5°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Orbán Áron-ügy: négy személyt fogtak el, mutatjuk a videókat
Gazdaság

Orbán Áron-ügy: négy személyt fogtak el, mutatjuk a videókat

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Közös akcióban fogott el három férfit és egy nőt a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI), valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH). A gyanúsítottak hamis indokkal igényelt vízumok segítségével több mint száz vietnámi állampolgárt juttattak illegálisan Nyugat-Európába, emellett befolyással üzérkedés miatt is eljárás indult ellenük - jelentette a police.hu.

A hétfő reggeli összehangolt művelet során összesen négy helyszínen – Budapesten, Fóton és Dunakeszin – tartottak házkutatást. Mivel felmerült a gyanú, hogy a célszemélyeknél fegyver lehet, az elfogások egy részét a Terrorelhárítási Központ (TEK), a többit pedig a rendőrség bevetési egységei hajtották végre. A hatóságok

egy élettársi kapcsolatban élő párt és két bűntársukat vették őrizetbe.

A nyomozás adatai szerint a csoport még 2024-ben, több hónapon keresztül szervezte a vietnámi állampolgárok utaztatását. A gyanúsítottak – a fejpénzként funkcionáló, majd egymás között elosztott toborzási díj fejében – abban segédkeztek, hogy

a migránsok a magyar külképviseleteken vízumhoz jussanak.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: őrizetben Orbán Viktor öccse, Berlinbe utazik Magyar Péter

Megjött a bejelentés: határozatlan időre bezár egy benzinkút Magyarországon

Vége lesz a sebességkorlátozásoknak: egy vasútfelújítás végét jelentette be Vitézy Dávid

Az engedélyeket rövid távú magyarországi képzésekre hivatkozva szerezték meg, azonban a beutazók többsége ezeken az oktatásokon sosem vett részt, és a vízum lejárta után sem hagyta el az országot. A céljuk kezdettől fogva az volt, hogy a schengeni övezetbe lépve továbbutazzanak Nyugat-Európába. A hálózat összesen több mint száz embernek nyújtott segítséget az illegális migrációban.

A több órán át tartó házkutatások során a rendőrök minden olyan eszközt és dokumentumot lefoglaltak, amely bizonyítékként szolgálhat az ügyben.

Az NNI mind a négy elfogott személyt vagyoni haszonszerzés végett, bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsítja, és kezdeményezi a letartóztatásukat. Ezzel párhuzamosan az NVVH az egyik férfival szemben felbujtóként elkövetett befolyással üzérkedés miatt indított eljárást. Az akciót, amelynek nyomozati cselekményei jelenleg is zajlanak, az Europol is támogatta.

Kapcsolódó cikkünk

Magyar Péter: őrizetbe vehették Orbán Viktor testvérét

Orbán Viktor az öccse őrizetbe vételéről: a célpont én vagyok

Elárulta az NVVH, mivel gyanúsítják Orbán Viktor testvérét

A rendőrség az alábbi videókat tette közzé az akcióról:

Címlapkép forrása: PoliceyHungary

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
Átírják az orvosi könyveket: már nem annyi a normális testhőmérséklet, mint régen
Tisza-kormány: őrizetben Orbán Viktor öccse, Berlinbe utazik Magyar Péter
Magyar Péter: őrizetbe vehették Orbán Viktor testvérét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility