Két éve nem látott drágulási hullám érte el Kínát

A kínai statisztikai hivatal jelentése alapján a termelői árindex (PPI) éves összevetésben 5,7 százalékkal nőtt a múlt hónapban.
Ez meghaladja a szeptemberi 5,0 százalékos értéket, valamint a Reuters elemzői konszenzusában szereplő 5,3 százalékos várakozást is.
Ilyen mértékű éves drágulásra 2022 júniusa óta nem volt példa, amikor a mutató 6,1 százalékon állt. A közel-keleti konfliktus tartósan magasan tartja az energiaárakat, ami jelentősen megdrágítja a szénbányászatot, a kőolaj- és földgázkitermelést, a vegyipart, valamint más energiaigényes ágazatok működését.
A termelői oldalról érkező árnyomás azonban egyelőre nem gyűrűzött át a fogyasztói árakba, mivel a háztartások visszafogott kereslete korlátozza a költéseket a világ második legnagyobb gazdaságában.
A fogyasztói árindex (CPI) a szeptemberi 0,9 százalék után éves alapon mindössze 0,7 százalékkal emelkedett, ami kissé elmarad a közgazdászok által várt 0,8 százaléktól.
Az élelmiszer- és energiaáraktól megtisztított maginfláció szintén mérséklődött, és a szeptemberi 1,0 százalékról 0,8 százalékra esett vissza.
Ngujen Hoang Nam, a Capital Economics Kínával foglalkozó közgazdásza szerint a közel-keleti konfliktus okozta ársokk az előttünk álló hónapokban még magasan tartja az inflációt, ám a hatása jövőre fokozatosan elhalványul. A szakértő úgy véli, hogy a termelői áraknál visszatérhet a háború kitörése előtt tapasztalt defláció, miközben a fogyasztói infláció 2027-ben átlagosan 0,4 százalék körül alakulhat.
Bár a harmadik negyedévben a kínai gazdaság a vártnál gyorsabban bővült az erős exportnak köszönhetően, a belső fogyasztás gyengesége és az erős kínálat közötti egyensúlytalanság továbbra is fennáll. A lakossági fogyasztást a gyengélkedő kínai részvénypiac is visszafoghatja, ahol a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok papírjai jelentősen veszítettek értékükből a keresleti aggályok és az exportkorlátozások miatt.
Emellett a jüan gyors erősödésének megfékezésére és a tőkepiac stabilizálására tett kormányzati lépések sem hoztak még érdemi javulást a fogyasztói hangulatban, miközben az erős kivitel ellenére az árfolyammozgások már az exportőrök profitrátáját is szűkítik.
Csang Csevej, a Pinpoint Asset Management vezető közgazdásza rámutatott, hogy az alacsony fogyasztói infláció egyértelműen a gyenge belső keresletet tükrözi. A szakértő szerint Peking azért nem siet újabb nagyszabású gazdaságélénkítő csomagok bevezetésével, mert a rendkívül erős exportnövekedés egyelőre ellensúlyozza a belső piac gyengeségét.
Forrás: Reuters
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