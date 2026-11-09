Tisza-kormány: őrizetben Orbán Viktor öccse, Berlinbe utazik Magyar Péter

A korábbi túlárazott szerződés helyett olcsóbban oldaná meg a Stadler motorvonatok karbantartását a MÁV
Új közbeszerzési eljárást írt ki a MÁV a Svájcból beszerezni tervezett, legfeljebb 93 darab Stadler GTW használt motorvonat 15 éves, hosszú távú karbantartására - közölte a MÁV-csoport hétfőn az MTI-vel.
Indul a kézbesítés: újabb 50 ezer forinttal csönget a postás, 400 ezer iskolás gyermek után ad támogatást a kormány
November 30-ig több mint 400 ezer rászoruló gyermek családjához jut el a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás második, 50 ezer forintos részlete. A támogatást ezúttal utalvány formájában, postai úton kapják meg az érintett családok, és 2027. március 15-ig használhatják fel azt iskoláztatáshoz kapcsolódó termékek vásárlására. Az utalványok kézbesítését november 10-én reggel kezdi meg a Magyar Posta.
Fontos állami vezetőt nevezett ki Kármán András
Pályázat útján választották ki a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) új vezetőjét, Novák-Soós Zsuzsannát, aki 2026. november 9-től látja el a főigazgatói feladatokat – közölte Facebook-bejegyzésében Kármán András pénzügyminiszter.
Kiderült: újabb kínai gigahitelről tárgyalt az Orbán-kormány a választás előtt
Ötmilliárd eurós új finanszírozási együttműködésről tárgyalt a választás előtti hetekben a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a kínai állami Export-Import Bank – derül ki az Átlátszó birtokába került megállapodástervezetből. Arról nem sokat tudni, meddig jutottak a tárgyalások, 2024-ben már egy egymilliárd eurós hitelt felvett Magyarország kínai állami bankoktól.
Az ÁBTL-főigazgató megszólalt az ügynökaktákat érintő súlyos hibákról
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) a november 4-i törvényi határidőig feldolgozta az állambiztonsági mágnesszalagok anyagát, az ellenőrzésre azonban már nem maradt ideje. Cseh Gergő Bendegúz főigazgató a nemzetbiztonsági bizottság hétfői, határozatképtelenség miatt berekesztett ülése után azt mondta az ellenzéki képviselőknek, hogy a mintegy 60 ezer adatból 164-et soroltak tévesen a hálózati személyekhez – számolt be az MTI.
Az Alkotmányvédelmi Hivatal október 5-én adta át az adatállományt a levéltárnak, ebben az Excel-táblában a név, a születési adatok, a lakcím és a dossziészám soronként egyetlen mezőben szerepelt, ezeket kellett szétválasztani. Az érintettek állambiztonsághoz fűződő viszonyát kétszámjegyű kód jelölte, amely 164 esetben a megszokottól eltérő helyen állt. A feldolgozás során így olyanok is hálózati személyként jelentek meg, akik valójában megfigyeltek voltak.
Cseh Gergő Bendegúz szerint a hibás tételeket eltávolították, amint tudomást szereztek a problémáról. A főigazgató ismét elnézést kért az érintettektől, és közölte, hogy felajánlotta a lemondását. A levéltárnak februárig még mintegy kilencezer beszervezési dossziét kell átnéznie, amelyek egyenként akár 100–200 oldalasak is lehetnek.
Péterfalvi Attila, az adatvédelmi hatóság elnöke közölte, hogy az ügyben az uniós adatvédelmi rendelet, a GDPR alapján eljárást indítanak. A hatóság több adatkezelőt is megkereshet, köztük a levéltárat és az adatokat átadó szervet.
Megszólalt Orbán Viktor az öccse őrizetbe vételéről: a célpont én vagyok
A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz – kommentálta hétfőn azokat a sajtóhíreket Orbán Viktor, melyek szerint letartóztatták öccsét. A volt kormányfő Facebook-bejegyzése alapján valószínűleg tényleg Orbán Áron került őrizetbe.
Kiderült, miről lesz szó a keddi német-magyar csúcson
Berlinben tartják meg az első magyar–német kormányközi konzultációt – közölte Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter a Facebook-bejegyzésében.
Magyar Péter: őrizetbe vehették Orbán Viktor testvérét
Sajtóértesülések szerint embercsempészet gyanújával vették őrizetbe Orbán Viktor testvérét, Orbán Áront – közölte Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök.
Brüsszelbe utazott Kármán András
Brüsszelben tanácskoznak az európai uniós pénzügyminiszterek, a tárgyalásokon pedig a gazdasági és adminisztratív kérdések mellett a védelmi kiadások finanszírozása kap kiemelt szerepet – közölte Facebook-bejegyzésében Kármán András pénzügyminiszter.
Friss hírek az egészségügyi béremelésről: a pénz nagy részét a szakdolgozók kapják
Az egészségügyi béremelésre szánt 192 milliárd forintból jövőre 157 milliárdot a szakdolgozók kapnak – írja a Népszabadság a minisztérium adatai alapján. A fennmaradó összeg a műszaki és gazdasági dolgozók, illetve más közfinanszírozott munkatársak béremelését fedezi, de számukra nem garantálja a 7,5 százalékos emelést a kormány.
Vitézy Dávid: tarthatatlan állapotok a magyar vasúti fővonalon, indul a karbantartás
Hétfő éjszakától újabb pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a miskolci vasúti fővonalon a rendkívüli sebességkorlátozások felszámolása érdekében – tudatta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzésében.
Nem tudott összeülni a nemzetbiztonsági bizottság
Elmaradt az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának hétfői ülése, ahol a múlt hét szerdán közzétett ügynökaktákkal kapcsolatban felmerült aggályokról és ellentmondásokról hallgatták volna meg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levétárának (ÁBTL) vezetőit. A bizottság tiszás tagjai nem mentek el az ülésre, így az határozatképtelen volt.
Tisza-kormány: megint összeül a parlament, megszólal Magyar Péter is
Mozgalmas hét elé néz a kormány, illetve Magyar Péter miniszterelnök,
hiszen a mai parlamenti ülés után kedden Friedrich Merz német kancellárhoz utazik Berlinbe, szerdán kormányülés lesz, a hét második felében pedig a dublini informális uniós csúcson képviseli Magyarországot.
A parlament mai ülésén többek között a 2027-es adótörvények részletes vitája szerepel, így a képviselők tárgyalnak például a vagyonadó bevezetéséről, az új katáról, illetve az alacsony jövedelműek szja-csökkentéséről.
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Új engedélyezési rendszert dolgoznak ki.
Indul a kézbesítés: újabb 50 ezer forinttal csönget a postás, 400 ezer iskolás gyermek után ad támogatást a kormány
Kiderült, mire lehet költeni az iskolakezdési támogatást.
Fontos állami vezetőt nevezett ki Kármán András
Új vezetője van a KEF-nek.
Kiderült: újabb kínai gigahitelről tárgyalt az Orbán-kormány a választás előtt
Ötször akkoráról, mint a korábbi megállapodás volt.
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Milliárdos beruházás indult az Egyesült Államokban: új szintet lép a legmodernebb lopakodó bombázók felkészítése
Épül a harmadik szuperbázis.
Változások a magyar kiberbiztonsági igazgatásban
A Kormány már korábban jelezte, hogy meg kívánja szüntetni a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát ("SZTFH"). Az SZTFH egymástól nagyon eltérő tevékenységek felügyelet
Növeltük a nemzetközi kötvények súlyát - Októberi modellportfólió
Magas kötvényhozamok, részvénypiaci átrendeződés és emelkedő energiaárak jellemezték októbert. Modellportfóliónkban növeltük a nemzetközi kötvények súlyát. The post Növeltük a nemzet
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Az európai luxusipar egykori tőzsdei kedvencei látványosan elvesztették fényüket: a Europe Luxury 10 index szűk két év alatt több mint harmadával, az LVMH közel felével,... The post A luxusip
Globális minimumadó 2026: november 20-án lejár a bevallási és fizetési határidő
A globális minimumadóval érintett vállalatcsoportok számára 2026. november 20. újabb fontos adózási határidő: eddig kell bevallaniuk és adott esetben megfizetniük a 2025-ös adóévre vonatkoz
Két fontos táblázat Magyarország gazdasági helyzetéről - nem ott van a baj, ahol keressük
Meglepő a kép, ha időbeli és nemzetközi összehasonlításban nézzük a fontos makromutatókat. Milyen is a helyzetünk, mik az erősségeink és a gyengeségeink az EU-val és a V4-ekkel összevetve
Két fontos táblázat Magyarország gazdasági helyzetéről - nem ott van a baj, ahol keressük
Meglepő a kép, ha időbeli és nemzetközi összehasonlításban nézzük a fontos makromutatókat. Milyen is a helyzetünk, mik az erősségeink és a gyengeségeink az EU-val és a V4-ekkel összevetve
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Kamera a taxiban: arányos védelem vagy folyamatos megfigyelés?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2026. október 30-án állásfoglalását adott ki a személytaxikban alkalmazott kamerás megfigyeléssel kapcsolatban. A NAIH elsősorba
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
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