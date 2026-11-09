Tisza-kormány: megint összeül a parlament, megszólal Magyar Péter is

Megszólalt Orbán Viktor az öccse őrizetbe vételéről: a célpont én vagyok
A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz – kommentálta hétfőn azokat a sajtóhíreket Orbán Viktor, melyek szerint letartóztatták öccsét. A volt kormányfő Facebook-bejegyzése alapján valószínűleg tényleg Orbán Áron került őrizetbe.
Kiderült, miről lesz szó a keddi német-magyar csúcson
Berlinben tartják meg az első magyar–német kormányközi konzultációt – közölte Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter a Facebook-bejegyzésében.
Magyar Péter: őrizetbe vehették Orbán Viktor testvérét
Sajtóértesülések szerint embercsempészet gyanújával vették őrizetbe Orbán Viktor testvérét, Orbán Áront – közölte Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök.
Brüsszelbe utazott Kármán András
Brüsszelben tanácskoznak az európai uniós pénzügyminiszterek, a tárgyalásokon pedig a gazdasági és adminisztratív kérdések mellett a védelmi kiadások finanszírozása kap kiemelt szerepet – közölte Facebook-bejegyzésében Kármán András pénzügyminiszter.
Friss hírek az egészségügyi béremelésről: a pénz nagy részét a szakdolgozók kapják
Az egészségügyi béremelésre szánt 192 milliárd forintból jövőre 157 milliárdot a szakdolgozók kapnak – írja a Népszabadság a minisztérium adatai alapján. A fennmaradó összeg a műszaki és gazdasági dolgozók, illetve más közfinanszírozott munkatársak béremelését fedezi, de számukra nem garantálja a 7,5 százalékos emelést a kormány.
Vitézy Dávid: tarthatatlan állapotok a magyar vasúti fővonalon, indul a karbantartás
Hétfő éjszakától újabb pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a miskolci vasúti fővonalon a rendkívüli sebességkorlátozások felszámolása érdekében – tudatta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzésében.
Nem tudott összeülni a nemzetbiztonsági bizottság
Elmaradt az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának hétfői ülése, ahol a múlt hét szerdán közzétett ügynökaktákkal kapcsolatban felmerült aggályokról és ellentmondásokról hallgatták volna meg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levétárának (ÁBTL) vezetőit. A bizottság tiszás tagjai nem mentek el az ülésre, így az határozatképtelen volt.
Tisza-kormány: megint összeül a parlament, megszólal Magyar Péter is
Mozgalmas hét elé néz a kormány, illetve Magyar Péter miniszterelnök,
hiszen a mai parlamenti ülés után kedden Friedrich Merz német kancellárhoz utazik Berlinbe, szerdán kormányülés lesz, a hét második felében pedig a dublini informális uniós csúcson képviseli Magyarországot.
A parlament mai ülésén többek között a 2027-es adótörvények részletes vitája szerepel, így a képviselők tárgyalnak például a vagyonadó bevezetéséről, az új katáról, illetve az alacsony jövedelműek szja-csökkentéséről.
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Brüsszelbe utazott Kármán András
Az Ecofin ülésén vesz részt.
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A Tőkepiaci törvény módosítása miatt.
Felajánlotta lemondását az ÁBTL főigazgatója
Az ügynökakták nyilvánosságra hozatala után.
ÉVOSZ: évekre beragadhat a válságba a hazai építőipar
A szövetség konjuktúrafelmérése szerint.
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