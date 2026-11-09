Nagyot esett a termelés, drágulhat a cukor Ausztriában

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Stephan Büttner, az Agrana vezérigazgatója egy hétfői sajtótájékoztatón rámutatott, hogy a drasztikus európai szintű terméskiesés a szűkülő kínálat miatt

egyértelműen felhajtja az árakat.

A cégvezető ugyanakkor hangsúlyozta, hogy bár a megszokottnál kevesebb alapanyagot tudnak feldolgozni, a belföldi piac ellátása zavartalan marad. A vállalat továbbra sem szorul rá a külföldi cukorrépa importjára, és nem is tervez ilyet.

Az Agrana a háztartási cukor kiskereskedelmi piacán jelenleg 60-70 százalékos részesedéssel rendelkezik szomszédunkban, a cégvezetés szerint azonban van még tér a növekedésre. Ezt a célt szolgálja a

Wiener Zucker

csomagolásán újonnan megjelenő AMA minőségi védjegy is, amelytől a helyi termékek nagyobb láthatóságát és népszerűségét várják.

Az iparág helyzete az elmúlt időszakban különösen nehézzé vált. Norbert Totschnig agrárminiszter emlékeztetett a leopoldsdorfi cukorgyár tavalyi bezárására, kiemelve, hogy most a legfontosabb feladat az Agrana egyetlen megmaradt, tullni üzemének a megőrzése.

Az AMA-Marketing képviselői hangsúlyozták, hogy az új védjegy nemcsak a hazai származást és a szigorú minőség-ellenőrzést garantálja, hanem iránymutatást is nyújt a fogyasztóknak. Az osztrák termékek tudatos választásával ugyanis a vásárlók közvetlenül hozzájárulhatnak a helyi gyártás fenntartásához és az osztrák gazdaság erősítéséhez.

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