Nagyot fordult a kocka Amerikában: megroppanhat a techóriások birodalma a választás után?

A Demokrata Párt földcsuszamlásszerű győzelmében a mesterséges intelligencia terjedésével kapcsolatos választói félelmek is jelentős szerepet játszottak az amerikai félidős választásokon. A technológiai részvényeket tömörítő Nasdaq Composite index csütörtökön több mint 5,5 százalékot esett, ami becslések szerint 2500 milliárd dollárnyi piaci érték eltűnését jelentette. Az eladási hullámot elsősorban Gina Hinojosa texasi kormányzói győzelme váltotta ki, aki az adatközpontok építésének ideiglenes felfüggesztését és az adókedvezmények megszüntetését ígérte. Mivel az amerikaiak többsége pártállástól függetlenül szigorúbb szabályozást vár, az adatközpontok energia- és vízellátásának költségei várhatóan teljes egészében az üzemeltetőkre hárulnak majd. A helyzet a 19. századi vasúti válságokra emlékeztet, ezért a tulajdoni koncentráció fokozódása esetén trösztellenes lépések sem zárhatók ki.

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Az amerikai félidős választások eredményeiről és várható következményeiről részletesen számolt be Szabó Ákos „Új időszámítás Amerikában: lőttek Trump egyeduralmának - Elszámoltatási hullám készül, megbuktathatják Trumpot?” című cikke hétfőn. Mint írta, a földcsuszamlásszerű eredmények a demokraták legmerészebb álmait is túlszárnyalták, hiszen a Kongresszusban és a Szenátusban a Watergate-botrány óta nem látott többségre tettek szert.

A választás kimenetelének első magyarázataiban viszonylag kevés figyelmet kapott, ám az eredmények alakulásában a választók széles körének a mesterséges intelligencia terjedésével kapcsolatos félelmeinek és fenntartásainak is jelentős szerepe volt. A technológiai cégek részvényeit tömörítő Nasdaq Composite index csütörtökön több mint 5,5 százalékos esést szenvedett el, lényegében a választók ellenérzéseit tükrözve. Becslések szerint az áresés következtében 2500 milliárd dollár tűnt el a piacról.

Szerdán ugyan a főbb tőzsdeindexek még emelkedtek, a felszín alatt azonban már akkor is estek a félvezetőgyártók, valamint a mesterséges intelligencia adatközpontjainak kiépítésében érdekelt vállalatok részvényeinek árfolyamai. Különösen az MI-adatközpontok létesítésében érdekelt vállalatok részvényei estek nagyot: „A hét mesterlövész”, vagyis a hét legnagyobb amerikai technológiai vállalat – köztük az Apple, az Nvidia és a Tesla – egyetlen kereskedési nap alatt összességében egy billió dollárt veszített piaci értékéből.

A zuhanás egyik fő kiváltó oka a demokraták meglepetésszerű texasi kormányzóválasztási győzelme volt. A megválasztott demokrata kormányzó, Gina Hinojosa, kampányában az adatközpontok építésének ideiglenes felfüggesztését, valamint az ezeket a beruházásokat ösztönző egyes adókedvezmények megszüntetését ígérte. Győzelme ezért jelentős eladási hullámot váltott ki a chipgyártók, valamint az adatközpontok kiépítéséhez és a mesterséges intelligencia-boomhoz szükséges technológiákat és berendezéseket gyártó vállalatok részvényei körében.

Trump elnök eddig az adatfeldolgozó központok számának és kapacitásának gyors, akadálymentes növelését szorgalmazta. A befektetők már hetekkel a választások előtt attól tartottak, hogy a demokraták által követelt szigorúbb szabályok lelassíthatják a mesterséges intelligencia szektorának fejlődését, ami visszavetheti a gazdasági növekedést. A demokraták a megnövekedett befolyásukat most arra használhatják, hogy visszafogják a szektor eddig zabolázatlan növekedését, mivel az építési lázzal szembeni társadalmi elégedetlenség jelentősen megnövekedett.

1. ábra Az igazi fellendülés még várat magára. Adatközpontok az Egyesült Államokban, megvalósítási fázis szerinti bontásban (kapacitás alapján). Forrás: Bank of America

Texas megfizethető energiaforrásokkal rendelkezik, ezért sok befektető azzal számolt, hogy az elkövetkező években az Egyesült Államok mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatos számítási kapacitásának jelentős része ebben a – hagyományosan republikánus – államban jön létre.

Egy demokrata kormányzó megválasztása viszont valószínűleg visszafogja az eddigi lendületet.

Ez pedig kézzelfogható gazdasági következményekkel járhat: a Bank of America becslései szerint az adatközpontok építése mintegy 0,7 százalékponttal járult hozzá a bruttó hazai termék (GDP) 2026 első felében mért 2,4 százalékos növekedéséhez. Jövőre az olyan „hiperskálázó” (hyperscaler) vállalatok, mint a Google és az Amazon, várhatóan további egyharmadával növelik beruházásaikat.

2. ábra Egyre több pénz fordítanak a mesterséges intelligenciára. Tőkebefektetések az Egyesült Államokban, milliárd dollárban. „Hyperscaler cégek”: Microsoft, Amazon, Google, Meta, Oracle. Forrás: Bank of America

Trump elnök nem csupán az adatközpontok gyors létesítését szorgalmazta, hanem ellenezte a mesterséges intelligencia-modellek szabályozását is. Most azonban úgy tűnik, véget érhet az eddigi engedékeny politika. Már több törvényjavaslat is került a Kongresszus elé. Az egyik elképzelés szerint például arra köteleznék a fejlesztőket, hogy rendszereikbe építsenek be olyan technikai megoldásokat, amelyekkel vészhelyzetben a modellek leállíthatók. Egy másik tervezet pedig egységes előírásokat vezetne be a modellek átláthatóságára, valamint a jelentősebb kockázatok bejelentésére vonatkozóan.

A megfigyelők arra is számítanak, hogy a demokraták a Kongresszusban megszerzett új befolyásukat felhasználva vizsgálatok sorozatát indítják el, és meghallgatásra idézik be a Trumphoz közel álló üzleti vezetőket.

Annak érdekében, hogy a politikailag meggyengült Trump-kormányzathoz fűződő szoros viszonyuk ne váljon hátránnyá, a vállalatok már hónapokkal ezelőtt elkezdték újjáépíteni kapcsolataikat a demokratákkal. Az üzleti elit pragmatizmusának azonban megvannak a határai. Abból a 287 millió dollárból, amelyet a vállalati vezetők az év első felében a demokratáknak adományoztak, mindössze 9 millió jutott progresszív jelölteknek.

Röviden: az amerikai üzleti elit ismét szorosabb kapcsolatokra törekszik a demokratákkal – főleg a párt mérsékelt szárnyával.

Persze szó sincs arról, hogy teljesen szakítanának a republikánusokkal. Donald Trump még két évig a Fehér Házban marad. Következésképpen azok a vállalatok, amelyek most látványosan elhatárolódnának tőle, hasonló kockázatoknak tennék ki magukat, mint azok, amelyek változatlanul szoros kapcsolatot ápolnának a kormányzatával.

Éppen ez teszi különösen kényessé az elkövetkező két esztendőt. Egyrészt a vállalatoknak el kell kerülniük, hogy a demokrata bizottságok célkeresztjébe kerüljenek; másrészt viszont ápolniuk kell a kapcsolatot Trumppal és a szűkebb körével. A vállalatok és vezetőik valószínűleg visszatérnek ahhoz a stratégiához, amelyet már évtizedek óta alkalmaznak: jó viszonyt ápolnak mindkét táborral, miközben igyekeznek nem magukra vonni a figyelmet.

Mire lehet számítani a félidős választások után?

A félidős választások eredményei komoly szakpolitikai változásokhoz vezethetnek az adatközpontok fejlesztése tekintetében, illetve tágabb értelemben az egész technológiai szektor terén.

Míg eddig egyes államok és helyi önkormányzatok moratóriumok bevezetésével és a lakosság bevonásával igyekeztek reagálni a fenntartásokra, az új összetételű Kongresszus napirendre tűzheti a fejlesztések eddig könnyített engedélyezésének felülvizsgálatát, továbbá a titoktartási megállapodások, az adókedvezmények és egyéb kapcsolódó kérdések szabályozását is.

Az ország különböző pontjain aktivisták népszavazási kezdeményezésekkel, választási kampányokkal és tiltakozásokkal igyekeznek lassítani vagy megállítani az új adatfeldolgozó központok létesítését; ez is mutatja, hogy a belátható jövőben a fejlesztők számára a szabályozási környezet nem lesz engedékenyebb.

Mi húzódik meg a várható szigorítás hátterében?

Közvéleménykutatások szerint az amerikaiak többsége inkább félelemmel és aggodalommal, mint reménnyel tekint a mesterséges intelligencia-technológia térnyerésére. Politikai hovatartozástól függetlenül széles körű egyetértés alakult ki abban, hogy a szövetségi kormány többet is tehetne a mesterséges intelligencia technológiájának szabályozása érdekében.

A megkérdezett emberek közel 90 százalékát inkább aggodalommal tölti el az a kilátás, hogy a mesterséges intelligencia egy napon túlszárnyalhatja az emberi intelligenciát. Hasonló arányban tartják inkább aggasztónak, semmint örvendetesnek, az MI-technológiát kiszolgáló adatfeldolgozó központok építését is. Tízből mintegy nyolc embernek fenntartásai vannak az MI-fejlesztések gyors ütemével, valamint azzal a kilátással kapcsolatban, hogy a mesterséges intelligencia alapjaiban változtathatja meg az eddigi életmódot.

Az amerikaiak körében egyre elterjedtebbé válik az a vélemény is, miszerint a mesterséges intelligenciának inkább negatív hatása lesz a pénzügyi helyzetükre, semmint kedvező (48% negatív, szemben a 18% pozitívval). Ez különösen igaz azokra az amerikaiakra, akiknek az éves jövedelme nem éri el az 50 ezer dollárt: körükben 6 százalékponttal nagyobb arányban vélik úgy az emberek – a magasabb jövedelműekhez képest –, hogy a mesterséges intelligencia hátrányosan fogja a pénzügyi helyzetüket érinteni.

Tízből mintegy hét ember úgy véli, hogy a szövetségi kormány nem tesz kellő erőfeszítést a mesterséges intelligencia fejlesztésének szabályozása érdekében. A felmérések tanúsága szerint a határozott kormányzati fellépést mindkét politikai oldal fontosnak tartja: a demokraták 85%-a, a függetlenek 67%-a, a republikánusok pedig 63%-a úgy gondolja, hogy a kormány eddig keveset tett. Ezek felmérések megmagyarázzák az ügy kapcsán létrejött, meglepőnek ható politikai egyetértést is: az MI-fejlesztések korlátozását követelők között találjuk például Bernie Sanderst, a demokraták progresszív szenátorát, valamint a konzervatív Steve Bannont, Donald Trump korábbi stratégiai tanácsadóját is.

A Republikánus Párton belül ugyanakkor ideológiai megosztottság figyelhető meg: a magukat a „MAGA”-mozgalomhoz soroló republikánusok és a velük szimpatizáló függetlenek 52%-a úgy véli, hogy a kormány keveset tesz az MI szabályozásáért, míg a mozgalomhoz nem tartozó republikánusok és a hozzájuk közel állók körében ez az arány 64%.

De nem csupán a mesterséges intelligencia alkalmazásának gyors térnyerése és gyenge szabályozottsága, hanem mindennek következményei, valamint a mesterséges intelligenciát működtető, gyorsan szaporodó adatfeldolgozó központoknak az energiaellátásra, az energiaárakra és a környezet terhelésére gyakorolt hatásai is erősen foglalkoztatják az embereket. A növekvő aggodalmak miatt Google, a Microsoft, a Meta, az Amazon és számos más mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalat nemrégiben önkéntes kötelezettséget vállalt arra, hogy viseli az adatközpontjaik áramellátásához szükséges további villamosenergia-termelés költségeit. Ennek a kötelezettségvállalásnak a célja az volt, hogy enyhítse az aggodalmakat, miszerint a nagy technológiai vállalatok adatközpontjai megnövelik az amerikai otthonok és kisvállalkozások áramköltségeit, holott a kormány az infláció megfékezésére törekszik.

Ám az energiaellátáson túl is komoly aggodalmak merülnek fel a lakosság körében az adatfeldolgozó központok építésével kapcsolatban.

Az ehhez szükséges jelentős nagyságú építési területek biztosítása is sokszor gondot okoz, ám még ennél is jóval érzékenyebb kérdés ezeknek a központoknak a vízellátása. Az adatközpontok szervereinek és egyéb berendezéseinek megbízható hűtéséhez ugyanis sok vízre van szükség. Egy tipikus adatközpont naponta legalább egy millió liter vizet használ fel, ám a nagy adatközpontok napi vízfogyasztása akár 20 millió litert is elérhet – ami egy 50 000 lakosú város vízigényének felel meg. Ráadásul az előrejelzések szerint a hűtéshez szükséges víz mennyisége a következő években exponenciálisan növekedhet, mivel egyre több létesítmény kezdi meg működését. Az adatfeldolgozó központok közvetlen vízigénye ráadásul nem tartalmazza azt a közvetett vízfelhasználást, amely a felhasznált energia termeléséhez, illetve a szoftverkomponensek gyártásához szükséges.

Egyre inkább hasonlít a vasútra

Az említett aggályok és félelmek korántsem légből kapottak. A 21. század forradalmi erejű technológiája egyre inkább emlékeztet a 19. század hasonló jelentőségű technológiájára: a vasútra. Ahogy a mesterséges intelligencia napjainkban átalakítja a kereskedelmet és a kultúrát, úgy idézi fel a vasút történetét, amely annak idején a földrajzi távolságok leküzdésében hasonló hatásokat hozott. Mindkét átalakulást hatalmas volumenű infrastrukturális beruházások kísérték, amelyek lehetővé tették e technológiák térnyerését.

A 19. században a vasút volt az ipari forradalom és a modernizáció legfőbb motorja, de rohamos, gyakran ellenőrizetlen terjeszkedése miatt a század folyamán több hatalmas vasúti és ehhez kapcsolódó pénzügyi válság rázta meg a világot.

Az akkori válság okai és következményei egyaránt intő tanulságul szolgálnak korunk számára.

A válság bekövetkezése előtt a vasúttársaságok és a befektetők túlzott kockázatot vállaltak, abban a hitben, hogy a jövőbeli kereslet igazolni fogja a hatalmas tőkebefektetéseket. A pénzügyi csőd bekövetkezése után a sínpályák, a mozdonyok és a vagonok persze fizikailag megmaradtak, de a tulajdonlásuk szerkezete koncentrálódott. J. P. Morgan és más pénzemberek átszervezték a csődbe jutott vasúttársaságokat; ezt a folyamatot később „morganizációnak” is nevezték. 1906-ra hét vállalat ellenőrizte az Egyesült Államok vasúthálózatának mintegy kétharmadát. (Azóta persze csökkent a koncentráció: jelenleg hét úgynevezett „első osztályú” és több tucat regionális vasúttársaság bonyolítja le a vasúti áruszállítást.)

Vajon a mesterséges intelligencia világa is egyfajta „digitális morganizáció” felé tart?

Ahogy a mesterséges intelligencia piacát egyre élesebb verseny jellemzi, a kiépített infrastruktúra feletti ellenőrzés könnyen koncentrálódhat. Az MI-gazdaság három, egymással szorosan összefonódó csoportból áll. A vezető modellfejlesztők – az Anthropic, az OpenAI, a Google és a Meta – vagy rendkívül erős mérleggel, vagy elképesztő tőkebevonási képességgel rendelkeznek. Az MI-modellek működéséhez szükséges infrastruktúra szintén koncentrált: a globális felhőinfrastruktúra-bevételek közel kétharmadát három, tőkeerős „hiperskálázó” cég – az Amazon, a Microsoft és a Google – generálja. A közvetlen pénzügyi aggodalmak egy harmadik csoportra, a független vállalatokra, irányulnak. Az úgynevezett „neofelhő” (neocloud) cégek – mint például az amerikai CoreWeave és Crusoe, valamint a holland Nebius – milliárd dolláros hitelekből építettek ki versenyképes számítási infrastruktúrát. Bár vállalatként függetlenek, pénzügyi stabilitásuk erősen függ attól az üzleti forgalomtól, amelyet az MI-óriásoktól kapnak.

A három cég számítási kapacitása fontos biztonsági tartalékot jelent az MI-óriások számára, de igazi jelentősége leginkább abban rejlik, hogy alternatívát kínál azoknak, akik az MI-alkalmazásokat a domináns piaci szereplőktől függetlenül kívánják fejleszteni. Miként egykoron a vasúti sínpályánál fontosabb volt a gördülőállomány, úgy az MI-modellek esetében is fontosabbak azok az alkalmazások, amelyek a modellekre épülve működnek. Amennyiben a független szolgáltató-cégek köre elbukna, az a versenyképes alternatívák elvesztésével, továbbá a mesterséges intelligenciával kapcsolatos gazdasági hatalom további koncentrálódásával járhat.

A központi kérdés ezért az, hogy a várható bevételek képesek-e fedezni az eddig keletkezett pénzügyi kötelezettségeket. „Az OpenAI azon döntése, hogy a jövő évig elhalasztja az első nyilvános ajánlattételt, valamint az Anthropic negyedéves árbevétel-növekedésének lassulása kétségeket ébresztettek az mesterséges intelligencia (MI) fellendülésének fenntarthatóságával kapcsolatban” – írta nemrégiben a Financial Times. Egy Gartner-tanulmány pedig arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi befektetési ütem folytatása akár több mint 3,5 ezer milliárd dollárnyi mesterséges intelligencia infrastruktúra leírását teheti szükségessé. Az adatközpont-tulajdonosoknak az évtized végéig mintegy 8,5 ezer milliárd dollárt kell generálniuk kiadásaik és tőkeköltségeik fedezésére, a Gartner-tanulmány szerint azonban a jelenlegi előrejelzések legfeljebb 3,6 billió dollár elérését valószínűsítik.

Megnehezedhet az adatközpontok építése

Mindez érthetővé teszi, hogy a félidős választások kimenetele erőteljesen befolyásolhatja az adatközpontokkal kapcsolatos politikát és az üzleti várakozásokat országos, regionális és helyi szinten egyaránt. A főbb kongresszusi bizottságok új vezetése, valamint számos állam és település politikai hozzáállása valószínűleg olyan irányba fogja terelni a politikai vitákat, amely megnehezíti az új adatközpontok építését és üzemeltetését. A közvéleménynek az adatközpontokkal szembeni növekvő ellenállása miatt egyes államok és települések a választók többségének jóváhagyásával moratóriumokat vagy szüneteket vezettek be, hogy fel tudják mérni a tervezett új adatközpontok energia-, víz- és földhasználati igényeit. A helyi vezetők gondoskodni kívánnak arról, hogy a fejlesztők fedezzék projektjeik teljes energiaköltségét, továbbá hogy a már most is vízhiánnyal küzdő területeken elegendő víz álljon rendelkezésre.

A félidős választások utáni új politikai környezet az eddig önkéntesen vállalt szabályokat kötelezővé teheti.

Mivel a legtöbb amerikai polgárnak az adatközpontok energia- és vízigénye okoz aggodalmat, az új törvények valószínűleg szigorúbbak lesznek az iparág számára, mint az elmúlt években bármikor. Az elvárások arra kényszeríthetik a technológiai cégeket, hogy ne csak a többlet energiaköltségekért, hanem a vízellátó és az elektromos hálózat kapacitásának bővítéséért is fizessenek. Ez óhatatlanul növelni fogja az építési és üzemeltetési költségeket, ami komoly hatással lesz az érintett vállalkozások üzleti modelljeire.

Sok szövetségi állam eddig mentesítette az adatközponti berendezések vásárlását a forgalmi adó alól, hogy ösztönözze a gazdasági fejlődést, és ugyanazokat a kedvezményeket biztosította az adatközpontoknak, mint a termelőüzemeknek. Mivel azonban közvéleményt aggasztják a technológiai vállalatok adókedvezményei, egyes helyeken javasolják ezek hatályon kívül helyezését, vagy mérséklését. Ez valószínűleg heves vitához vezet a gazdasági fejlődés serkentésének, illetőleg az arányos teherviselés szószólói között.

Oregon állam demokrata szenátora bejelentette, hogy adót kíván kivetni az adatközpontok szolgáltatásainak bruttó árbevételére.

Ez olyan tevékenységekre vonatkozna, mint az adatfeldolgozás, a felhőszolgáltatások és a mesterséges intelligencia; az adóbevételt a digitális technológiák következtében munkanélkülivé váló emberek segélyezésére fordítanák. Nem határozta meg az adó összegét, de jelezte, hogy javaslata csak a 25 megawatt vagy annál nagyobb teljesítményt használó nagy adatközpontokra vonatkozna. A vállalatok képviselői eddig hevesen elutasították ezt az ötletet, azt állítva, hogy elfojtja az innovációt és korlátozza a gazdasági növekedést.

Mi vár a mesterséges intelligencia fejlődésére?

A közvélemény széles körének aggályai és fenntartásai miatt, továbbá a Demokrata Párt politikai előretörése miatt bizonyosnak látszik, hogy a mesterséges intelligencia működtetéséhez szükséges adatfeldolgozó kapacitások fejlesztésének eddigi viharos üteme mérséklődik, az eddig nyújtott adókedvezmények csökkennek, továbbá az adatközpontok működtetéséhez szükséges energia- és vízellátás költségei teljes egészében az üzemeltetőkre fognak hárulni. Mindez persze nem fogja feltartóztatni a mesterséges intelligencia további térnyerését, ám a fejlesztések eddigi – sokszor meg nem szolgált – magas hozama csökkenni fog. A nagy szolgáltató cégek piaci dominanciája feltehetően fennmarad, de ha bekövetkezne a mesterséges intelligencia területén a már említett „morganizáció”, vagyis a tulajdoni koncentráció fokozódása, akkor nem zárható ki olyan trösztellenes intézkedések meghozatala sem, mint 1984-ben az ATT távközlési monopóliumának megszüntetése.

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