Töredékét használjuk ki a hálózatnak, erre kínál választ az energiaszektor új kedvence

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Élénk aktivitást tapasztalható a kolokációs beruházások hazai piacán; az új projektek esetében általános, hogy energiatároló telepítése is be van tervezve a megújuló erőművek mellé, és a már működő erőművek esetében is világos tendencia, hogy akkumulátort telepítenek melléjük. Az így létrejövő (hibrid) erőművek nagy többsége esetében ugyanaz a beruházó telepít akkumulátoros energiatárolót a meglévő technológia mellé, míg a befektetők jóval kisebb arányban, bár növekvő számban kezdeményeznek kolokációt egy másik tulajdonosi érdekkör kezében lévő csatlakozási pontra. Pedig a szabályozás támogatóbbá tételével itthon is érdemes lenne a különböző tulajdonoshoz tartozó eszközök kolokációját is elősegíteni, összhangban a legkisebb költség iparági elvével, illetve a hálózati kapacitásokkal való felelős, takarékos gazdálkodás szándékával is - mondja Simon Gábor, a DLA Piper Hungary energia szakterületének vezetője.

A magyar energetikában is szükségmegoldásból mainstream formulává válhat a kolokáció, melynek keretében ugyanazon a helyszínen, közös hálózati csatlakozási pont használatával, a hálózati betáplálási kapacitás, illetve a termelői vezeték megosztásával valósulhatnak meg eltérő tulajdonosi körbe tartozó erőmű-, illetve energiatároló-telepítési projektek.

Simon Gábor, a DLA Piper Hungary energia szakterületének vezetője úgy látja, a szabályozói-jogalkotói szándék arra utal, hogy a döntéshozók felismerték a kolokáció értékét, illetve azt, hogy az időjárásfüggő megújuló energiatermelő kapacitások integrálása csak akkor lehet rentábilis, ha a hálózati kapacitások a lehető leghatékonyabban vannak kihasználva.

A Magyarországon is tömegesen telepített naperőművek esetében a kihasználtság éves szinten a 20%-ot sem éri el, vagyis

a hálózati kapacitásnak mindössze töredéke hasznosul, ami korántsem nevezhető optimálisnak.

A hibridizáció és kolokáció ugyanakkor elősegítheti, hogy a villamosenergia-hálózat a lehető legoptimálisabban legyen kihasználva. A szakértő szerint a szemléletváltozást jelzi például az új magyar szélerőmű pályázat feltételrendszere is, amely jelentős plusz pontszámmal értékeli azt, ha a turbina mellé akkumulátoros energiatárolót is telepítenek a beruházás keretében.

De nemcsak a hálózati kapacitások szűkössége mutat a kolokáció irányába, hanem a kereskedelmi realitások, illetve az egyre terjedő megújuló erőművek termelésének időjárásfüggő, ingadozó jellege is, ami különféle anomáliákat okoz a villamosenergia-rendszerben és a nagykereskedelmi árampiacon. Ezért a piac a technológiák önmagában való telepítése helyett már egyértelműen inkább az "egybefűzött" hibrid, illetve a kolokált megoldások irányába megy.

Azért, hogy a váltakozó termelésű megújuló források kereskedelmileg könnyebben emészthetőek legyenek, érdemes egy csatlakozási ponton vagy egy (például PPA-) szerződésen belül hibrid megoldást alkalmazni, amelynek keretében a különféle erőmű és tároló technológiák kisimítják egymás termelési karakterisztikáit. Az, hogy már lényegében senki nem kíván önmagában álló erőművet vagy tárolót létesíteni, egy olyan erős piaci igényre támaszkodó trend, amely akkor is megállna, ha egy csettintésre megszűnne a hálózati betáplálási kapacitások szűkössége, egyszerűen azért, mert ezek a beruházások ma már így piacképesek – fogalmaz.

Az új hazai szélenergia pályázatban a kolokáció két helyen jelenik meg:

egyrészt, ha a szélerőmű mellé az adott csatlakozási ponton akkus energiatároló is települ, az az összesen elérhető 100 úgynevezett súlyszámból (%) akár 15-öt is jelenthet a pályázónak (ha a tároló kapacitása eléri a megigényelt szélerőművi betáplálási kapacitás 50%-át);

másrészt további 5 pont (%) járhat, ha a pályázó hozzájárul az általa elnyert csatlakozási pont és az abba csatlakozó termelői vezeték másik nyertes pályázóval történő közös használatához.

Míg azonban az első opció egy, a szeles termelőknek kifejezetten kedvező lehetőséget jelent, és a kapcsolódó pontszám is jelentős, addig a második, klasszikus kolokációs opció nem tűnik annyira vonzónak, ezért Simon Gábor nem igazán látja azt a műszaki-kereskedelmi logikát, amely alátámasztaná, hogy ennek kiaknázása miért is lenne jó az adott pályázónak.

A pályázat értékelési rendszerére és a kereskedelmi rációra, illetve a megtérülési számokra tekintettel a szakértő arra számít, hogy az új szélenergia pályázat keretében megvalósuló projektek többségében a szélerőművel együtt akkumulátoros energiatároló is létesül majd, megegyező tulajdonosi háttérrel.

Mit is értünk kolokáció alatt?



Ha nevesítve nem is, de a kolokáció fogalma a magyar villamos energia törvényben (VET) is megjelenik. A VET 39/G. § (1) szerint "ha a termelői vezetékre olyan erőmű – ide nem értve a háztartási méretű kiserőművet – vagy villamosenergia-tároló is kapcsolódik, amelynek nem ugyanaz a tulajdonosa, mint a termelői vezetéké, az érintettek a termelői vezeték és a csatlakozási pont közös használatára vonatkozóan megállapodást kötnek". A szöveg alapján kolokáció alatt a kifejezetten két külön jogi személyhez, jellemzően két külön tulajdonosi érdekkörhöz tartozó eszközök egy hálózati csatlakozási pontra történő telepítése (és közös termelői vezeték használata) értendő. Ez érthető módon nagyságrendekkel nehezebb műfaj, jóval kihívásosabb jogi-üzleti-kockázati szempontból, mint ha az eszközök egy társaságcsoporthoz tartoznának; viszont ez a modell tud igazán választ adni a hálózati szűkösségi problémára.

A Magyar Megújuló Energia Szövetség (MMESZ) szervezésében más nemzetközi jogi irodákkal közreműködve a DLA Piper is részt vett egy kolokációs mintaszerződés kidolgozásában. Bizonyos kérdésekre azonban ebben sem sikerült teljes mértékben kielégítő szerződéses megoldást találniuk, mivel még a hazai szabályozás sem ad mindenre választ.

Egyelőre kezelendő kockázatot jelent például az, hogy jelenleg nincs hatékony jogszabályi garancia arra, hogy amennyiben a csatlakozási pont jogával és a termelői vezetékkel rendelkező elsődleges jogosult cég elveszíti a hálózati csatlakozását, fizetésképtelenné válik vagy megszegi a kolokációs szerződést, az eltérő tulajdonosi körrel rendelkező másik cég által telepített energiatároló működése akkor is a megtérülésééig biztosított lenne. Ez például akkor is gondot okozhat, ha a tárolót telepíteni kívánó cég hitelből ruházna be, és szeretne rá projektfinanszírozást szerezni egy kereskedelmi banktól.

Az is zavaró hiány a szabályozásban (a VET végrehajtási rendeletében), hogy kolokációs szerződés e szerint csak költségalapon köthető, a befogadó szereplő pedig nem realizálhat profitot a kolokációs szerződés megkötésével, ami nem motiválja túlságosan az elsődleges jogosultat a konstrukcióban történő részvételre.

A meglévő hálózati elemekhez másodlagosan csatlakozó fél (és a külső finanszírozó) kockázatainak csökkentésére jó példa az Egyesült Királyságban alkalmazott megoldás. Ennek értelmében a kolokációs projekt résztvevői közösen létrehoznak egy úgynevezett GridCo társaságot, amely társaság részére átruházzák a termelői vezetékeket és a kapcsolódó hálózati elemeket, valamint a csatlakozási pont használatára vonatkozó jogokat.

A közös GridCo társaság tulajdonolja azokat az eszközöket és jogokat, amelyek a közcélú hálózati hozzáférést biztosítják, így,

ha az egyik projekt kiesik (például megszünteti a működését vagy fizetésképtelenné válik), a másik projekt továbbra is hozzáfér a kapacitásokhoz, és nem lehetetlenül el a működése.

Ez a modell magasabb szintű jogi és pénzügyi kiszámíthatóságot nyújt a feleknek, és hatékonyan csökkenti a finanszírozási kockázatokat, mivel a hálózati hozzáférés nem egyetlen projekt fennmaradásától függ.

A GridCo modell alkalmazásával kapcsolatban is kérdés ugyanakkor, hogy a befogadó fél milyen feltételekkel hajlandó közös tulajdonba adni a jelentős üzleti értéket képviselő magánhálózati infrastruktúrát és betáplálási kapacitásokat. Noha erre, az elsősorban az újonnan csatlakozókat terhelő kockázatra a magyar jogszabályi környezetben egyelőre nincs jó válasz, a gyakorlatban mégis előfordul, hogy míg a jogászok a fejüket vakarják, addig az üzleti döntéshozók a kockázatok és az elérhető nyereség értékelését követően bevállalják a rizikót, mert a kolokált projekt így is megvalósítható.

A Magyar Megújuló Energia Szövetség által felkért szakértők kifejezetten e problémára célzottan kidolgoztak egy csődtörvény-módosítási koncepciót is, amelyet még a kormányváltás előtt letették az Energiahivatal (MEKH), valamint az egykori Energiaügyi Minisztérium asztalára is, de úgy tűnik, az ügy - mindeddig legalábbis - nem minősült top prioritásnak.

A kolokációs beruházások hazai piacán a szakértő élénk aktivitást tapasztal: elmondása szerint

az utóbbi 1 évben nem találkozott olyan új projekttel, amelyben ne lett volna betervezve energiatároló telepítése is a megújuló erőművek mellé

– sőt a már működő erőművek esetében is világos tendencia, hogy akkumulátort telepítenek melléjük.

A megújuló erőművek kereskedelmi hasznosulása, megtérülése ugyanis annyival kedvezőbb tárolóval, mint anélkül, hogy szinte össze sem lehet hasonlítani a két esetet. Az így létrejövő (hibrid) erőművek nagy többsége esetében ugyanaz a beruházó telepít akkumulátoros energiatárolót a meglévő technológia mellé, míg a befektetők jóval kisebb arányban - de növekvő számban - kezdeményeznek kolokációt egy másik tulajdonosi érdekkör kezében lévő csatlakozási pontra. Egyértelműen ez a trend a 'cable pooling' tekintetében Magyarország előtt járó külföldi piacokon is, miután a különálló eszközöket tartalmazó projekteket már egyszerűen meghaladta a piac.

A szakértő szerint itthon is érdemes lenne a különböző tulajdonoshoz tartozó eszközök kolokációját is elősegíteni, összhangban a legkisebb költség iparági elvével, illetve a hálózati kapacitásokkal való felelős, takarékos gazdálkodás szándékával is.

A jogalkotó akár

egy egyszerűsített, gyorsított, a kapacitáskiosztásban prioritást biztosító engedélyezési eljárás kidolgozásával is ösztönözhetné a kolokáció vállalását,

mérsékelve a különböző tulajdonosi körökbe tartozó szereplők "összebútorozásának" kockázatait - fogalmazott Simon Gábor, a DLA Piper Hungary energia szakterületének vezetője.

Címlapkép forrása: Cayce Clifford/Bloomberg via Getty Images