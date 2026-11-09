Nagyot zuhant a Fidesz támogatottsága - egy ligában a Mi Hazánkkal

A Fidesz támogatottsága nagyot esett, a Tisza Párt népszerűsége nőtt a Medián október-november fordulóján végzett felmérése szerint. A teljes népesség körében a kormányzó párt (1 százalékpontot javítva) 55 százalékon áll, míg a Fidesz a szeptemberi támogatóinak negyedét elveszítve mindössze 16%-on. A legtöbbet az alacsonyabb végzettségű idősek között veszítette a Fidesz, ami érthető, hiszen évek óta itt volt a legerősebb, de csökkent a népszerűsége a férfiak és a budapestiek körében is. A Mi Hazánk 11%-ra erősödött az ősz eleji 9%-ról.
Török Gábor politológus az adatokra reagálva azt írta Facebook oldalán, hogy
most először került egy ligába (nevezzük középpártoknak) a két ellenzéki párt.
A szavazási elszántságok pártonként különböznek, így a biztos szavazó pártválasztók esetében némiképp más a kép. Míg a Tisza a teljes népességben éppen csak hajszálnyit tudott erősödni, ebben a körben 4 százalékpontot nőtt a népszerűsége, 68%-ra. Orbán Viktor pártja hozta a szélesebb körben mért zuhanást, 27-ről 20%-ra zsugorodott a szavazni kívánók körében a támogatottsága. Ebben a körben azért még kitart a Mi Hazánkkal szembeni előnye, hiszen a legkisebb parlamenti párt itt is 11%-on áll.
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