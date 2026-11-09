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Kiderült, miről lesz szó a keddi német-magyar csúcson
Gazdaság

Kiderült, miről lesz szó a keddi német-magyar csúcson

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Berlinben tartják meg az első magyar–német kormányközi konzultációt – közölte Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter a Facebook-bejegyzésében.
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A tárcavezető a német fővárosba indulva hangsúlyozta a találkozó diplomáciai súlyát, rámutatva, hogy

ilyen formában a két ország kormányai korábban még nem ültek tárgyalóasztalhoz.

A csúcstalálkozót hat hónapnyi intenzív előkészítő munka előzte meg, amelyben a budapesti és a berlini minisztériumok, valamint a nagykövetségek munkatársai egyaránt részt vettek.

A felek számos stratégiai jelentőségű kérdést vitatnak majd meg az egyeztetésen. "Gazdaságról, biztonságról, Európa versenyképességéről és az előttünk álló közös feladatokról fogunk tárgyalni" – ismertette a napirendi pontokat a külügyminiszter, aki egyúttal köszönetet mondott a találkozó megszervezésében közreműködő szakembereknek.

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Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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