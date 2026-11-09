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Lengyel kollégájával tárgyalt Kármán András, az euróbevezetés is szóba került
Gazdaság

Lengyel kollégájával tárgyalt Kármán András, az euróbevezetés is szóba került

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A visegrádi együttműködés újraindításáról, a következő uniós költségvetésről, valamint az euró bevezetésének kilátásairól és a bankszektor stabilitásáról folytatott kétoldalú megbeszélést lengyel hivatali partnerével Kármán András pénzügyminiszter, amiről Facebook-bejegyzésében számolt be.

Az eurócsoport kibővített ülése, valamint az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsának (ECOFIN) tanácskozása mellett zajló találkozón a magyar tárcavezető Andrzej Domański lengyel pénzügyminiszterrel egyeztetett.

A megbeszélésen kiemelt témaként szerepelt a korábban elszigetelődött Magyarország regionális kapcsolatainak helyreállítása, mivel a kormány a hivatalba lépése óta elsődleges célként kezeli a visegrádi együttműködés újjáélesztését.

"Hazánk érdekei számos területen egybeesnek a régió többi országának, így Lengyelországnak az érdekeivel is, és minél jobb az együttműködésünk, annál hatékonyabb a magyar és a regionális érdekérvényesítés az Európai Unióban és azon kívül is" – hangsúlyozta a miniszter.

A felek teljes mértékben egyetértettek abban, hogy a közös álláspontot az Európai Unió következő hétéves költségvetésének, vagyis a többéves pénzügyi keretnek a tárgyalásakor is érvényesíteni kell. Az egyeztetésen szóba került a közös európai valuta bevezetésének kérdése is, amely kapcsán elhangzott, hogy míg Magyarországon kiemelkedően magas az euró támogatottsága, addig Lengyelországban ebből a szempontból némileg eltérő a helyzet.

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Mindemellett a miniszterek áttekintették az európai bankszektor versenyképességét is. "Egyetértettünk abban, hogy azokban az országokban, ahol sok külföldi tulajdonú bank működik, különös hangsúlyt kell fektetni a pénzügyi stabilitásra és a betétesek védelmére" – fogalmazott Kármán András.

A szakmai egyeztetést beárnyékolta a hétvégi krakkói fegyveres támadás, amelyben kilencen életüket vesztették és többen megsebesültek. A magyar pénzügyminiszter a találkozón személyesen fejezte ki részvétét és együttérzését lengyel kollégájának, valamint az áldozatok hozzátartozóinak.

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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