre. Az ő alapbérét is legalább 7,5 százalékkal emelni kell.

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