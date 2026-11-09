Megszólalt az EKB első embere, gyakorlatilag biztos a decemberi kamatemelés

Lagarde a Jomiuri Simbun című japán napilapnak adott interjújában elmondta, hogy a következő negyedévekben is magas inflációs adatokkal kell számolni. Hozzátette, hogy
minél magasabb a pénzromlás üteme, és minél tovább marad ezen a szinten, annál nagyobb veszélyt jelent a jegybank középtávú céljára.
Bár a maginfláció viszonylag alacsony, 2,5 százalékos szinten stagnált, a jegybankárok a mutató részletes szerkezetét elemzik a következő kamatlépés meghatározásához. A másodkörös inflációs hatások jelenleg nem haladják meg az előrejelzésekben szereplő mértéket, és az előretekintő mutatókban – így a többéves bérmegállapodásokban és a vállalati bérvárakozásokban – sem látszik még fordulat.
Mivel az euróövezeti infláció jelenleg a jegybank 2 százalékos céljának a dupláján áll, a gazdaság pedig stabilan növekszik, több döntéshozó is jelezte, hogy újabb, 25 bázispontos kamatemelésre készülnek. Az iráni háború kiváltotta energiaár-robbanás óta már két hasonló szigorítást hajtottak végre. Egy újabb emeléssel a hitelköltségek elérnék annak a sávnak a tetejét, amelyen belül a kamatszint gazdasági hatása még semlegesnek, illetve kedvezőnek tekinthető, miközben a globális kötvényhozamok ugrásszerű emelkedése is ellenszelet jelent a 21 tagú valutaövezet számára.
Lagarde szerint a jelenlegi információk alapján jelentős változásokra lenne szükség ahhoz, hogy eltérjenek a várható kamatpályától - azaz a decemberi szigorítástól.
A 70 éves jegybankelnök – aki kilenc hónappal a mandátuma lejárta előtt, februárban köszön le posztjáról – a 2027-es francia elnökválasztással kapcsolatban kijelentette, hogy nem tervez jelöltként indulni, de szeretne felszólalni a kampányvitákban. Mint mondta, nem tud csendben maradni és tétlenül hallgatni a kitalált propagandát, amikor az egyik népszerű jelölt az államadósság eltörléséről beszél, ezért a tényekre és adatokra támaszkodva kíván majd megszólalni.
Az EKB elnöki posztjáért a holland Klaas Knot és a spanyol Pablo Hernández de Cos van versenyben. A jelölteket az euróövezeti pénzügyminiszterek értékelik, a végső döntést pedig az európai vezetők hozzák meg a soron következő csúcstalálkozókon. A jelenleg a bázeli székhelyű Nemzetközi Fizetések Bankját (BIS) vezető de Cos a svájci Tages-Anzeigernek nyilatkozva szintén arra figyelmeztetett, hogy a monetáris politikának ébernek kell maradnia.
Bár a vállalati áremelésekben és a bérkövetelésekben még nem jelentek meg a másodkörös hatások, az iráni háború gyors lezárására és az energiaárak ebből fakadó csökkenésére vonatkozó remények nem váltak valóra
- indokolta álláspontját a közgazdász.
A spanyol közgazdász szerint a jegybankoknak akkor kell kamatot emelniük, ha a beérkező adatok alapján veszélyben látják az árstabilitást. De Cos egyúttal aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy egyes országok a történelmi csúcson lévő államadósságuk ellenére is tartósan magas költségvetési hiánnyal működnek, a magasabb kamatok pedig tovább növelik az adósságszolgálati terheket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Brüsszelbe utazott Kármán András
Az Ecofin ülésén vesz részt.
Tényleg elbukhat az AI-forradalom legfontosabb embere?
Összeszedtünk mindent, amit tudni lehet az elmúlt napok botrányáról.
Megszólalt az Airbnb: nem a rövid távú lakáskiadás okozza a magyar lakhatási válságot
Szerintük célzott, adatalapú szabályozásra van szükség.
Veszélyes kiskapu nyílhat a magyar tőzsdén - a köztársasági elnökhöz fordult a TEBÉSZ
A Tőkepiaci törvény módosítása miatt.
Felajánlotta lemondását az ÁBTL főigazgatója
Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala után.
ÉVOSZ: évekre beragadhat a válságba a hazai építőipar
A szövetség konjuktúrafelmérése szerint.
Belehalt sérüléseibe a krakkói lövöldöző
De a nyomozás nem áll le.
Növeltük a nemzetközi kötvények súlyát - Októberi modellportfólió
Magas kötvényhozamok, részvénypiaci átrendeződés és emelkedő energiaárak jellemezték októbert. Modellportfóliónkban növeltük a nemzetközi kötvények súlyát. The post Növeltük a nemzet
A luxusipar válsága nagy lehetőség lehet a tőkepiacon
Az európai luxusipar egykori tőzsdei kedvencei látványosan elvesztették fényüket: a Europe Luxury 10 index szűk két év alatt több mint harmadával, az LVMH közel felével,... The post A luxusip
Két fontos táblázat Magyarország gazdasági helyzetéről - nem ott van a baj, ahol keressük
Meglepő a kép, ha időbeli és nemzetközi összehasonlításban nézzük a fontos makromutatókat. Milyen is a helyzetünk, mik az erősségeink és a gyengeségeink az EU-val és a V4-ekkel összevetve
Két fontos táblázat Magyarország gazdasági helyzetéről - nem ott van a baj, ahol keressük
Meglepő a kép, ha időbeli és nemzetközi összehasonlításban nézzük a fontos makromutatókat. Milyen is a helyzetünk, mik az erősségeink és a gyengeségeink az EU-val és a V4-ekkel összevetve
Balásy Zsolt: Most ne vegyél ingatlant!
Emelkednek a hozamok a világban. Nem ímmel-ámmal, hanem rendesen, mintha nem lenne holnap. Az okokkal most nem szeretnék igazán foglalkozni, sokkal inkább azzal a fontos... The post Balásy Zsolt: Mo
Kamera a taxiban: arányos védelem vagy folyamatos megfigyelés?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. október 30-án állásfoglalását adott ki a személytaxikban alkalmazott kamerás megfigyeléssel kapcsolatban. A NAIH elsősorba
Globális minimumadó 2026: november 20-án lejár a bevallási és fizetési határidő
A globális minimumadóval érintett vállalatcsoportok számára 2026. november 20. újabb fontos adózási határidő: eddig kell bevallaniuk és adott esetben megfizetniük a 2025-ös adóévre vonatkoz
Kétféle út a luxushoz - az LVMH és a Hermès üzleti modellje
A luxus a minőség és a művészet találkozása; egy letisztult, ikonikus és időtlen arculat és legfőképp a velejáró identitás. Több a prémiumnál, hiszen az értékajánlat... The post Kétf
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Vérengzés a piacokon: merre induljanak most a befektetők?
Turbulens napok jöhetnek.
Sok magyar cég csak most szembesül vele: komoly uniós megfelelési hullám közeleg
Vendégünk volt Tóth-Patai Krisztina, a Waberer’s ESG és CSR igazgatója.
Csapkod a tőzsde Amerikában: medvepiacot hoz a demokrata győzelem?
Izgalmas napokat élnek a befektetők.