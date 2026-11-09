Megszűnik a Szegedi Tudományegyetem kancellárjának a munkaviszonya

Az alapítói jogokat gyakorló Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium jóváhagyásával a fenntartó Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriuma döntött arról, hogy a Szegedi Tudományegyetem kancellárjának,
Fendler Juditnak a munkaviszonya 2027. január 3-ával megszűnik,
az addig terjedő időre a munkavégzés alól felmentést kapott. A kancellári feladatok ellátására a kuratórium, ugyancsak az alapító minisztérium jóváhagyásával, megbízott kancellárt nevez ki a 2026. november 10. – 2027. július 31. közötti időszakra - közölték.
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