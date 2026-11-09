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Már fotók is bizonyítják: tényleg Orbán Viktor öccsét fogták el
Gazdaság

Már fotók is bizonyítják: tényleg Orbán Viktor öccsét fogták el

Portfolio
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A hvg.hu Gyorskocsi utcai fogda előtt készült sajtófotóin egyértelműen felismerhető Orbán Viktor testvére, Orbán Áron.

A rendőrség hétfőn négy helyszínen – Budapesten, Fóton és Dunakeszin – hajtott végre összehangolt elfogásokat, és tartott több órán át elhúzódó házkutatásokat.

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Bár a hatóságok hivatalos közleményükben kezdetben csak egy élettársi kapcsolatban lévő párról és két bűntársukról tettek említést, a rendőrség által közzétett videókon, valamint

a Gyorskocsi utcai fogda előtt készült sajtófotókon egyértelműen felismerhető volt Orbán Viktor testvére, Orbán Áron.

A fotók itt tekinthetők meg.

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Az őrizetbe vétel tényét Magyar Péter miniszterelnök is megerősítette a közösségi oldalán. A hírre reagálva a Fidesz elnöke, Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy az akció valójában ellene irányul, a leszámolás a figyelemelterelés eszköze.

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A nyomozás adatai szerint a négytagú hálózat még 2024-ben több hónapon keresztül működött közre abban, hogy vietnámi állampolgárok vízumhoz jussanak a magyar külképviseleteken. A gyanúsítottak személyenként úgynevezett toborzási díjat számoltak fel, amelyen aztán közösen osztoztak. A beutazás hivatalos ürügyeként rövid távú magyarországi mikroképzéseket jelöltek meg. A Vietnám elmaradottabb régióiból érkező külföldiek azonban – akiknek a többsége a megjelölt oktatáson egyáltalán nem vett részt – a vízum lejárta után sem hagyták el az országot. A hatóságok szerint valamennyiük valódi célja az volt, hogy a jobb élet reményében Nyugat-Európába jussanak.

A csoport összesen több mint száz embernek nyújthatott segítséget a továbbutazásban.

A kihallgatásokat követően az NNI a nőt és a három férfit vagyoni haszonszerzés végett, bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsította meg, míg egyikük ellen az NVVH felbujtóként elkövetett befolyással üzérkedés miatt is eljárást indított. A hatóságok jelezték, hogy mind a négy őrizetbe vett személy esetében indítványozzák a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések elrendelését.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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