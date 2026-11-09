Tisza-kormány: őrizetben Orbán Viktor öccse, Berlinben mondott beszédet Magyar Péter

Kezdeményezték Orbán Áronék letartóztatását
Az NNI-nél folyamatban lévő büntetőeljárásban a nyomozók mind a négy elfogott személyt – egy nőt és három férfit – anyagi haszonszerzés céljából bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsította meg. A kihallgatások befejeződtek, az NNI valamennyi gyanúsítottat bűnügyi őrizetbe vette és kezdeményezi letartóztatásukat - közölte a Nemzeti Nyomozó Iroda.
Kinevezték a Nemzeti Információs Központ új főigazgatóját
Orosz László Pétert nevezte ki november 10-ei hatállyal a Nemzeti Információs Központ főigazgatójává Magyar Péter miniszterelnök – derült ki a hétfő esti Magyar Közlönyből.
Magyar Péter Berlinben: a második világháború óta nem volt ennyire bonyolult és veszélyes a nemzetközi helyzet
A második világháború óta nem volt ennyire bonyolult és veszélyes a nemzetközi helyzet, mint jelenleg - jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök hétfőn, Berlinben a Konrad Adenauer Alapítvány által szervezett 17. State of Europe (Európa helyzete) rendezvényen, a berlini fal leomlásnak 37 évfordulóján.
Már fotók is bizonyítják: tényleg Orbán Viktor öccsét fogták el
A hvg.hu Gyorskocsi utcai fogda előtt készült sajtófotóin egyértelműen felismerhető Orbán Viktor testvére, Orbán Áron.
Reagált Kármán András Baka András döntésére
"A köztársasági elnök a T/961. számú törvényjavaslat tárgyában ma előzetes normakontroll céljából az Alkotmánybírósághoz fordult. Az indítvány részletes elemzését megkezdtük. Mindazonáltal a Kormány fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy az Országgyűlésnek benyújtott, az állami hátterű finanszírozás védelméről és megerősítéséről szóló törvényjavaslat eredeti céljai nem változtak: az elmúlt másfél évtized gyakorlatával szemben biztosítanunk kell az állami vagyon, vagyis a magyar emberek közös vagyonának védelmét, mérsékelni kell az állami finanszírozással járó kockázatokat, és átláthatóvá kell tenni az állami finanszírozási formákat." - írta Facebok-oldalán a pénzügyminiszter.
Megszűnik a Szegedi Tudományegyetem kancellárjának a munkaviszonya
2027. január 3-ától nem Fendler Judit a Szegedi Tudományetem kancellárja - közölte az egyetem a honlapján.
Megígérték a dél-koreai akkucégek Magyarországnak, hogy vigyáznak a környezetre, a biztonságra és az emberi jogokra
Közös felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot írtak alá a környezetvédelem, a biztonság és az emberi jogok területén a Magyarországon működő dél-koreai akkumulátoripari vállalatok és a dél-koreai ipari és kereskedelmi tárca hétfőn Budapesten - tájékoztatta az MTI-t a dél-koreai KOTRA kereskedelmi befektetésösztönző ügynökség. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán hangsúlyozta: a két ország kereskedelmi-ipari együttműködése folyamatosan fejlődik.
Továbbfejleszti a kormány a DÁP-ot: érkeznek bele az interaktív űrlapok
Alkalmas lesz a DÁP-applikáció interaktív űrlapok kezelésére, és a közszolgáltatók az alkalmazáson keresztül is kapcsolatba léphetnek a felhasználókkal - közölte a kormány. Az egyéni vállalkozói adatok is igazolhatók lesznek az applikáció adattárcájában. A változtatást társadalmi egyeztetésre bocsátották.
Orbán Áron-ügy: négy személyt fogtak el, mutatjuk videókat
Közös akcióban fogott el három férfit és egy nőt a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI), valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH). A gyanúsítottak hamis indokkal igényelt vízumok segítségével több mint száz vietnámi állampolgárt juttattak illegálisan Nyugat-Európába, emellett befolyással üzérkedés miatt is eljárás indult ellenük - jelentette a police.hu.
Orbán Áron-ügy: négy személyt fogtak el, mutatjuk a videókat
Közös akcióban fogott el három férfit és egy nőt a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI), valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH). A gyanúsítottak hamis indokkal igényelt vízumok segítségével több mint száz vietnámi állampolgárt juttattak illegálisan Nyugat-Európába, emellett befolyással üzérkedés miatt is eljárás indult ellenük - jelentette a police.hu.
Vége lesz a sebességkorlátozásoknak: egy vasútfelújítás végét jelentette be Vitézy Dávid
Végéhez közeledik a sebességkorlátozások felszámolását célzó pályakarbantartás a Székesfehérvár–Komárom-vasútvonalon. A 2027-es költségvetési tervezetben több mint két és félszeresére, 80 milliárd forintra emelkedik a MÁV vasútiinfrastruktúra-felújítási kerete – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook-bejegyzésben.
Visszadobott egy törvényt Baka András, az Alkotmánybírósághoz fordul
Nem írta alá az államhoz kapcsolódó vagyon és az állami hátterű finanszírozás védelme és megerősítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényt Baka András köztársasági elnök, aki alkotmányos normakontrollt kért a jogszabályról – derül ki a Sándor-palota közleményéből.
Elárulta az NVVH, mivel gyanúsítják Orbán Viktor testvérét
Hétfő reggeli hírek szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök öccsét vette őrizetbe a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF). A hírt maga az egykori kormányfő is megerősítette közvetetten, hiszen arról írt, hogy „a célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz”. Délután a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) új részleteket árult el az üggyel kapcsolatban.
A kormány kitart a BYD alacsonyabb építményadója mellett
Nem támogatja a kormány, hogy a szegedi önkormányzat, korábbi döntését megváltoztatva, megvonja az építményadó-mentességet a BYD autóipari cégtől - írta a szeged.hu hétfőn.
Lengyel kollégájával tárgyalt Kármán András, az euróbevezetés is szóba került
A visegrádi együttműködés újraindításáról, a következő uniós költségvetésről, valamint az euró bevezetésének kilátásairól és a bankszektor stabilitásáról folytatott kétoldalú megbeszélést lengyel hivatali partnerével Kármán András pénzügyminiszter, amiről Facebook-bejegyzésében számolt be.
A korábbi túlárazott szerződés helyett olcsóbban oldaná meg a Stadler motorvonatok karbantartását a MÁV
Új közbeszerzési eljárást írt ki a MÁV a Svájcból beszerezni tervezett, legfeljebb 93 darab Stadler GTW használt motorvonat 15 éves, hosszú távú karbantartására - közölte a MÁV-csoport hétfőn az MTI-vel.
Indul a kézbesítés: újabb 50 ezer forinttal csönget a postás, 400 ezer iskolás gyermek után ad támogatást a kormány
November 30-ig több mint 400 ezer rászoruló gyermek családjához jut el a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás második, 50 ezer forintos részlete. A támogatást ezúttal utalvány formájában, postai úton kapják meg az érintett családok, és 2027. március 15-ig használhatják fel azt iskoláztatáshoz kapcsolódó termékek vásárlására. Az utalványok kézbesítését november 10-én reggel kezdi meg a Magyar Posta.
Fontos állami vezetőt nevezett ki Kármán András
Pályázat útján választották ki a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) új vezetőjét, Novák-Soós Zsuzsannát, aki 2026. november 9-től látja el a főigazgatói feladatokat – közölte Facebook-bejegyzésében Kármán András pénzügyminiszter.
Kiderült: újabb kínai gigahitelről tárgyalt az Orbán-kormány a választás előtt
Ötmilliárd eurós új finanszírozási együttműködésről tárgyalt a választás előtti hetekben a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a kínai állami Export-Import Bank – derül ki az Átlátszó birtokába került megállapodástervezetből. Arról nem sokat tudni, meddig jutottak a tárgyalások, 2024-ben már egy egymilliárd eurós hitelt felvett Magyarország kínai állami bankoktól.
Az ÁBTL-főigazgató megszólalt az ügynökaktákat érintő súlyos hibákról
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) a november 4-i törvényi határidőig feldolgozta az állambiztonsági mágnesszalagok anyagát, az ellenőrzésre azonban már nem maradt ideje. Cseh Gergő Bendegúz főigazgató a nemzetbiztonsági bizottság hétfői, határozatképtelenség miatt berekesztett ülése után azt mondta az ellenzéki képviselőknek, hogy a mintegy 60 ezer adatból 164-et soroltak tévesen a hálózati személyekhez – számolt be az MTI.
Az Alkotmányvédelmi Hivatal október 5-én adta át az adatállományt a levéltárnak, ebben az Excel-táblában a név, a születési adatok, a lakcím és a dossziészám soronként egyetlen mezőben szerepelt, ezeket kellett szétválasztani. Az érintettek állambiztonsághoz fűződő viszonyát kétszámjegyű kód jelölte, amely 164 esetben a megszokottól eltérő helyen állt. A feldolgozás során így olyanok is hálózati személyként jelentek meg, akik valójában megfigyeltek voltak.
Cseh Gergő Bendegúz szerint a hibás tételeket eltávolították, amint tudomást szereztek a problémáról. A főigazgató ismét elnézést kért az érintettektől, és közölte, hogy felajánlotta a lemondását. A levéltárnak februárig még mintegy kilencezer beszervezési dossziét kell átnéznie, amelyek egyenként akár 100–200 oldalasak is lehetnek.
Péterfalvi Attila, az adatvédelmi hatóság elnöke közölte, hogy az ügyben az uniós adatvédelmi rendelet, a GDPR alapján eljárást indítanak. A hatóság több adatkezelőt is megkereshet, köztük a levéltárat és az adatokat átadó szervet.
Megszólalt Orbán Viktor az öccse őrizetbe vételéről: a célpont én vagyok
A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz – kommentálta hétfőn azokat a sajtóhíreket Orbán Viktor, melyek szerint letartóztatták öccsét. A volt kormányfő Facebook-bejegyzése alapján valószínűleg tényleg Orbán Áron került őrizetbe.
Kiderült, miről lesz szó a keddi német-magyar csúcson
Berlinben tartják meg az első magyar–német kormányközi konzultációt – közölte Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter a Facebook-bejegyzésében.
Magyar Péter: őrizetbe vehették Orbán Viktor testvérét
Sajtóértesülések szerint embercsempészet gyanújával vették őrizetbe Orbán Viktor testvérét, Orbán Áront – közölte Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök.
Brüsszelbe utazott Kármán András
Brüsszelben tanácskoznak az európai uniós pénzügyminiszterek, a tárgyalásokon pedig a gazdasági és adminisztratív kérdések mellett a védelmi kiadások finanszírozása kap kiemelt szerepet – közölte Facebook-bejegyzésében Kármán András pénzügyminiszter.
Friss hírek az egészségügyi béremelésről: a pénz nagy részét a szakdolgozók kapják
Az egészségügyi béremelésre szánt 192 milliárd forintból jövőre 157 milliárdot a szakdolgozók kapnak – írja a Népszabadság a minisztérium adatai alapján. A fennmaradó összeg a műszaki és gazdasági dolgozók, illetve más közfinanszírozott munkatársak béremelését fedezi, de számukra nem garantálja a 7,5 százalékos emelést a kormány.
Vitézy Dávid: tarthatatlan állapotok a magyar vasúti fővonalon, indul a karbantartás
Hétfő éjszakától újabb pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a miskolci vasúti fővonalon a rendkívüli sebességkorlátozások felszámolása érdekében – tudatta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzésében.
Nem tudott összeülni a nemzetbiztonsági bizottság
Elmaradt az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának hétfői ülése, ahol a múlt hét szerdán közzétett ügynökaktákkal kapcsolatban felmerült aggályokról és ellentmondásokról hallgatták volna meg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levétárának (ÁBTL) vezetőit. A bizottság tiszás tagjai nem mentek el az ülésre, így az határozatképtelen volt.
Tisza-kormány: megint összeül a parlament, megszólal Magyar Péter is
Mozgalmas hét elé néz a kormány, illetve Magyar Péter miniszterelnök,
hiszen a mai parlamenti ülés után kedden Friedrich Merz német kancellárhoz utazik Berlinbe, szerdán kormányülés lesz, a hét második felében pedig a dublini informális uniós csúcson képviseli Magyarországot.
A parlament mai ülésén többek között a 2027-es adótörvények részletes vitája szerepel, így a képviselők tárgyalnak például a vagyonadó bevezetéséről, az új katáról, illetve az alacsony jövedelműek szja-csökkentéséről.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bemondta Trump: ha úgy van, jöhetnek az újabb amerikai csapások
Amennyiben a helyzet úgy kívánja.
Magyar Péter: amíg én vezetem Magyarország kormányát, addig megvédjük a külső határokat
Magyar miniszterelnökként nem tudja elfogadni a napi 1 millió eurós bírságot.
Valósággal bezuhant a gáz ára
Több mint 7 százalékos zuhanás.
Elhunyt Palánkai Tibor közgazdász, az MTA rendes tagja
1997 és 2000 között a közgazdasági egyetem rektora volt.
Magyar Péter Berlinben: a második világháború óta nem volt ennyire bonyolult és veszélyes a nemzetközi helyzet
Ma alapjaiban rázkódik meg a kontinens - figyelmeztetett a miniszterelnök.
Zelenszkij drámai figyelmeztetése: Oroszország Ukrajna kettévágására készül - Milliók maradhatnak fűtés nélkül
Hátborzongató orosz tervről rántotta le a leplet az ukrán elnök.
Bréking: megindult az eljárás Trump védelmi minisztere ellen
Napokon belül szavazhatnak az elmozdításáról.
Már fotók is bizonyítják: tényleg Orbán Viktor öccsét fogták el
Embercsempészet és befolyással üzérkedés a gyanú.
Globális minimumadó 2026: november 20-án lejár a bevallási és fizetési határidő
A globális minimumadóval érintett vállalatcsoportok számára 2026. november 20. újabb fontos adózási határidő: eddig kell bevallaniuk és adott esetben megfizetniük a 2025-ös adóévre vonatkoz
A kriptó túlélte a legnagyobb rablását, de közben feladta az elveit
Néhány perc alatt 6,3 milliárd dollárnyi kriptó tűnt el a Binance-ről, ez minden idők legnagyobb kriptorablása. Az FBI szerint egy észak-koreai hackercsapat áll a támadás... The post A kriptó
Az anyák sarkára lép az új költségvetés
A Tisza-kormány első költségvetése több ponton átírja az édesanyák adókedvezményeit. Megnéztük kik járnak rosszabbul és mennyivel, valamint azt, hogy mit tehetnek az adóteher csökkentése
Változások a magyar kiberbiztonsági igazgatásban
A Kormány már korábban jelezte, hogy meg kívánja szüntetni a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát ("SZTFH"). Az SZTFH egymástól nagyon eltérő tevékenységek felügyelet
Növeltük a nemzetközi kötvények súlyát - Októberi modellportfólió
Magas kötvényhozamok, részvénypiaci átrendeződés és emelkedő energiaárak jellemezték októbert. Modellportfóliónkban növeltük a nemzetközi kötvények súlyát. The post Növeltük a nemzet
A luxusipar válsága nagy lehetőség lehet a tőkepiacon
Az európai luxusipar egykori tőzsdei kedvencei látványosan elvesztették fényüket: a Europe Luxury 10 index szűk két év alatt több mint harmadával, az LVMH közel felével,... The post A luxusip
Két fontos táblázat Magyarország gazdasági helyzetéről - nem ott van a baj, ahol keressük
Meglepő a kép, ha időbeli és nemzetközi összehasonlításban nézzük a fontos makromutatókat. Milyen is a helyzetünk, mik az erősségeink és a gyengeségeink az EU-val és a V4-ekkel összevetve
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Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
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Sok magyar cég csak most szembesül vele: komoly uniós megfelelési hullám közeleg
Vendégünk volt Tóth-Patai Krisztina, a Waberer’s ESG és CSR igazgatója.