3°C ködös
Budapest
  • Megjelenítés
Vadonatúj AI-modellekkel rukkolt elő az Anthropic
Gazdaság

Vadonatúj AI-modellekkel rukkolt elő az Anthropic

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Két új, csúcskategóriás mesterségesintelligencia-modellt, a Claude Fable 5.2-t és a Claude Mythos 5.2-t mutatta be hétfőn az Anthropic, közvetlenül a vállalat akár már jövő héten esedékes, történelmi léptékűnek ígérkező tőzsdei bevezetése előtt. Az újdonságok harminc százalékkal gyorsabbak és húsz százalékkal olcsóbbak elődeiknél.
Deep Tech 2026
Kutatás, ipar, tőke: hol születnek a következő évtized nagy üzleti lehetőségei? November 18-án érkezik a Portfolio első deep tech konferenciája, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Két új, csúcskategóriás mesterségesintelligencia-modellt mutatott be hétfőn az Anthropic.

A Claude Fable 5.2 és a Claude Mythos 5.2 közvetlenül a vállalat akár már a jövő héten esedékes, történelmi léptékűnek ígérkező tőzsdei bevezetése előtt debütált, miközben a cég egyidejűleg gyorsabb működést és alacsonyabb árakat kínál a felhasználóknak - írta a CNBC.

A fejlesztők közlése szerint a két újdonság a vállalat eddigi legfejlettebb megoldása, amelyek harminc százalékkal gyorsabban generálnak válaszokat az elődeiknél. A sebességnövekedés mellett a használat költségei is csökkentek, így az új verziók húsz százalékkal olcsóbbak az 5.1-es generációnál. Az árazás alapján egymillió bemeneti token nyolc, míg egymillió kimeneti token negyven dollárba kerül.

Ez az első alkalom, hogy a cég ilyen élvonalbeli modellekkel lép piacra azóta, hogy Dario Amodei vezérigazgató szeptemberben a mesterséges intelligencia fejlesztési ütemének lassítását sürgette. Dianne Penn, a kutatási termékmenedzsment vezetője a CNBC-nek adott interjújában tisztázta, hogy a vállalat a megfontolt haladásra, nem pedig a teljes leállásra szólított fel. A közlemény szerint a szoftverek szigorú biztonsági és összehangolási teszteken estek át, a megjelenés előtt pedig új értékelési és utólagos felügyeleti eszközöket is kidolgoztak.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: őrizetben Orbán Viktor öccse, Berlinbe utazik Magyar Péter

Már fotók is bizonyítják: tényleg Orbán Viktor öccsét fogták el

Új akkumulátorbeszállítókat jelentett be a BMW – Akár Magyarországi szál is lehet az ügyben

A biztonsági törekvések és az éles piaci verseny közötti egyensúlyozás kulcskérdés az Anthropic számára, amire a múlt hónap végén kiadott kibocsátási tájékoztató kockázati tényezői között is kitértek. Sajtóértesülések szerint a vállalat az elsődleges nyilvános részvénykibocsátás (IPO) során 1000 és 1500 milliárd dollár közötti cégértéket céloz meg, ami visszalépés a korábbi hónapokban emlegetett 2000 milliárd dolláros szinthez képest.

A hétfőtől mindenki számára elérhető Fable 5.2-t elsősorban haladó felhasználóknak és összetett, nyílt végű műszaki feladatokra szánják. Míg a szeptemberben kiadott Claude Opus 5.5 inkább a napi munkavégzésre alkalmas,

az új Fable 5.2 a bonyolult mérnöki, matematikai és robotikai problémák megoldásában nyújt segítséget.

A párhuzamosan bejelentett Mythos 5.2-höz továbbra is csak az előzetesen átvilágított szervezetek férhetnek hozzá a vállalat élettudományi és kiberbiztonsági ellenőrzési programjain keresztül.

Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: őrizetben Orbán Viktor öccse, Berlinbe utazik Magyar Péter
Itt a nagy felpattanás az amerikai tőzsdéken!
Magyar Péter: őrizetbe vehették Orbán Viktor testvérét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility