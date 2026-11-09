3°C ködös
Budapest
  • Megjelenítés
Nagyot esett a termelés, drágulhat a cukor Ausztriában
Gazdaság

Nagyot esett a termelés, drágulhat a cukor Ausztriában

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A súlyos aszály miatt akár 40 százalékos cukorrépa-terméskiesés is várható idén Ausztriában, ami jövőre elkerülhetetlenül áremelkedéshez vezet. Az ellátás ennek ellenére biztosított, az ágazat szereplői pedig egy új minőségi védjeggyel igyekeznek a hazai termékek felé terelni a vásárlókat az osztrák cukorgyártás megmentése érdekében - írta a Der Standard.
Agrárszektor Konferencia 2026
Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport Agrárszektor Konferenciája december 1-2-3-án Siófokon. Jelentkezzen Ön is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!
Információ és jelentkezés

Stephan Büttner, az Agrana vezérigazgatója egy hétfői sajtótájékoztatón rámutatott, hogy a drasztikus európai szintű terméskiesés a szűkülő kínálat miatt

egyértelműen felhajtja az árakat.

A cégvezető ugyanakkor hangsúlyozta, hogy bár a megszokottnál kevesebb alapanyagot tudnak feldolgozni, a belföldi piac ellátása zavartalan marad. A vállalat továbbra sem szorul rá a külföldi cukorrépa importjára, és nem is tervez ilyet.

Az Agrana a háztartási cukor kiskereskedelmi piacán jelenleg 60-70 százalékos részesedéssel rendelkezik szomszédunkban, a cégvezetés szerint azonban van még tér a növekedésre. Ezt a célt szolgálja a

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: őrizetben Orbán Viktor öccse, Berlinbe utazik Magyar Péter

Már fotók is bizonyítják: tényleg Orbán Viktor öccsét fogták el

Vadonatúj AI-modellekkel rukkolt elő az Anthropic

Wiener Zucker

csomagolásán újonnan megjelenő AMA minőségi védjegy is, amelytől a helyi termékek nagyobb láthatóságát és népszerűségét várják.

Az iparág helyzete az elmúlt időszakban különösen nehézzé vált. Norbert Totschnig agrárminiszter emlékeztetett a leopoldsdorfi cukorgyár tavalyi bezárására, kiemelve, hogy most a legfontosabb feladat az Agrana egyetlen megmaradt, tullni üzemének a megőrzése.

Az AMA-Marketing képviselői hangsúlyozták, hogy az új védjegy nemcsak a hazai származást és a szigorú minőség-ellenőrzést garantálja, hanem iránymutatást is nyújt a fogyasztóknak. Az osztrák termékek tudatos választásával ugyanis a vásárlók közvetlenül hozzájárulhatnak a helyi gyártás fenntartásához és az osztrák gazdaság erősítéséhez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: őrizetben Orbán Viktor öccse, Berlinbe utazik Magyar Péter
Itt a nagy felpattanás az amerikai tőzsdéken!
Magyar Péter: őrizetbe vehették Orbán Viktor testvérét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility