Kutatók a KSH szegénységi statisztikájáról: az egész adatbázis megbízhatatlan

Csütörtökön jelentek meg a KSH friss adatai a magyar háztartások életszínvonaláról. Ezek közt szerepel a relatív jövedelmi szegénységre vonatkozó adat – vagyis az a számsor, amivel kapcsolatban korábban nagy port kavaró adatminőségi problémák merültek fel. Itt olyan szintű anomáliákra kell gondolni, mint hogy 2018 és 2022 közt kiugróan sok ember jövedelme került éppen a szegénységi küszöb felé, vagy hogy például a KSH adatbázisa szerint az emberek 11-30 százaléka nem fizette, hanem kapta az adót az egyes években 2014 és 2021 közt.
A problémákat több kutató jelezte mind a hivatal, mind a nyilvánosság felé, amit követően a statisztikai szerv el is végzett egy felülvizsgálatot. Csütörtökön, a friss adat publikálásának napján a KSH elérkezettnek látta az időt, hogy szakmai fórumot tartson a statisztika készítésének módszertanáról.
A KSH apróbb hibákat ismert csak el, és azzal érveltek, hogy ezek a hibák nem befolyásolják a szegénységi ráta értékét. Meglátásunk szerint azonban az egész adatbázis megbízhatatlan
– értékelt Tátrai Annamária, az ELTE kutatója, aki részt vett az eseményen. A statisztikát is tanító egyetemi oktató ugyanis kikérte a szegénységi adatfelvétel mikroadatait, és újabb furcsaságokra bukkant, amiket maga a felülvizsgálat okozott. Ezekről az anomáliákról számolt be Gábos András szegénységkutatóval egy háttérbeszélgetésen, amin lapunk is részt vett.
Eltűnt a torony, de a keletkezése nem tisztázott
A KSH adatainak egyik legnagyobb furcsasága a revízió előtt az volt, hogy feltűnően sok háztartás jövedelme torlódott fel éppen a szegénységi küszöb felett, így őket a statisztika nem értékelte jövedelmi szegénységben élőnek.
Ez az a jelenség, ami a felülvizsgálat során eltűnt, vagyis egyenletesebbé vált a háztartások jövedelmének eloszlása. Mindez jó hír, Tátrai szerint azonban önmagában nem bizonyítja, hogy most már minden rendben is van.
Nem sikerült tisztázni a torony keletkezéstörténetét. A hivatal több magyarázattal is szolgált ezek kapcsán, de ezek mindegyike egyértelműen és nagyon könnyen cáfolható abból az adatbázisból, amit a KSH kiadott. Nem a minimálbér okozza ezt, nem a nyugdíjak egyenlősége, hanem valami más, amire azóta sem kaptunk választ.
"Ezért önmagában mi a torony eltűnését nem tekintettük annak a jeleként, hogy akkor megjavultak az adatok, hanem picit mélyebbre mentünk. Azt gondoljuk, hogy a revízió akkor jó, ha az adatok konzisztensek" – tette hozzá. Az adatok mélyére ásva azonban több ellentmondásra bukkantak.
Az alábbi ábrán a családtámogatásban részesülők arányának alakulása látható a KSH adatbázisa (ún. EU-SILC adatfelvétel) alapján. Az idősorban 2022-ben feltűnő törés mutatkozik, mintha hirtelen, egyik évről a másikra drasztikusan lecsökkent volna, hogy mennyien kapnak családtámogatást Magyarországon, ami aztán 2023-ra vissza is állt a korábbi szintre. A törést még különösebbé teszi, hogy a felülvizsgálat hatására jelent meg.
Utólag derült ki, hogy mindenki 30,7 százalékkal kevesebb munkanélküliségi ellátást kapott?
További kérdéseket vet fel, hogy a revízió előtti és utáni jövedelemadatokat több esetben úgy lehet megkapni, hogy egyszerűen egy konstans számmal beszorozzuk az adott forrásból származó jövedelmet.
Vegyük például a 2021-es adatbázist, és képzeljük el Minta Aladárt, aki a felmérésben arról számolt be, hogy az adott évben 120 ezer forint munkanélküliségi ellátást kapott. A felülvizsgálat után ez az összeg 83,2 ezer forintra csökkent volna, vagyis az eredeti érték 69,3 százalékára. Ráadásul nemcsak Minta Aladár ellátása változott volna pontosan ilyen arányban, hanem mindenki másé is, aki abban az évben munkanélküliségi ellátásban részesült.
A lakhatási támogatásoknál ugyanígy fix szorzószám van, ugyanúgy minden egyes eset pontosan ugyanúgy változott. Ez abszurd. Ez biztosan nem lehet valós adat, hozzátéve azt is, hogy az adatbázisban úgy jelezték, hogy mind a kettő értéket a válaszadó mondta
– értékelt Tátrai. Hasonló jelenséget észleltek a nyugdíjaknál, a családtámogatásoknál és a munkából származó jövedelmeknél is, annyi különbséggel, hogy ott már több szorzószámot lehetett találni. Így például a KSH adatai szerint 2021-ben az alkalmazottak 14 százaléka egységesen 14,2 százalékkal kevesebbet, másik 14 százaléka 25 százalékkal kevesebbet keresett a felülvizsgálat után.
A legfontosabb jövedelemkomponensek mindegyike súlyos problémákkal terhelt
– összegzett Tátrai. Végül az is súlyos kérdéseket vet fel, hogy hogyan lehetséges az, hogy a KSH EU-SILC adatbázisa alapján vállalkozásból bevételt szerzők arányának változása 2014 után teljes mértékben elszakadt attól, hogy hány vállalkozás működik az országban.
Mire építsünk így szakpolitikát?
Miért rugózunk ezen ennyit? A szegénységi adatok megbízhatósága korántsem csak a statisztikusok belügye. Ahhoz, hogy a kormányzat hatékonyan tudjon fellépni a szegénység ellen, először tudnia kell, kik élnek szegénységben, milyen körülmények között, és milyen támogatások jutnak el hozzájuk. Magyarországon az EU-SILC az egyetlen olyan rendszeres, országos adatfelvétel, amelynek segítségével például a gyermekszegénység hátterét részletesen lehetne kutatni.
Ha ennek az adatai nem megbízhatóak, akkor az a tudás hiányzik, amelyre a szegénységet csökkentő intézkedéseket építeni lehetne.
Nem sokkal cikkünk megjelenése előtt kérdéseket küldtünk a KSH-nak arról, hogy mivel magyarázzák a fentebb bemutatott inkonzisztenciákat. Amennyiben válaszolnak, frissítjük cikkünket.
Hogyan jutottunk idáig? – A KSH szegénységi adatai körüli vita előzményei
A KSH szegénységi adatainak megbízhatóságával kapcsolatos problémák 2025 áprilisában kerültek a nyilvánosság elé, amikor Tátrai Annamária és Gábos András kutatók a Válasz Online-on megjelent tanulmányukban hívták fel a figyelmet a furcsaságokra. Az elemzésük szerint 2014-től kezdve rendellenességek jelentek meg a magyarországi jövedelmekben, 2018 és 2022 között pedig feltűnően sok ember jövedelme torlódott fel közvetlenül a szegénységi küszöb felett. Ez azért problémás, mert ezek az emberek így éppen nem számítottak jövedelmi szegénységben élőnek, és a kutatók szerint felmerült annak a lehetősége, hogy a gondok miatt a valóságosnál alacsonyabb szegénységi arányokat közöltek.
A KSH visszautasította a kritikákat, a kutatók elemzését áltudományosnak minősítette. A hivatal közölte, hogy a 2022-es népszámlálás eredményeire építve egyébként is felülvizsgálja az adatbázist, de arra számít, hogy a változtatások érdemben nem befolyásolják a szegénységi rátát. A KSH szerint a revíziót már korábban eltervezték, annak semmi köze a sajtóban megjelent bírálatokhoz.
2025 júniusában újabb problémákra derült fény. Az időközben ötfősre bővült kutatócsoport kimutatta, hogy a KSH adatbázisában 2014 és 2021 között tömegesen fordultak elő olyan esetek, amelyekben az emberek nettó jövedelme meghaladta a bruttó jövedelmüket. Ez azt jelentené, hogy a NAV sok esetben nem beszedte az adót, hanem pénzt utalt az érintetteknek. A kutatók szerint több esetben éppen ezek a valószerűtlen adó-visszatérítések emelték a háztartásokat a szegénységi küszöb fölé.
2025. szeptember 29-én a KSH bejelentette a 2018-2023-as adatok felülvizsgálatának lezárását. A hivatal szerint a revízió igazolta az adatok megbízhatóságát, mivel a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek országos aránya nem módosult számottevően.
2026 júniusában három akadémiai bizottság és két tudományos társaság közös állásfoglalásban sürgette a problémák kivizsgálását. A szervezetek szerint a felülvizsgálat nem oldotta meg megnyugtatóan az adatminőségi problémákat, ezért a hibák feltárását és kijavítását, valamint addig az érintett szegénységi mutatók visszavonását kérték. A KSH továbbra is kitartott amellett, hogy a revízió javította az adatok minőségét, és a fő országos következtetések megbízhatóak maradtak.
Címlapkép forrása: Portfolio
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