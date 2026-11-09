Indul a kézbesítés: újabb 50 ezer forinttal csönget a postás, 400 ezer iskolás gyermek után ad támogatást a kormány

A 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás első, 50 ezer forintos részletét augusztus végén pénzbeli támogatásként kapták meg a jogosultak. A november 10-től postázott utalványok olyan termékek beszerzésére fordíthatók, amelyek a gyermek iskoláztatását szolgálják, az iskolai felszerelés részét képezik, vagy elsődlegesen oktatási, ismeretterjesztési, illetve készségfejlesztési célokat szolgálnak.
Mire használható fel az utalvány?
- Papírtermékek és kiadványok: iskolai füzetek, noteszek, naplók, jegyzettömbök, mappák, iratrendezők, tankönyv- és füzetborítók, fénymásoló- és nyomtatópapírok, rajz- és írólapok, karton- és pauszpapírok, borítékok, levelezőlapok, csomagolópapírok, füzetcímkék, szótárak, enciklopédiák, atlaszok, térképek, könyvek, mesekönyvek, kifestők, kották, újságok, folyóiratok és naptárak.
- Írószerek és iskolai felszerelések: iskolatáskák, hátizsákok, aktatáskák, tolltartók, vonalzók, szögmérők, körzők, tollak és tollbetétek, ceruzák és ceruzabelek, szövegkiemelők, zsír- és pasztellkréták, író-, rajz- és parafatáblák, asztali rendezők, valamint tornatermi, sport- és iskolai úszófelszerelések.
- Ruházat és lábbelik: kabátok, dzsekik, mellények, ünneplő és hétköznapi ruhák, fehérneműk, fürdőruhák, pizsamák, fürdőköpenyek, ruházati kiegészítők, valamint cipők, szandálok, bakancsok, csizmák, torna- és sportcipők.
- Digitális és műszaki cikkek: számológépek, pendrive-ok, hangoskönyvek, számítógépek, laptopok és azok kiegészítői, például billentyűzetek és egerek, valamint speciális Braille-írógépek.
- Fejlesztő játékok: építőkészletek, építőjátékok, játékhangszerek és puzzle-k.
- Gyógyászati segédeszközök és vitaminok: ortopédiai eszközök, hallókészülékek, szemüvegek, továbbá A-, B1-, B2-, B6-, B12-, C-, D- és E-vitaminok.
Az utalvány nem használható fel tapéta, zsírpapír, sífelszerelés, sícipő, síbakancs, munkanadrág, golf felszerelés, tenisz- és tollaslabda-felszerelés, jég- és görkorcsolya, valamint – az iskolai úszófelszerelés kivételével – vízisport-felszerelés vásárlására.
A családok az 50 ezer forintos utalványcsomagot 6 darab 5000, 6 darab 2000 és 8 darab 1000 forintos címletben kapják meg.
Sikertelen kézbesítés esetén a küldemény a következő munkanaptól számított 10 munkanapig átvehető a postládában hagyott értesítőn szereplő kijelölt postán.
Az utalványok 2027. március 15-ig használhatók fel vásárlásra. A kereskedők az elfogadott utalványokat 2027. május 15-ig válthatják be a pénzforgalmi számlájukat vezető banknál.
További részletek: kormany.hu/iskolakezdes
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