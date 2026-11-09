Tisza-kormány: őrizetben Orbán Viktor öccse, Berlinben mondott beszédet Magyar Péter

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) a november 4-i törvényi határidőig feldolgozta az állambiztonsági mágnesszalagok anyagát, az ellenőrzésre azonban már nem maradt ideje. Cseh Gergő Bendegúz főigazgató a nemzetbiztonsági bizottság hétfői, határozatképtelenség miatt berekesztett ülése után azt mondta az ellenzéki képviselőknek, hogy a mintegy 60 ezer adatból 164-et soroltak tévesen a hálózati személyekhez – számolt be az MTI.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal október 5-én adta át az adatállományt a levéltárnak, ebben az Excel-táblában a név, a születési adatok, a lakcím és a dossziészám soronként egyetlen mezőben szerepelt, ezeket kellett szétválasztani. Az érintettek állambiztonsághoz fűződő viszonyát kétszámjegyű kód jelölte, amely 164 esetben a megszokottól eltérő helyen állt. A feldolgozás során így olyanok is hálózati személyként jelentek meg, akik valójában megfigyeltek voltak.

Cseh Gergő Bendegúz szerint a hibás tételeket eltávolították, amint tudomást szereztek a problémáról. A főigazgató ismét elnézést kért az érintettektől, és közölte, hogy felajánlotta a lemondását. A levéltárnak februárig még mintegy kilencezer beszervezési dossziét kell átnéznie, amelyek egyenként akár 100–200 oldalasak is lehetnek.

Péterfalvi Attila, az adatvédelmi hatóság elnöke közölte, hogy az ügyben az uniós adatvédelmi rendelet, a GDPR alapján eljárást indítanak. A hatóság több adatkezelőt is megkereshet, köztük a levéltárat és az adatokat átadó szervet.