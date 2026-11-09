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Megszólalt az EKB első embere, gyakorlatilag biztos a decemberi kamatemelés
Gazdaság

Megszólalt az EKB első embere, gyakorlatilag biztos a decemberi kamatemelés

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A közeljövőben várhatóan magasan marad az infláció az euróövezetben, a másodkörös hatásokra utaló jelek azonban egyelőre még nem jelentek meg – nyilatkozta Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke. A jegybanki döntéshozók a következő kamatdöntés előtt a maginfláció részletes adatait vizsgálják, miközben a jövő februárban távozó elnök lehetséges utódja, Pablo Hernández de Cos is fokozott éberségre intett az elhúzódó energiaár-emelkedés miatt - tudósított a Bloomberg.

Lagarde a Jomiuri Simbun című japán napilapnak adott interjújában elmondta, hogy a következő negyedévekben is magas inflációs adatokkal kell számolni. Hozzátette, hogy

minél magasabb a pénzromlás üteme, és minél tovább marad ezen a szinten, annál nagyobb veszélyt jelent a jegybank középtávú céljára.

Bár a maginfláció viszonylag alacsony, 2,5 százalékos szinten stagnált, a jegybankárok a mutató részletes szerkezetét elemzik a következő kamatlépés meghatározásához. A másodkörös inflációs hatások jelenleg nem haladják meg az előrejelzésekben szereplő mértéket, és az előretekintő mutatókban – így a többéves bérmegállapodásokban és a vállalati bérvárakozásokban – sem látszik még fordulat.

Mivel az euróövezeti infláció jelenleg a jegybank 2 százalékos céljának a dupláján áll, a gazdaság pedig stabilan növekszik, több döntéshozó is jelezte, hogy újabb, 25 bázispontos kamatemelésre készülnek. Az iráni háború kiváltotta energiaár-robbanás óta már két hasonló szigorítást hajtottak végre. Egy újabb emeléssel a hitelköltségek elérnék annak a sávnak a tetejét, amelyen belül a kamatszint gazdasági hatása még semlegesnek, illetve kedvezőnek tekinthető, miközben a globális kötvényhozamok ugrásszerű emelkedése is ellenszelet jelent a 21 tagú valutaövezet számára.

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Lagarde szerint a jelenlegi információk alapján jelentős változásokra lenne szükség ahhoz, hogy eltérjenek a várható kamatpályától - azaz a decemberi szigorítástól.

A 70 éves jegybankelnök – aki kilenc hónappal a mandátuma lejárta előtt, februárban köszön le posztjáról – a 2027-es francia elnökválasztással kapcsolatban kijelentette, hogy nem tervez jelöltként indulni, de szeretne felszólalni a kampányvitákban. Mint mondta, nem tud csendben maradni és tétlenül hallgatni a kitalált propagandát, amikor az egyik népszerű jelölt az államadósság eltörléséről beszél, ezért a tényekre és adatokra támaszkodva kíván majd megszólalni.

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Az EKB elnöki posztjáért a holland Klaas Knot és a spanyol Pablo Hernández de Cos van versenyben. A jelölteket az euróövezeti pénzügyminiszterek értékelik, a végső döntést pedig az európai vezetők hozzák meg a soron következő csúcstalálkozókon. A jelenleg a bázeli székhelyű Nemzetközi Fizetések Bankját (BIS) vezető de Cos a svájci Tages-Anzeigernek nyilatkozva szintén arra figyelmeztetett, hogy a monetáris politikának ébernek kell maradnia.

Bár a vállalati áremelésekben és a bérkövetelésekben még nem jelentek meg a másodkörös hatások, az iráni háború gyors lezárására és az energiaárak ebből fakadó csökkenésére vonatkozó remények nem váltak valóra

- indokolta álláspontját a közgazdász.

A spanyol közgazdász szerint a jegybankoknak akkor kell kamatot emelniük, ha a beérkező adatok alapján veszélyben látják az árstabilitást. De Cos egyúttal aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy egyes országok a történelmi csúcson lévő államadósságuk ellenére is tartósan magas költségvetési hiánnyal működnek, a magasabb kamatok pedig tovább növelik az adósságszolgálati terheket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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