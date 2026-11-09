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Tisza-kormány: megint összeül a parlament, megszólal Magyar Péter is
Gazdaság

Tisza-kormány: megint összeül a parlament, megszólal Magyar Péter is

Portfolio
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Hétfőn ismét plenáris ülést tart az Országgyűlés, az ülést napirend előtti felszólalásával szokás szerint a miniszterelnök nyitja meg. Napirenden lesz többek között a jövő évi adótörvények általános vitája. Magyar Péter ezt követően kedden Berlinbe utazik hivatalos látogatásra, szerdán pedig kormányülés lesz.
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Megszólalt Orbán Viktor az öccse őrizetbe vételéről: a célpont én vagyok

A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz – kommentálta hétfőn azokat a sajtóhíreket Orbán Viktor, melyek szerint letartóztatták öccsét. A volt kormányfő Facebook-bejegyzése alapján valószínűleg tényleg Orbán Áron került őrizetbe.

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Megszólalt Orbán Viktor az öccse őrizetbe vételéről: a célpont én vagyok
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Kiderült, miről lesz szó a keddi német-magyar csúcson

Berlinben tartják meg az első magyar–német kormányközi konzultációt – közölte Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter a Facebook-bejegyzésében.

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Kiderült, miről lesz szó a keddi német-magyar csúcson
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Magyar Péter: őrizetbe vehették Orbán Viktor testvérét

Sajtóértesülések szerint embercsempészet gyanújával vették őrizetbe Orbán Viktor testvérét, Orbán Áront – közölte Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök.

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Magyar Péter: őrizetbe vehették Orbán Viktor testvérét
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Brüsszelbe utazott Kármán András

Brüsszelben tanácskoznak az európai uniós pénzügyminiszterek, a tárgyalásokon pedig a gazdasági és adminisztratív kérdések mellett a védelmi kiadások finanszírozása kap kiemelt szerepet – közölte Facebook-bejegyzésében Kármán András pénzügyminiszter.

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Brüsszelbe utazott Kármán András
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Friss hírek az egészségügyi béremelésről: a pénz nagy részét a szakdolgozók kapják

Az egészségügyi béremelésre szánt 192 milliárd forintból jövőre 157 milliárdot a szakdolgozók kapnak – írja a Népszabadság a minisztérium adatai alapján. A fennmaradó összeg a műszaki és gazdasági dolgozók, illetve más közfinanszírozott munkatársak béremelését fedezi, de számukra nem garantálja a 7,5 százalékos emelést a kormány.

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Friss hírek az egészségügyi béremelésről: a pénz nagy részét a szakdolgozók kapják
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Vitézy Dávid: tarthatatlan állapotok a magyar vasúti fővonalon, indul a karbantartás

Hétfő éjszakától újabb pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a miskolci vasúti fővonalon a rendkívüli sebességkorlátozások felszámolása érdekében – tudatta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzésében.

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Vitézy Dávid: tarthatatlan állapotok a magyar vasúti fővonalon, indul a karbantartás
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Nem tudott összeülni a nemzetbiztonsági bizottság

Elmaradt az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának hétfői ülése, ahol a múlt hét szerdán közzétett ügynökaktákkal kapcsolatban felmerült aggályokról és ellentmondásokról hallgatták volna meg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levétárának (ÁBTL) vezetőit. A bizottság tiszás tagjai nem mentek el az ülésre, így az határozatképtelen volt.

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Nem tudott összeülni a nemzetbiztonsági bizottság
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Tisza-kormány: megint összeül a parlament, megszólal Magyar Péter is

Mozgalmas hét elé néz a kormány, illetve Magyar Péter miniszterelnök,

hiszen a mai parlamenti ülés után kedden Friedrich Merz német kancellárhoz utazik Berlinbe, szerdán kormányülés lesz, a hét második felében pedig a dublini informális uniós csúcson képviseli Magyarországot.

A parlament mai ülésén többek között a 2027-es adótörvények részletes vitája szerepel, így a képviselők tárgyalnak például a vagyonadó bevezetéséről, az új katáról, illetve az alacsony jövedelműek szja-csökkentéséről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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