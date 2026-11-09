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Kibertámadással okoztak tüzeket több száz üzletben – Irán állhat a példátlan akció mögött
Gazdaság

Kibertámadással okoztak tüzeket több száz üzletben – Irán állhat a példátlan akció mögött

MTI
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Az Iráni Forradalmi Gárda áll a franciaországi áruházláncok hűtőberendezései elleni októberi kibertámadás mögött, jelentette ki hétfőn Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter. A tárcavezető a G7 párizsi külügyminiszteri tanácskozásának szünetében páratlan nagyságúnak és agresszívnek nevezte az akciót.

Az Iráni Forradalmi Gárda áll a franciaországi áruházláncok hűtőberendezései elleni októberi kibertámadás mögött

- jelentette ki hétfőn a francia külügyminiszter, aki biztosított arról, hogy az emiatt meghozott szankciók európai szintűek lesznek.

Jean-Noel Barrot a hét legfejlettebb ipari ország (G7) párizsi külügyminiszteri tanácskozásának szünetében páratlan nagyságúnak és agresszívnek nevezte a támadást. Emlékeztetett rá, hogy a kibertámadást október 11-én és 12-én majdnem 700 kereskedelmi intézmény ellen intézték, rongálásokat és tűzeseteket idézve elő.

A francia diplomácia vezetője kilátásba helyezte, hogy az Európai Unió jövő hétfői külügyminiszteri ülésén szó lesz ezekről a több országot ért kibertámadásokról, amelyekre határozott választ kell adni.

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