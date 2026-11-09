4°C erősen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Két éve nem látott drágulási hullám érte el Kínát
Gazdaság

Két éve nem látott drágulási hullám érte el Kínát

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Közel négy és fél éves csúcsra gyorsult a kínai termelői árak emelkedése a legfrissebb, hétfőn közzétett adatok szerint. A drágulást elsősorban a közel-keleti háború miatt megugró globális olajárak és az ebből fakadó magasabb gyártási költségek hajtották, miközben a gyenge belső kereslet miatt a fogyasztói infláció továbbra is alacsony maradt.

A kínai statisztikai hivatal jelentése alapján a termelői árindex (PPI) éves összevetésben 5,7 százalékkal nőtt a múlt hónapban.

Ez meghaladja a szeptemberi 5,0 százalékos értéket, valamint a Reuters elemzői konszenzusában szereplő 5,3 százalékos várakozást is.

Ilyen mértékű éves drágulásra 2022 júniusa óta nem volt példa, amikor a mutató 6,1 százalékon állt. A közel-keleti konfliktus tartósan magasan tartja az energiaárakat, ami jelentősen megdrágítja a szénbányászatot, a kőolaj- és földgázkitermelést, a vegyipart, valamint más energiaigényes ágazatok működését.

A termelői oldalról érkező árnyomás azonban egyelőre nem gyűrűzött át a fogyasztói árakba, mivel a háztartások visszafogott kereslete korlátozza a költéseket a világ második legnagyobb gazdaságában.

Még több Gazdaság

Külföldre költözöl? 5+1 dolog, amit nagyon könnyű elszúrni a pénzügyeidben

Tisza-kormány: megint összeül a parlament, megszólal Magyar Péter is

Kiderült, miről lesz szó a keddi német-magyar csúcson

A fogyasztói árindex (CPI) a szeptemberi 0,9 százalék után éves alapon mindössze 0,7 százalékkal emelkedett, ami kissé elmarad a közgazdászok által várt 0,8 százaléktól.

Az élelmiszer- és energiaáraktól megtisztított maginfláció szintén mérséklődött, és a szeptemberi 1,0 százalékról 0,8 százalékra esett vissza.

Ngujen Hoang Nam, a Capital Economics Kínával foglalkozó közgazdásza szerint a közel-keleti konfliktus okozta ársokk az előttünk álló hónapokban még magasan tartja az inflációt, ám a hatása jövőre fokozatosan elhalványul. A szakértő úgy véli, hogy a termelői áraknál visszatérhet a háború kitörése előtt tapasztalt defláció, miközben a fogyasztói infláció 2027-ben átlagosan 0,4 százalék körül alakulhat.

Bár a harmadik negyedévben a kínai gazdaság a vártnál gyorsabban bővült az erős exportnak köszönhetően, a belső fogyasztás gyengesége és az erős kínálat közötti egyensúlytalanság továbbra is fennáll. A lakossági fogyasztást a gyengélkedő kínai részvénypiac is visszafoghatja, ahol a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok papírjai jelentősen veszítettek értékükből a keresleti aggályok és az exportkorlátozások miatt.

Emellett a jüan gyors erősödésének megfékezésére és a tőkepiac stabilizálására tett kormányzati lépések sem hoztak még érdemi javulást a fogyasztói hangulatban, miközben az erős kivitel ellenére az árfolyammozgások már az exportőrök profitrátáját is szűkítik.

Csang Csevej, a Pinpoint Asset Management vezető közgazdásza rámutatott, hogy az alacsony fogyasztói infláció egyértelműen a gyenge belső keresletet tükrözi. A szakértő szerint Peking azért nem siet újabb nagyszabású gazdaságélénkítő csomagok bevezetésével, mert a rendkívül erős exportnövekedés egyelőre ellensúlyozza a belső piac gyengeségét.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Balásy Zsolt: Most ne vegyél ingatlant!

Emelkednek a hozamok a világban. Nem ímmel-ámmal, hanem rendesen, mintha nem lenne holnap. Az okokkal most nem szeretnék igazán foglalkozni, sokkal inkább azzal a fontos... The post Balásy Zsolt: Mo

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
A második világháború utáni világ legerősebb tartóoszlopa remeg meg Európában
Pusztító csapást mértek az orosz elitalakulatra, szokatlan lépésre szánta el magát Moszkva – Háborús híreink hétfőn
Drámai fordulat a munkaerőpiacon: a mai fiatalok nem fogják elérni szüleik életszínvonalát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility