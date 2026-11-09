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Még két hónap békét ajánlott Kína a kereskedelmi háborúban
Gazdaság

Még két hónap békét ajánlott Kína a kereskedelmi háborúban

MTI
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Kína további két hónappal meghosszabbítja az Egyesült Államokból származó importtermékekre kivetett pótlólagos vámok egy részének felfüggesztését, miközben a 10 százalékos kiegészítő vám érvényben marad - közölte hétfőn a kínai Államtanács vámügyi bizottsága.

A bizottság tájékoztatása szerint november 10-től további két hónapig nem alkalmazzák a korábban megállapított 24 százalékos pótlólagos vámot az amerikai importtermékekre. Az intézkedés a kínai és az amerikai államfő washingtoni találkozóján elért megállapodások végrehajtását szolgálja.

A testület közölte: a döntést a kínai vámtörvény, vámeljárási szabályok, külkereskedelmi törvény, valamint a nemzetközi jog alapelveinek megfelelően hozták meg. Kína ugyanakkor jelezte,

figyelemmel kíséri az amerikai fél további lépéseit.

A közlemény szerint Washington többször is kifejezte szándékát arra, hogy a bírósági döntések által érvénytelenített, a Nemzetközi rendkívüli gazdasági hatáskörökről szóló törvényre (IEEPA) épülő vámokat a kereskedelmi törvény 301. szakasza alapján kivetett vámokkal váltsa fel. A kínai fél hangsúlyozta, hogy a helyzet alakulásának megfelelően módosíthatja saját vámellenintézkedéseit. A vámügyi bizottság szerint az egyes pótlólagos vámok felfüggesztésének fenntartása kiszámíthatóbb gazdaságpolitikai környezetet teremthet a két ország vállalatai számára, és elősegítheti a kínai-amerikai gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok stabil fejlődését.

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A Reuters jelentése szerint Kína egy másik intézkedést is meghosszabbított: 2027. január 10-ig felfüggeszti az amerikai érdekeltségű hajókra vonatkozó különleges kikötői díjak alkalmazását. A kínai közlekedési minisztérium emellett közölte, hogy továbbra is szünetelteti a hajózási és hajóépítési ellátási láncok biztonságával kapcsolatos vizsgálatot.

A Reuters felidézte, hogy a két ország vezetőinek szeptemberi washingtoni csúcstalálkozóját követően a felek egy mintegy 60 milliárd dollár értékű, kölcsönös vámcsökkentési csomag lehetőségéről is tárgyaltak, amely egyebek mellett a Kína által 2024-ben importált amerikai mezőgazdasági termékek egy részét érintené, de a megállapodást még nem véglegesítették.

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