Tisza-kormány: megint összeül a parlament, megszólal Magyar Péter is

Mozgalmas hét elé néz a kormány, illetve Magyar Péter miniszterelnök,

hiszen a mai parlamenti ülés után kedden Friedrich Merz német kancellárhoz utazik Berlinbe, szerdán kormányülés lesz, a hét második felében pedig a dublini informális uniós csúcson képviseli Magyarországot.

A parlament mai ülésén többek között a 2027-es adótörvények részletes vitája szerepel, így a képviselők tárgyalnak például a vagyonadó bevezetéséről, az új katáról, illetve az alacsony jövedelműek szja-csökkentéséről.

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