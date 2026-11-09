Orbán Áron-ügy: négy személyt fogtak el, mutatjuk a videókat

A hétfő reggeli összehangolt művelet során összesen négy helyszínen – Budapesten, Fóton és Dunakeszin – tartottak házkutatást. Mivel felmerült a gyanú, hogy a célszemélyeknél fegyver lehet, az elfogások egy részét a Terrorelhárítási Központ (TEK), a többit pedig a rendőrség bevetési egységei hajtották végre. A hatóságok

egy élettársi kapcsolatban élő párt és két bűntársukat vették őrizetbe.

A nyomozás adatai szerint a csoport még 2024-ben, több hónapon keresztül szervezte a vietnámi állampolgárok utaztatását. A gyanúsítottak – a fejpénzként funkcionáló, majd egymás között elosztott toborzási díj fejében – abban segédkeztek, hogy

a migránsok a magyar külképviseleteken vízumhoz jussanak.

Az engedélyeket rövid távú magyarországi képzésekre hivatkozva szerezték meg, azonban a beutazók többsége ezeken az oktatásokon sosem vett részt, és a vízum lejárta után sem hagyta el az országot. A céljuk kezdettől fogva az volt, hogy a schengeni övezetbe lépve továbbutazzanak Nyugat-Európába. A hálózat összesen több mint száz embernek nyújtott segítséget az illegális migrációban.

A több órán át tartó házkutatások során a rendőrök minden olyan eszközt és dokumentumot lefoglaltak, amely bizonyítékként szolgálhat az ügyben.

Az NNI mind a négy elfogott személyt vagyoni haszonszerzés végett, bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsítja, és kezdeményezi a letartóztatásukat. Ezzel párhuzamosan az NVVH az egyik férfival szemben felbujtóként elkövetett befolyással üzérkedés miatt indított eljárást. Az akciót, amelynek nyomozati cselekményei jelenleg is zajlanak, az Europol is támogatta.

A rendőrség az alábbi videókat tette közzé az akcióról:

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