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Nagyot esett az olaj ára!
Gazdaság

Nagyot esett az olaj ára!

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Újabb 4,5 százalékot esett a Brent típusú kőolaj ára, így a hordónkénti jegyzés 94 dollár alá, augusztus 31. óta a legalacsonyabb szintre süllyedt. A mostani esést elsősorban az amerikai-iráni béketárgyalásokról érkező kedvező hírek okozhatják. Az Israel Hayom értesülése szerint Irán lemondhat a Hormuzi-szoros ellenőrzéséről, cserébe pedig az Egyesült Államok feloldaná a Teherán elleni blokádot, és újra szabaddá válhatna a hajóforgalom. Az áttörés ugyanakkor korántsem biztos, mert Washingtonban is vannak ellenzői a megállapodásnak, a térségben pedig továbbra is zajlanak a katonai összecsapások.

4,5 százalékos esést követően a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára már 96 dollár alá süllyedt, ami augusztus 31. óta a legalacsonyabb szint.

Ezzel tovább folytatódik a múlt heti, összesen 13,3 százalékos áresés, a mostani elmozdulás hátterében elsősorban azok a friss hírek állhatnak, amelyek szerint komoly előrelépés történhetett az Egyesült Államok és Irán közötti béketárgyalásokon.

Az Israel Hayom két diplomáciai forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Irán kész lehet lemondani a Hormuzi-szoros ellenőrzésére és az áthaladó hajók megadóztatására vonatkozó követeléseiről. A lap értesülései szerint az iráni vezetés már jóvá is hagyott egy megállapodási javaslatot, amit Katar miniszterelnöke terjeszthet Donald Trump amerikai elnök elé a hétfői washingtoni találkozójukon.

A tervezett megállapodás értelmében

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az Egyesült Államok feloldaná az Iránnal szembeni tengeri és gazdasági blokádot, cserébe Teherán véget vetne a Perzsa-öböl menti országok hajói és olajszállító tankerei elleni támadásoknak, és ismét szabaddá válhatna a hajóforgalom a Hormuzi-szorosban.

Az egyezség részeként 8 milliárd dollárnyi, Katarban befagyasztott iráni pénzeszközt is felszabadítanának.

A fejlemény különösen fontos lehet az olajpiac szempontjából, hiszen a Hormuzi-szoroson keresztül normál körülmények között a globális kőolaj-kereskedelem jelentős része halad át. A hajóforgalom helyreállításának lehetősége ezért érdemben mérsékelheti az ellátási zavarokkal kapcsolatos félelmeket, és csökkentheti a kőolaj árába beépült geopolitikai kockázati felárat.

Az áttörés ugyanakkor egyelőre korántsem biztos. Az amerikai kormányzaton belül többen is ellenzik az egyezséget, Irán pedig továbbra sem hajlandó tárgyalni nukleáris programjáról. Mindeközben a térségben a katonai összecsapások sem szűntek meg: a beszámolók szerint az amerikai erők az éjszaka folyamán csapást mértek az iráni Kesm-szigetre, a Hormuzi-szorosban pedig egy tartályhajót is találat ért.

Az olajpiacon azonban egyelőre a diplomáciai rendezés lehetősége került előtérbe, amit az is erősít, hogy Donald Trump szerint egy megfelelő megállapodás esetén valószínűtlenek az Irán elleni újabb nagyszabású amerikai támadások. A biztonsági kockázatok fennmaradása ellenére ráadásul már megkezdődött a Perzsa-öbölből származó kőolajexport helyreállása is.

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Címlapkép forrása: Shutterstock

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