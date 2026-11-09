Külföldre költözöl? 5+1 dolog, amit nagyon könnyű elszúrni a pénzügyeidben

Többhavi kaució, első lakbér, költözési költségek, miközben az új fizetés még meg sem érkezett – a külföldi életkezdés könnyen felemésztheti a megtakarításaink jelentős részét. Ráadásul az itthoni kötelezettségek sem szűnnek meg egyik napról a másikra, a devizaváltáson és a külföldi bankoláson pedig észrevétlenül is sok pénzt veszíthetünk. Az OTP Bank szakértőinek segítségével összegyűjtöttük azt az 5+1 gyakori pénzügyi hibát, amelyet érdemes elkerülni, ha hosszabb időre külföldre költözünk.

Egy új munkahely Bécsben, egy ösztöndíj Berlinben vagy egy váratlan lehetőség Londonban sokszor gyors döntést kíván. Néhány hét alatt kell lakást találni, megszervezni az utazást és rendezni az itthoni ügyeket, miközben a pénzügyi nehézségek egy része csak a kiköltözés után jelentkezik. Az OTP Bank szakértői szerint különösen

az apróbb, rendszeres költségeket és az adminisztratív teendőket hajlamosak alábecsülni a külföldre indulók.

1. Alábecsülöd, hogy mennyibe kerül az első néhány hónap

A külföldi életkezdés egyik legnagyobb pénzügyi kihívása, hogy több jelentős kiadás szinte egyszerre jelentkezik. Egy albérlethez országtól és bérbeadótól függően akár többhavi kauciót is kérhetnek, ehhez jön az első lakbér, az utazás, a költöztetés, az átmeneti szállás vagy a lakás berendezése. A kezdeti költségeket a közlekedéssel, biztosításokkal és különböző ügyintézésekkel kapcsolatos kiadások is növelhetik.

Különösen nehéz helyzetet teremthet, ha az új munkahely csak az első ledolgozott hónap után fizet. Ilyenkor akár több hónap kiadásait is előre kell finanszírozni. Érdemes ezért már indulás előtt kiszámolni, mennyibe kerül a beköltözés, mikor érkezik az első külföldi bevétel, és addig milyen forrásból tudjuk fedezni a megélhetésünket. A bank szakértői általános ökölszabályként

legalább három-hat havi kiadásnak megfelelő pénzügyi tartalék kialakítását javasolják.

Erre különösen nagy szükség lehet külföldön, ahol egy meghiúsult lakásbérlet, váratlan munkahelyváltás vagy sürgős hazautazás gyorsan felboríthatja a költségvetést. A tartalékot célszerű könnyen hozzáférhető formában tartani, hogy szükség esetén gyorsan felhasználható legyen. A rendszeres félretételt például az OTP Mobilbank Persely funkciója is segítheti.

2. Túl sok pénzt veszítesz a devizaváltáson és az utalásokon

A külföldi mindennapokban a bevételek és a kiadások gyakran eltérő pénznemekben jelentkeznek. Előfordulhat, hogy valaki euróban kapja a fizetését, de Magyarországon forintban törleszt hitelt, máskor pedig magyar jövedelemből kell finanszírozni egy külföldi tanulmányi félévet vagy hosszabb tartózkodást.

Ilyenkor sok múlhat azon, hogy milyen árfolyamon, milyen díj mellett és milyen gyakran mozgatunk pénzt a két ország között. A rendszeres, kis összegű váltások vagy utalások bizonyos díjszabások mellett drágábbak lehetnek, mint a ritkább, nagyobb összegű tranzakciók. Az árfolyamváltozásokat ugyanakkor nem lehet biztosan előre jelezni, ezért az időzítés mellett a tényleges pénzigényt és a költségeket is mérlegelni kell.

Akinek rendszeresen kell forintból euróban vagy más devizában fizetnie, annak érdemes megvizsgálnia a kedvezményes átváltási lehetőségeket is. Az OTP Banknál például az Árfolyam+ számlacsomagelem meghatározott feltételekkel

havonta 600 ezer forintig biztosítja a középárfolyam alkalmazását a forintszámláról indított, devizában megadott elektronikus átutalásoknál.



Ettől elkülönülten további havi 600 ezer forintos keret használható külföldi, fizikai elfogadóhelyeken történő betéti kártyás vásárlásokhoz, a szolgáltatásban meghatározott devizákban. A kedvezmény igényléshez kötött, amely a MobilBankban néhány kattintással beállítható.

Az átutalások módja szintén számít. Az euróban, SEPA-rendszeren belül indított utalások általában egyszerűbbek, míg más devizákban vagy az európai fizetési térségen kívül hosszabb teljesítési idővel és magasabb díjakkal is számolhatunk. Ugyanakkor a SEPA-átutalás önmagában nem jelent automatikus díjmentességet vagy azonnali teljesítést, a díjai megegyeznek a belföldi forint átutalásokéval.

3. Rosszul választasz a külföldi kártyás fizetésnél

Külföldi vásárláskor vagy készpénzfelvételkor gyakran felajánlják, hogy a tranzakciót helyi pénznemben vagy forintban számolják el. A forintos összeg kényelmesebbnek tűnhet, hiszen azonnal látjuk, mennyit fizetünk, ez azonban sokszor a drágábbik megoldás.

Ilyenkor ugyanis a kereskedő vagy az ATM üzemeltetője végzi az átváltást saját árfolyamon. Ez az úgynevezett dinamikus devizakonverzió, vagyis DCC, amely jellemzően kedvezőtlenebb lehet a számlavezető bank vagy a kártyatársaság által alkalmazott árfolyamnál.

Külföldön ezért általában érdemes a helyi pénznemben történő terhelést választani.

Készpénzfelvételnél a külön ATM-üzemeltetői díjakra is figyelni kell, különösen a független automatáknál vagy turisták által gyakran látogatott helyeken. A helyi bankok automatái sokszor kedvezőbb feltételeket kínálhatnak, de a saját bankunk által felszámított díjakkal is számolni kell. Az OTP Bank ügyfelei számára az OTP Csoport nyolc külföldi országban működő automatáinál díjmentes készpénzfelvétel is elérhető ATM díjak nélkül.

Indulás előtt a bankkártya beállításait is célszerű ellenőrizni. Egy sikertelen külföldi fizetés mögött fedezethiány mellett túl alacsony tranzakciós limit vagy a kártya használatára vonatkozó korlátozás is állhat. Ezeket jobb még otthon rendezni, mint egy külföldi üzlet pénztáránál szembesülni a problémával.

4. Túl korán megszünteted a magyar bankszámládat

Ha valaki hosszabb időre külföldre költözik, felmerülhet, hogy szüksége van-e még magyar bankszámlára. Egy néhány hónapos egyetemi félév vagy rövidebb kiküldetés esetén sokszor elegendő lehet a meglévő számla és bankkártya, többéves külföldi munkavállalásnál viszont a helyi bankszámla megnyitása is indokolt lehet.

Ha azonban valakinek Magyarországon lakáshitele, rendszeres befizetései, családi pénzmozgásai vagy más kötelezettségei vannak, a hazai számla megtartása jelentősen megkönnyítheti ezek kezelését. Előnyt jelenthet az is, hogy bizonyos pénzügyi ügyeket továbbra is magyar nyelven, megszokott digitális felületeken intézhetünk. Az OTP Bank szakértői szerint

érdemes megvizsgálni, milyen devizaszámlák és kapcsolódó szolgáltatások érhetők el a meglévő bankunknál.

Az OTP például 11 különböző pénznemben kínál díjmentes devizaszámlát, az euróalapú számlához pedig bankkártya is igényelhető. A szolgáltatásokhoz időszakos díjkedvezmények is kapcsolódhatnak, amelyek feltételeiről célszerű előre tájékozódni.

A magyar devizaszámla ugyanakkor nem minden esetben helyettesíti a helyi bankkapcsolatot. Az adott országban eltérhetnek a lakásbérléshez, rendszeres beszedésekhez vagy a mindennapi ügyintézéshez kapcsolódó gyakorlati igények. Sok esetben ezért a magyar és a külföldi számla párhuzamos használata lehet a megfelelő megoldás, ha annak költségei is indokolhatók.

5. Megfeledkezel az itthon maradó költségekről és ügyintézésről

A költözéssel a magyarországi pénzügyi kötelezettségek nem tűnnek el automatikusan. Könnyen előfordulhat, hogy valaki hónapokig fizet olyan szolgáltatásokért, amelyeket már nem használ, vagy megfeledkezik egy régi csoportos beszedési megbízásról. Az internet- és televízió-előfizetések, a digitális szolgáltatások vagy akár a közüzemi díjak is rendszeres kiadást jelenthetnek, ezért érdemes lemondani a feleslegessé váló szolgáltatásokat és a hozzájuk kapcsolódó csoportos beszedési megbízást megszüntetni.

Hosszabb külföldi tartózkodás vagy munkavállalás esetén az egészségbiztosítás, a társadalombiztosítási jogviszony és az adózási illetőség is változhat.

Ezek szabályai országonként és élethelyzetenként eltérhetnek, ezért még indulás előtt fontos tisztázni a szükséges teendőket, adott esetben a munkáltatóval vagy megfelelő szakértővel egyeztetve.

+1. Nem készülsz fel arra, hogy a terveid megváltozhatnak

A külföldi élet számos váratlan helyzetet tartogathat. Elveszhet a bankkártyánk, ellophatják a telefonunkat, nagyobb összeget zárolhatnak egy autóbérlés vagy szállásfoglalás miatt, esetleg sürgősen pénzre lehet szükségünk. Ilyenkor sokat számíthat, ha a könnyen hozzáférhető tartalék mellett egy másfajta fizetési lehetőség is rendelkezésre áll.

A hagyományos bankkártya mellé érdemes virtuális kártyát igényelni,

amellyel bárhol egyszerűen és kényelmesen fizethetünk a telefonunk segítségével, vagy akár az ATM-ből pénz is vehetünk fel vele. Előnye, hogy a plasztik kártyával szemben ezt nem lehet elveszíteni, így egy biztonságosabb fizetési megoldást jelent. Kártyaelvesztés vagy lopás esetén fontos, hogy mielőbb fagyasszuk vagy tiltsuk le a bankkártyát, amely pár kattintással elvégezhető a MobilBankban. Érdemes naprakésznek maradni, hogyan érhető el a bank külföldről, miként tiltható le a kártya, és hogyan állítható helyre a digitális hozzáférés.

Az eredeti tervek is megváltozhatnak. Aki fél év helyett több évig marad külföldön, annak érdemes újragondolnia a számláit, megtakarításait, biztosításait és rendszeres pénzmozgásait. Aki viszont korábban hazatér, annak a külföldi lakhatás és a pénzügyi kötelezettségek lezárásával is foglalkoznia kell.

Hazaköltözéskor különösen könnyű megfeledkezni a külföldi közüzemi szerződésekről, csoportos beszedésekről és előfizetésekről. A külföldi bankszámla megszüntetése előtt ezért érdemes meggyőződni arról, hogy minden függő kifizetést, visszatérítést és egyéb pénzügyi kötelezettséget rendeztünk.

A külföldre költözésnél szinte lehetetlen minden kiadással és váratlan helyzettel előre számolni. A legdrágább hibák egy része azonban tudatos tervezéssel elkerülhető, és ez különösen sokat számíthat akkor, amikor az új élet megkezdése önmagában is komoly anyagi terhet jelent.

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.

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