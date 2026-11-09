Megjött a bejelentés: határozatlan időre bezár egy benzinkút Magyarországon

November 10-től határozatlan időre bezárja bekecsi töltőállomását a Buffalo Petrol. Az üzemeltető a kisebb benzinkutak körül kialakult helyzettel és az üzemanyag-ellátás bizonytalanságával indokolta a döntést. A bejelentés nem előzmények nélküli: az elmúlt hónapokban több független benzinkúton is problémák jelentkeztek az üzemanyag-értékesítéssel. A kisebb kutak helyzetét nehezítheti, ha a külföldről beszerezhető üzemanyag ára meghaladja azt a szintet, ami mellett a hazai piacon gazdaságosan továbbértékesíthető - ez visszafoghatja az importot, és szűkítheti az alternatív beszerzési lehetőségeket.

A Buffalo Petrol Facebook-oldalán közzétett tájékoztatás szerint

november 10-től átmenetileg megszüntetik az üzemanyag-értékesítést a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bekecsen működő töltőállomáson.

A vállalat közölte, hogy a döntést a kisbenzinkutak körül kialakult helyzet és az ellátás bizonytalansága miatt hozta meg. Hozzátették, hogy amennyiben a körülmények megváltoznak, folytatják az üzemanyag forgalmazását.

A közlemény alapján a töltőállomás november 10-től zárva tart, az újranyitás várható időpontját azonban nem közölték. Arról sem adtak részletes tájékoztatást, hogy pontosan milyen beszerzési nehézségek vezettek a döntéshez.

Hónapok óta figyelmeztetnek a kisbenzinkutak

A bejelentés nem előzmények nélküli: a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) az elmúlt hónapokban többször is figyelmeztetett a kisebb töltőállomások működési nehézségeire. Ahogy arról korábban a Portfolio is beszámolt, az érdekképviselet már áprilisban felhívta a figyelmet a mintegy 700 családi üzemanyag-kiskereskedelmi vállalkozás nehéz helyzetére. A problémák azóta sem szűntek meg: júniusban már figyelmeztető bezárásokat is kezdeményeztek a működési feltételek miatt.

A szövetség szerint

a független kereskedők számára nem minden esetben biztosított a kiszámítható üzemanyag-beszerzés és a gazdaságosan fenntartható működés.

Ezért a Mol nagykereskedelmi árképzésének és ellátási gyakorlatának vizsgálatát, valamint átláthatóbb piaci feltételeket sürgettek.

A kisebb kutak helyzetét az is nehezítheti, ha a külföldről beszerezhető üzemanyag ára meghaladja azt a szintet, ami mellett a hazai piacon gazdaságosan továbbértékesíthető. Ez visszafoghatja az importot, és szűkítheti az alternatív beszerzési lehetőségeket; ezzel a témával ebben az elemzésben foglalkoztunk részletesen:

Nem ez az első eset

A magyarországi független benzinkutak nehézségeiről az elmúlt hónapokban többször is érkeztek a mostanihoz hasonló hírek. Ahogy arról július végén a Portfolio is beszámolt,

akkor már több hazai töltőállomáson is felfüggesztették a gázolaj értékesítését a kedvezőtlen piaci körülmények miatt.

Az Envi Group dunaújvárosi és székesfehérvári töltőállomásain leállt a dízelértékesítés, miközben a Gas 'N Go újszászi benzinkútja csak a hazainál jóval drágább osztrák importból tudott üzemanyagot beszerezni.

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