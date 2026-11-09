Magyar Péter: őrizetbe vehették Orbán Viktor testvérét

Az üggyel összefüggésben a hatósági eljárás jelenleg is zajlik. A bejegyzés szerint
az NVVH és a Nemzeti Nyomozó Iroda folytatja a nyomozást.
A Kontroll információi szerint hétfő reggel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), valamint a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) közös akciót hajtott végre Budapesten és több Pest megyei helyszínen, egy embercsempészettel kapcsolatos ügyben. A hatósági közlemény szerint két párhuzamosan zajló büntetőeljárásban több embert fogtak el, és tartottak náluk házkutatást. Információik szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök öccse, Orbán Áron is az elfogottak között lehet - az ő ügyében is az NVVH jár el.
A hatóságok a nyomozati cselekmények részleteiről délutánra ígértek további tájékoztatást. Az NVVH az elsők között kezdte vizsgálni az Orbán Áronhoz köthető vízumügyet, amelyben korábbi sajtóinformációk szerint a volt miniszterelnök öccsének cége vietnámi állampolgárokat íratott be a Pécsi Tudományegyetem kétnapos életmentő tanfolyamára, ami megkönnyíthette számukra a schengeni vízum megszerzését. Orbán Áron a vízumkérelmek elbírálásának felgyorsítása érdekében egy miniszterelnöki biztosnál is közbenjárt.
A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) április 24-én azt közölte az MTI-vel, hogy egy hónapra elrendelte egy munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos ügy két gyanúsítottjának letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság. A megalapozott gyanú lényege szerint a gyanúsítottak
befolyásos hivatalos személyekkel fennálló bizalmi kapcsolataikra hivatkozva
ígérték munkavállalási célú tartózkodási engedélyek gördülékenyen intézését, majd egy vállalkozótól az e célból előlegként átvett 17 ezer eurót gyanúsított társukkal egymás között elosztották.
A tájékoztatás szerint a KNYF négy embert hallgatott ki gyanúsítottként befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt, közülük végül két gyanúsított őrizetét rendelték el. Tekintettel arra, hogy az ügyészség álláspontja szerint az őrizetbe vett gyanúsítottak esetében fennállt a szökés, elrejtőzés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye, indítványozták letartóztatásuk elrendelését - írták, hozzátéve: a bíróság az ügyészség indítványával egyetértett.
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