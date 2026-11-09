Megint beindulhat az áremelkedés Magyarországon? – Napokon belül friss számokat látunk

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Összességében továbbra is nagyon visszafogott az árnyomás a magyar gazdaságban, bár az elmúlt hónapokban már láttunk némi élénkülést. Októberben ez a tendencia folytatódhat, azonban az elemzők szerint azonban csak most kezdhet beindulni a drágulás, 2027 végére akár 3 százalék felett is lehet az éves infláció.

Lassan kúszhat felfelé az infláció

Az elmúlt hónapokban nem győztük hangsúlyozni, mennyire alacsony az árnyomás a magyar gazdaságban, a szeptemberi 1,6%-os infláció ugyan élénkülést jelent a júliusi 1,2 százalékos mélyponthoz képest, de még mindig visszafogottnak mondható.

A jelek szerint a magyar gazdaság a tartósan magas világpiaci energiaárakat is könnyen átvészeli, bár elsősorban az üzemanyagárak mozgatják az inflációs rátát itthon is. 2027-től az árrésstopok már bejelentett eltörlése bonyolítja kicsit a képet, de most arra lehet számítani, hogy nem okoz jelentős megugrást az áremelkedési ütemben az intézkedés kivezetése.

A Portfolio által megkérdezett szakértők szerint októberben is folytatódhatott az elmúlt hónapok tendenciája, a kedden megjelenő adat

2 százalék közelébe emelkedő drágulási ütemet jelezhet, utoljára áprilisban volt ennél magasabb az infláció.

Elemzői felmérés az inflációs* prognózisokról (év/év, %) név intézmény 2026. okt. 2026. dec. 2027. dec. 2026. átlag 2027. átlag Aradványi P. - Varga Z. Equilor 2,0 2,8 3,0 2,0 3,0 Árokszállási Z. - Balog-Béki M. MBH Bank 1,9 2,7 2,7 1,8 3,5 Becsey Zsolt Unicredit Bank 1,4 2,3 3,1 1,8 3,3 Béri Zsófia VIG Alapkezelő 1,7 2,1 3,0 1,7 2,8 Isépy T. - Biró D. Századvég Konjunktúrakutató 1,9 2,6 2,7 1,9 3,0 Németh Dávid K&H Bank 2,0 2,4 3,5 1,8 3,3 Nyeste Orsolya Erste Bank 1,9 2,4 2,6 1,8 3,0 Regős Gábor Gránit Alapkezelő 1,9 2,2 3,2 1,8 3,2 Rezessy Gergely OTP Bank 1,9 2,2 2,7 1,8 2,9 Török Zoltán Raiffeisen Bank 1,9 2,4 2,9 1,8 3,0 Virovácz Péter ING Bank 2,0 3,0 3,2 1,9 3,4 konszenzus (medián) 1,9 2,4 3,0 1,8 3,0 Forrás: Portfolio * fogyasztóiár-index

Októberben az üzemanyagárak további emelkedése jelentett érdemi felfelé mutató inflációs kockázatot, elsősorban a benzinárak szeptemberi átlaghoz képesti emelkedésének következtében – emelte ki Isépy Tamás. A benzin drágulása mellett a Századvég elemzője szerint a dízelárak mérsékeltebb változása, és a forint viszonylagos oldalazása-stabilitása tompíthatta a külső árnyomást.

Októberben. 0,4 százalékos, az előző hónapokban látottaknál valamivel magasabb havi inflációt várunk, amit elsősorban az élelmiszerárak, a járműüzemanyag és a ruházati cikkek szezonális drágulása hajthatott – véli Nyeste Orsolya. Az Erste Bank szakembere szerint

a forinterősödés által hajtott dezinflációs hullám lassan a végéhez közeledik.

Az üzemanyagárak emelkedése mellett a szeptemberi megtorpanás után újra drágulhattak a szolgáltatások, illetve az élelmiszerárak esetében is kis emelkedésre számít Varga Zoltán, az Equilor elemzője.

Éves összevetésben továbbra is kettős kép rajzolódik ki. Az üzemanyagok ára több mint 11 százalékkal haladhatta meg az egy évvel korábbi szintet, és a szolgáltatások inflációja is 5 százalék körül alakulhatott. Ezzel szemben az élelmiszerek ára éves alapon valamelyest csökkenhetett, a háztartási energia pedig tovább mérsékelhette a teljes inflációs mutatót – vázolta fel Virovácz Péter, az ING Bank elemzője.

Az októberben induló új gázévnek szintén drágító hatása lehet, hiszen a cégek vélhetően a korábbinál drágábban tudják csak biztosítani energiaszükségletüket. Ezen kívül októberben van egy szezonális drágulás a ruházkodási cikkeknél, ami szintén felfelé húzhatta az inflációt – mutatott rá két további tényezőre Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő elemzője.

Jövőre jön a nagyobb ugrás?

A jövedéki adó novemberi emelése és az árrésstop kivezetése is felfelé mutató inflációs kockázatot hordoz magában, azonban ezek hatása októberben még nem érvényesül – véli Isépy Tamás, aki az infláció fokozatos gyorsulására számít az év hátralevő részében.

A jövő évi kilátások megítélésben egyre fontosabbá válik majd az elkövetkező hetekben, hogy mi lesz a bértárgyalások eredménye és milyen fog nőni jövőre a minimálbér, ami nagyban befolyásolhatja a piaci szolgáltatások inflációjával kapcsolatos várakozásokat – tette hozzá Nyeste Orsolya.

Becsey Zsolt szerint 2027-ben bázishatásból is fakadóan magasabb, 3% feletti maginfláció lehet jellemző. Az Unicredit Bank elemzője kiemelte, hogy az árnyomás nagyobb része az év elejére eshet, amint ez csökken a Jegybank - függően a nemzetközi események alakulásától – több ízben is fog tudni kamatot vágni.

Előretekintve a dohánytermékek jövedéki adójának emelése, illetve az árrésstop eltörlése is emelő hatású lehet az inflációra, míg az energiaárak és a nemzetközi élelmiszerárak is felfelé mutató kockázatot jelentenek – tette hozzá Árokszállási Zoltán. Az MBH Bank elemzési központjának vezetője szerint ugyanakkor az amerikai félidős választások hatására megnőtt az esélye, hogy a Közel-Keleten a korábban vártnál gyorsabban rendeződjön a helyzet; a tengerentúli választásokat követő piaci mozgások mindenesetre arra utalnak, hogy a befektetők ebben elkezdhettek bízni. Ha valóban így lesz, az a jövő évi, jelenleg 3,5%-os átlagos inflációs várakozásukat kissé lejjebb húzhatja.

Árokszállási szerint kissé optimista a kormány várakozása 2027-re a 3 százalékos inflációról. A forint ugyanis az elmúlt időszakban már nem erősödött, így erről az oldalról már nem érik kedvező hatások az inflációt. A bázishatás is elkezd majd az alacsony számok ellen dolgozni, hiszen tavaly év vége felé kezdett el beesni a fogyasztói árindex. Inflációemelő hatása van annak is, hogy a kormány 2027-es költségvetési terve számos adóemelő tételt tartalmaz, illetve a háztartási fogyasztási pályát is erősen tartja, így a vállalatok könnyebben tudnak árat emelni. Mindez nem azt jelenti, hogy durván elszálló inflációval kellene számolnunk, de egészen

2027 nyaráig fokozatos emelkedés jöhet az éves indexben.

Előrejelzésünk szerint 2027-ben 3,4 százalék körül alakulhat az éves átlagos infláció, miközben az éves ráta a jövő év közepéig tovább emelkedhet - tette hozzá Virovácz Péter. Az ING szakértője szerint a jelenlegi pálya alapján 2027 nyarán, 4 százalék közelében tetőzhet az infláció, elsősorban a korábbi kínálati sokkok fokozatos begyűrűzésének, valamint a 2026 tavaszi kedvező árfolyamsokk lecsengésének következtében.

A legnagyobb kérdés az, hogy mennyire sikerül a mostani árfolyamszintekkel horgonyozni az inflációs várakozásokat, különösen egy magas energiaárakkal jellemezhető környezetben, valamint azt figyelembe véve, hogy jövőre is jelentős lakossági fogyasztást élénkítő intézkedéscsomag léphet életbe – emelte ki a 2027-es inflációs kilátásokkal kapcsolatban Rezessy Gergely, az OTP Bank elemzője.

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