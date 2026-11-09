Kiderült: újabb kínai gigahitelről tárgyalt az Orbán-kormány a választás előtt

Ötmilliárd eurós új finanszírozási együttműködésről tárgyalt a választás előtti hetekben a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a kínai állami Export-Import Bank – derül ki az Átlátszó birtokába került megállapodástervezetből. Arról nem sokat tudni, meddig jutottak a tárgyalások, 2024-ben már egy egymilliárd eurós hitelt felvett Magyarország kínai állami bankoktól.

Nagy sajtóvisszhangja volt annak, amikor 2024-ben egymilliárd eurós hitelkeretről állapodott meg a magyar kormány és kínai bankok - vette észre akkor elsőként a Portfolio. Az Átlátszó által megismert dokumentumok szerint idén a választás előtti hetekben

egy ötször akkora kölcsönügyletet készítettek elő.

A dokumentum szerint a pénzből vasúti beruházásokat, geotermikusenergia-projekteket, az akkumulátoripart és kis moduláris atomreaktorok fejlesztését is finanszírozhatták volna. A tervezetben jüanban kibocsátott magyar államkötvények lehetősége is szerepel. Az ötmilliárd eurós összeg nem egyetlen konkrét hitelt jelentett, hanem egy lehetséges finanszírozási együttműködés keretét. A dokumentumban nincsenek végleges kamatok, futamidők vagy konkrét beruházási összegek, de érdemi egyeztetésre és tárgyalásra utal, hogy módosítási javaslatok is szerepelnek benne.

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