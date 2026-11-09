Orbán Viktor az öccse őrizetbe vételéről: a célpont én vagyok

A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz – kommentálta hétfőn azokat a sajtóhíreket Orbán Viktor, melyek szerint letartóztatták öccsét. A volt kormányfő Facebook-bejegyzése alapján valószínűleg tényleg Orbán Áron került őrizetbe.

Ma a kormánynak a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt kellene felelnie az ügynökbotrányért – írja Facebook-oldalán Orbán Viktor. A volt miniszterelnök szerint „a leszámolás a figyelemelterelés eszköze”. Hozzátette: Magyarországon nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik. Amikor a kormánynak valami kínos, az ÁVH lép.

Ebben a piszkos játszmában a cél a politikai ellenfél felszámolása és az egypártrendszer kiépítése. A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz

- emelte ki Orbán.

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