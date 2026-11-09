Kinevezték a Nemzeti Információs Központ új főigazgatóját

A NIK a magyar titkosszolgálati közösség legfiatalabb polgári nemzetbiztonsági szolgálata, amely klasszikus műveleti tevékenységet nem végez. Országos hatáskörű, önállóan gazdálkodó költségvetési szervként fúziós központként működik: a rendészeti és titkosszolgálati szervektől érkező adatokat elemzi, értékeli, majd nemzetbiztonsági jelentésekben tájékoztatja a kormányt.

Feladata emellett az együttműködő szervek munkájának támogatása információátadással, koordinációval, nyílt forrású információgyűjtéssel és integrált adatelemzéssel. A NIK látja el Magyarországon az utasadat-információs egység feladatait, részt vesz az ETIAS rendszerhez kapcsolódó teendőkben, valamint javaslatot tehet a terrorfenyegetettség szintjének meghatározására.

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