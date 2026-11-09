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Két jelölt van az Európai Központi Bank élére
Gazdaság

Két jelölt van az Európai Központi Bank élére

MTI
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Klaas Knot, a holland jegybank korábbi elnöke és Pablo Hernández de Cos, a spanyol jegybank korábbi vezetője kapott jelölést az Európai Központi Bank (EKB) elnöki posztjára - tudatta közleményében az eurócsoport elnöke. Kyriakos Pierrakakis rámutatott, csak kettejüket jelölték kormányaik a posztra a pénteki határidő lejárta előtt.

Az eurócsoport következő, november 9-i ülésén már tárgyalnak a jelölésekről.

Pablo Hernández de Cos, a volt spanyol jegybanki vezető jelenleg a Nemzetközi Fizetések Bankját (BIS) vezeti, Klaas Knot pedig, aki 14 éven át irányította a holland jegybankot, jelenleg egyebek között az EKB-nak ad tanácsokat az EU-tagjelölt országok központi banki függetlenségével, illetve az intézményi reformokkal kapcsolatban.

Az EKB jelenlegi elnöke, Christine Lagarde október 29-én jelentette be, hogy jövő év február 7-ig távozik a posztról.

Az EKB Igazgatóságának tagjait, beleértve az elnökét is, az Európai Tanács nevezi ki. A tanács az euróövezeti tagállamok megerősített minősített többségével határoz. Ehhez a többséghez az euróövezeti tagállamok 72 százalékának (azaz a 21 euróövezeti ország közül legalább 16-nak) a támogatása szükséges, amelyek az euróövezet lakosságának legalább 65 százalékát képviselik.

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