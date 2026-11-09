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Tisza-kormány: őrizetben Orbán Viktor öccse, Berlinben mondott beszédet Magyar Péter
Gazdaság

Tisza-kormány: őrizetben Orbán Viktor öccse, Berlinben mondott beszédet Magyar Péter

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A második világháború óta nem volt ennyire bonyolult és veszélyes a nemzetközi helyzet, mint jelenleg - jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök hétfőn, Berlinben a Konrad Adenauer Alapítvány által szervezett 17. State of Europe (Európa helyzete) rendezvényen, a berlini fal leomlásnak 37 évfordulóján. A nap nagy eseménye volt, hogy embercsempészet és befolyással való üzerkedés gyanújával elfogták Orbán Áront és társait, a rendőrség kezdeményezte letartóztatásukat.
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Kezdeményezték Orbán Áronék letartóztatását

Az NNI-nél folyamatban lévő büntetőeljárásban a nyomozók mind a négy elfogott személyt – egy nőt és három férfit – anyagi haszonszerzés céljából bűnszövetségben elkövetett embercsempészéssel gyanúsította meg. A kihallgatások befejeződtek, az NNI valamennyi gyanúsítottat bűnügyi őrizetbe vette és kezdeményezi letartóztatásukat - közölte a Nemzeti Nyomozó Iroda.

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Már fotók is bizonyítják: tényleg Orbán Viktor öccsét fogták el

Orbán Áron-ügy: négy személyt fogtak el, mutatjuk a videókat

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Kinevezték a Nemzeti Információs Központ új főigazgatóját

Orosz László Pétert nevezte ki november 10-ei hatállyal a Nemzeti Információs Központ főigazgatójává Magyar Péter miniszterelnök – derült ki a hétfő esti Magyar Közlönyből.

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Kinevezték a Nemzeti Információs Központ új főigazgatóját
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Magyar Péter Berlinben: a második világháború óta nem volt ennyire bonyolult és veszélyes a nemzetközi helyzet

A második világháború óta nem volt ennyire bonyolult és veszélyes a nemzetközi helyzet, mint jelenleg - jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök hétfőn, Berlinben a Konrad Adenauer Alapítvány által szervezett 17. State of Europe (Európa helyzete) rendezvényen, a berlini fal leomlásnak 37 évfordulóján.

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Magyar Péter Berlinben: a második világháború óta nem volt ennyire bonyolult és veszélyes a nemzetközi helyzet
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Már fotók is bizonyítják: tényleg Orbán Viktor öccsét fogták el

A hvg.hu Gyorskocsi utcai fogda előtt készült sajtófotóin egyértelműen felismerhető Orbán Viktor testvére, Orbán Áron.

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Már fotók is bizonyítják: tényleg Orbán Viktor öccsét fogták el
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Reagált Kármán András Baka András döntésére

"A köztársasági elnök a T/961. számú törvényjavaslat tárgyában ma előzetes normakontroll céljából az Alkotmánybírósághoz fordult. Az indítvány részletes elemzését megkezdtük. Mindazonáltal a Kormány fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy az Országgyűlésnek benyújtott, az állami hátterű finanszírozás védelméről és megerősítéséről szóló törvényjavaslat eredeti céljai nem változtak: az elmúlt másfél évtized gyakorlatával szemben biztosítanunk kell az állami vagyon, vagyis a magyar emberek közös vagyonának védelmét, mérsékelni kell az állami finanszírozással járó kockázatokat, és átláthatóvá kell tenni az állami finanszírozási formákat." - írta Facebok-oldalán a pénzügyminiszter.

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Megszűnik a Szegedi Tudományegyetem kancellárjának a munkaviszonya

2027. január 3-ától nem Fendler Judit a Szegedi Tudományetem kancellárja - közölte az egyetem a honlapján.

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Megszűnik a Szegedi Tudományegyetem kancellárjának a munkaviszonya
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Megígérték a dél-koreai akkucégek Magyarországnak, hogy vigyáznak a környezetre, a biztonságra és az emberi jogokra

Közös felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot írtak alá a környezetvédelem, a biztonság és az emberi jogok területén a Magyarországon működő dél-koreai akkumulátoripari vállalatok és a dél-koreai ipari és kereskedelmi tárca hétfőn Budapesten - tájékoztatta az MTI-t a dél-koreai KOTRA kereskedelmi befektetésösztönző ügynökség. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán hangsúlyozta: a két ország kereskedelmi-ipari együttműködése folyamatosan fejlődik.

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Megígérték a dél-koreai akkucégek Magyarországnak, hogy vigyáznak a környezetre, a biztonságra és az emberi jogokra
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Továbbfejleszti a kormány a DÁP-ot: érkeznek bele az interaktív űrlapok

Alkalmas lesz a DÁP-applikáció interaktív űrlapok kezelésére, és a közszolgáltatók az alkalmazáson keresztül is kapcsolatba léphetnek a felhasználókkal - közölte a kormány. Az egyéni vállalkozói adatok is igazolhatók lesznek az applikáció adattárcájában. A változtatást társadalmi egyeztetésre bocsátották.

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Továbbfejleszti a kormány a DÁP-ot: érkeznek bele az interaktív űrlapok
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Orbán Áron-ügy: négy személyt fogtak el, mutatjuk videókat

Közös akcióban fogott el három férfit és egy nőt a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI), valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH). A gyanúsítottak hamis indokkal igényelt vízumok segítségével több mint száz vietnámi állampolgárt juttattak illegálisan Nyugat-Európába, emellett befolyással üzérkedés miatt is eljárás indult ellenük - jelentette a police.hu.

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Orbán Áron-ügy: négy személyt fogtak el, mutatjuk videókat
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Orbán Áron-ügy: négy személyt fogtak el, mutatjuk a videókat

Közös akcióban fogott el három férfit és egy nőt a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI), valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH). A gyanúsítottak hamis indokkal igényelt vízumok segítségével több mint száz vietnámi állampolgárt juttattak illegálisan Nyugat-Európába, emellett befolyással üzérkedés miatt is eljárás indult ellenük - jelentette a police.hu.

Tovább a cikkhez
Orbán Áron-ügy: négy személyt fogtak el, mutatjuk a videókat
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Vége lesz a sebességkorlátozásoknak: egy vasútfelújítás végét jelentette be Vitézy Dávid

Végéhez közeledik a sebességkorlátozások felszámolását célzó pályakarbantartás a Székesfehérvár–Komárom-vasútvonalon. A 2027-es költségvetési tervezetben több mint két és félszeresére, 80 milliárd forintra emelkedik a MÁV vasútiinfrastruktúra-felújítási kerete – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy Facebook-bejegyzésben.

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Vége lesz a sebességkorlátozásoknak: egy vasútfelújítás végét jelentette be Vitézy Dávid
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Visszadobott egy törvényt Baka András, az Alkotmánybírósághoz fordul

Nem írta alá az államhoz kapcsolódó vagyon és az állami hátterű finanszírozás védelme és megerősítése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényt Baka András köztársasági elnök, aki alkotmányos normakontrollt kért a jogszabályról – derül ki a Sándor-palota közleményéből.

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Visszadobott egy törvényt Baka András, az Alkotmánybírósághoz fordul
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Elárulta az NVVH, mivel gyanúsítják Orbán Viktor testvérét

Hétfő reggeli hírek szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök öccsét vette őrizetbe a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF). A hírt maga az egykori kormányfő is megerősítette közvetetten, hiszen arról írt, hogy „a célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz”. Délután a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) új részleteket árult el az üggyel kapcsolatban.

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Elárulta az NVVH, mivel gyanúsítják Orbán Viktor testvérét
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A kormány kitart a BYD alacsonyabb építményadója mellett

Nem támogatja a kormány, hogy a szegedi önkormányzat, korábbi döntését megváltoztatva, megvonja az építményadó-mentességet a BYD autóipari cégtől - írta a szeged.hu hétfőn.

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A kormány kitart a BYD alacsonyabb építményadója mellett
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Lengyel kollégájával tárgyalt Kármán András, az euróbevezetés is szóba került

A visegrádi együttműködés újraindításáról, a következő uniós költségvetésről, valamint az euró bevezetésének kilátásairól és a bankszektor stabilitásáról folytatott kétoldalú megbeszélést lengyel hivatali partnerével Kármán András pénzügyminiszter, amiről Facebook-bejegyzésében számolt be.

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Lengyel kollégájával tárgyalt Kármán András, az euróbevezetés is szóba került
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A korábbi túlárazott szerződés helyett olcsóbban oldaná meg a Stadler motorvonatok karbantartását a MÁV

Új közbeszerzési eljárást írt ki a MÁV a Svájcból beszerezni tervezett, legfeljebb 93 darab Stadler GTW használt motorvonat 15 éves, hosszú távú karbantartására - közölte a MÁV-csoport hétfőn az MTI-vel.

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A korábbi túlárazott szerződés helyett olcsóbban oldaná meg a Stadler motorvonatok karbantartását a MÁV
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Indul a kézbesítés: újabb 50 ezer forinttal csönget a postás, 400 ezer iskolás gyermek után ad támogatást a kormány

November 30-ig több mint 400 ezer rászoruló gyermek családjához jut el a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás második, 50 ezer forintos részlete. A támogatást ezúttal utalvány formájában, postai úton kapják meg az érintett családok, és 2027. március 15-ig használhatják fel azt iskoláztatáshoz kapcsolódó termékek vásárlására. Az utalványok kézbesítését november 10-én reggel kezdi meg a Magyar Posta.

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Indul a kézbesítés: újabb 50 ezer forinttal csönget a postás, 400 ezer iskolás gyermek után ad támogatást a kormány
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Fontos állami vezetőt nevezett ki Kármán András

Pályázat útján választották ki a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) új vezetőjét, Novák-Soós Zsuzsannát, aki 2026. november 9-től látja el a főigazgatói feladatokat – közölte Facebook-bejegyzésében Kármán András pénzügyminiszter.

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Fontos állami vezetőt nevezett ki Kármán András
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Kiderült: újabb kínai gigahitelről tárgyalt az Orbán-kormány a választás előtt

Ötmilliárd eurós új finanszírozási együttműködésről tárgyalt a választás előtti hetekben a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a kínai állami Export-Import Bank – derül ki az Átlátszó birtokába került megállapodástervezetből. Arról nem sokat tudni, meddig jutottak a tárgyalások, 2024-ben már egy egymilliárd eurós hitelt felvett Magyarország kínai állami bankoktól.

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Kiderült: újabb kínai gigahitelről tárgyalt az Orbán-kormány a választás előtt
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Az ÁBTL-főigazgató megszólalt az ügynökaktákat érintő súlyos hibákról

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) a november 4-i törvényi határidőig feldolgozta az állambiztonsági mágnesszalagok anyagát, az ellenőrzésre azonban már nem maradt ideje. Cseh Gergő Bendegúz főigazgató a nemzetbiztonsági bizottság hétfői, határozatképtelenség miatt berekesztett ülése után azt mondta az ellenzéki képviselőknek, hogy a mintegy 60 ezer adatból 164-et soroltak tévesen a hálózati személyekhez – számolt be az MTI.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal október 5-én adta át az adatállományt a levéltárnak, ebben az Excel-táblában a név, a születési adatok, a lakcím és a dossziészám soronként egyetlen mezőben szerepelt, ezeket kellett szétválasztani. Az érintettek állambiztonsághoz fűződő viszonyát kétszámjegyű kód jelölte, amely 164 esetben a megszokottól eltérő helyen állt. A feldolgozás során így olyanok is hálózati személyként jelentek meg, akik valójában megfigyeltek voltak.

Cseh Gergő Bendegúz szerint a hibás tételeket eltávolították, amint tudomást szereztek a problémáról. A főigazgató ismét elnézést kért az érintettektől, és közölte, hogy felajánlotta a lemondását. A levéltárnak februárig még mintegy kilencezer beszervezési dossziét kell átnéznie, amelyek egyenként akár 100–200 oldalasak is lehetnek.

Péterfalvi Attila, az adatvédelmi hatóság elnöke közölte, hogy az ügyben az uniós adatvédelmi rendelet, a GDPR alapján eljárást indítanak. A hatóság több adatkezelőt is megkereshet, köztük a levéltárat és az adatokat átadó szervet.

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Megszólalt Orbán Viktor az öccse őrizetbe vételéről: a célpont én vagyok

A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz – kommentálta hétfőn azokat a sajtóhíreket Orbán Viktor, melyek szerint letartóztatták öccsét. A volt kormányfő Facebook-bejegyzése alapján valószínűleg tényleg Orbán Áron került őrizetbe.

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Megszólalt Orbán Viktor az öccse őrizetbe vételéről: a célpont én vagyok
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Kiderült, miről lesz szó a keddi német-magyar csúcson

Berlinben tartják meg az első magyar–német kormányközi konzultációt – közölte Orbán Anita miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter a Facebook-bejegyzésében.

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Kiderült, miről lesz szó a keddi német-magyar csúcson
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Magyar Péter: őrizetbe vehették Orbán Viktor testvérét

Sajtóértesülések szerint embercsempészet gyanújával vették őrizetbe Orbán Viktor testvérét, Orbán Áront – közölte Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök.

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Magyar Péter: őrizetbe vehették Orbán Viktor testvérét
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Brüsszelbe utazott Kármán András

Brüsszelben tanácskoznak az európai uniós pénzügyminiszterek, a tárgyalásokon pedig a gazdasági és adminisztratív kérdések mellett a védelmi kiadások finanszírozása kap kiemelt szerepet – közölte Facebook-bejegyzésében Kármán András pénzügyminiszter.

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Brüsszelbe utazott Kármán András
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Friss hírek az egészségügyi béremelésről: a pénz nagy részét a szakdolgozók kapják

Az egészségügyi béremelésre szánt 192 milliárd forintból jövőre 157 milliárdot a szakdolgozók kapnak – írja a Népszabadság a minisztérium adatai alapján. A fennmaradó összeg a műszaki és gazdasági dolgozók, illetve más közfinanszírozott munkatársak béremelését fedezi, de számukra nem garantálja a 7,5 százalékos emelést a kormány.

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Friss hírek az egészségügyi béremelésről: a pénz nagy részét a szakdolgozók kapják
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Vitézy Dávid: tarthatatlan állapotok a magyar vasúti fővonalon, indul a karbantartás

Hétfő éjszakától újabb pályakarbantartási munkálatok kezdődnek a miskolci vasúti fővonalon a rendkívüli sebességkorlátozások felszámolása érdekében – tudatta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-bejegyzésében.

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Vitézy Dávid: tarthatatlan állapotok a magyar vasúti fővonalon, indul a karbantartás
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Nem tudott összeülni a nemzetbiztonsági bizottság

Elmaradt az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának hétfői ülése, ahol a múlt hét szerdán közzétett ügynökaktákkal kapcsolatban felmerült aggályokról és ellentmondásokról hallgatták volna meg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levétárának (ÁBTL) vezetőit. A bizottság tiszás tagjai nem mentek el az ülésre, így az határozatképtelen volt.

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Nem tudott összeülni a nemzetbiztonsági bizottság
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Tisza-kormány: megint összeül a parlament, megszólal Magyar Péter is

Mozgalmas hét elé néz a kormány, illetve Magyar Péter miniszterelnök,

hiszen a mai parlamenti ülés után kedden Friedrich Merz német kancellárhoz utazik Berlinbe, szerdán kormányülés lesz, a hét második felében pedig a dublini informális uniós csúcson képviseli Magyarországot.

A parlament mai ülésén többek között a 2027-es adótörvények részletes vitája szerepel, így a képviselők tárgyalnak például a vagyonadó bevezetéséről, az új katáról, illetve az alacsony jövedelműek szja-csökkentéséről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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