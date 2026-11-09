3°C ködös
Budapest
  • Megjelenítés
Kinevezték a Nemzeti Információs Központ új főigazgatóját
Gazdaság

Kinevezték a Nemzeti Információs Központ új főigazgatóját

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Orosz László Pétert nevezte ki november 10-ei hatállyal a Nemzeti Információs Központ főigazgatójává Magyar Péter miniszterelnök – derült ki a hétfő esti Magyar Közlönyből.

A NIK a magyar titkosszolgálati közösség legfiatalabb polgári nemzetbiztonsági szolgálata, amely klasszikus műveleti tevékenységet nem végez. Országos hatáskörű, önállóan gazdálkodó költségvetési szervként fúziós központként működik: a rendészeti és titkosszolgálati szervektől érkező adatokat elemzi, értékeli, majd nemzetbiztonsági jelentésekben tájékoztatja a kormányt.

Feladata emellett az együttműködő szervek munkájának támogatása információátadással, koordinációval, nyílt forrású információgyűjtéssel és integrált adatelemzéssel. A NIK látja el Magyarországon az utasadat-információs egység feladatait, részt vesz az ETIAS rendszerhez kapcsolódó teendőkben, valamint javaslatot tehet a terrorfenyegetettség szintjének meghatározására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: őrizetben Orbán Viktor öccse, Berlinben mondott beszédet Magyar Péter
Itt a nagy felpattanás az amerikai tőzsdéken!
Magyar Péter: őrizetbe vehették Orbán Viktor testvérét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility