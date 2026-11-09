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Új akkumulátorbeszállítókat jelentett be a BMW – Akár Magyarországi szál is lehet az ügyben
Gazdaság

Új akkumulátorbeszállítókat jelentett be a BMW – Akár Magyarországi szál is lehet az ügyben

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Két új akkumulátorbeszállítóval bővíti partnerhálózatát a BMW: a dél-koreai Samsung SDI Európában, az LG Energy Solution pedig az Egyesült Államokban szállít majd akkumulátorcellákat a német autógyártónak. Az együttműködések a tervek szerint az évtized végén indulnak, a lépés pedig a magyarországi akkumulátoripar szempontjából is érdekes lehet.

A BMW közleménye szerint két új beszállítóval kötött megállapodást a hatodik generációs (Gen6) nagyfeszültségű akkumulátoraihoz szükséges cellák beszerzéséről. A Samsung SDI az európai, míg az LG Energy Solution az amerikai gyártást szolgálja majd ki, a szállítások pedig a 2020-as évek végén kezdődhetnek meg.

A német autógyártó ezzel tovább bővíti akkumulátorbeszállítói körét, és igyekszik csökkenteni az egyes gyártóktól, illetve régióktól való függőségét. Az európai gyártáshoz a jövőben három vállalattól, a kínai CATL-től és EVE Energytől, valamint a dél-koreai Samsung SDI-től szerez be akkumulátorcellákat, míg az Egyesült Államokban az LG Energy Solution is csatlakozik a beszállítókhoz.

A vállalat beszerzési stratégiájának egyik alapelve, hogy az alkatrészeket lehetőség szerint a járműgyártáshoz közeli üzemekből szerezzék be. Ezzel mérsékelhetők a szállítási távolságok és a logisztikai kockázatok, miközben a beszállítók számának növelése nagyobb mozgásteret biztosíthat az autógyártónak.

Magyarország is érintett lehet

A bejelentés magyar szempontból is figyelemre méltó, hiszen a Samsung SDI Gödön működtet akkumulátorgyárat, a CATL és az EVE Energy pedig Debrecenben rendelkezik gyártókapacitásokkal, illetve fejleszt gyártóüzemet.

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A BMW ugyanakkor egyelőre nem nevezte meg, hogy a Samsung SDI pontosan melyik európai gyárából érkeznek majd a cellák, így

a gödi üzem részvétele egyáltalán nem tekinthető megerősítettnek.

A magyarországi kapcsolódást erősíti, hogy a BMW Debrecenben is működtet akkumulátor-összeszerelő üzemet, ami a helyi autógyártást szolgálja ki. A német vállalat összesen öt ilyen létesítményt alakított ki világszerte: Németországban, Magyarországon, Kínában, az Egyesült Államokban és Mexikóban.

A Gen6 technológia a BMW új generációs elektromos modelljeinek egyik meghatározó eleme. A nagyfeszültségű akkumulátorokban alkalmazott cellák tulajdonságai közvetlenül befolyásolják az autók hatótávolságát és töltési teljesítményét.

Az új beszállítói megállapodások pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra: a BMW sem a szerződések értékéről, sem a megrendelt akkumulátorcellák mennyiségéről nem közölt adatokat. Az sem derült ki, hogy az egyes beszállítók pontosan milyen akkumulátorkémiával és mely gyáraikból teljesítik majd a megrendeléseket.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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