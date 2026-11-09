Vadonatúj AI-modellekkel rukkolt elő az Anthropic

Két új, csúcskategóriás mesterségesintelligencia-modellt mutatott be hétfőn az Anthropic.
A Claude Fable 5.2 és a Claude Mythos 5.2 közvetlenül a vállalat akár már a jövő héten esedékes, történelmi léptékűnek ígérkező tőzsdei bevezetése előtt debütált, miközben a cég egyidejűleg gyorsabb működést és alacsonyabb árakat kínál a felhasználóknak - írta a CNBC.
A fejlesztők közlése szerint a két újdonság a vállalat eddigi legfejlettebb megoldása, amelyek harminc százalékkal gyorsabban generálnak válaszokat az elődeiknél. A sebességnövekedés mellett a használat költségei is csökkentek, így az új verziók húsz százalékkal olcsóbbak az 5.1-es generációnál. Az árazás alapján egymillió bemeneti token nyolc, míg egymillió kimeneti token negyven dollárba kerül.
Ez az első alkalom, hogy a cég ilyen élvonalbeli modellekkel lép piacra azóta, hogy Dario Amodei vezérigazgató szeptemberben a mesterséges intelligencia fejlesztési ütemének lassítását sürgette. Dianne Penn, a kutatási termékmenedzsment vezetője a CNBC-nek adott interjújában tisztázta, hogy a vállalat a megfontolt haladásra, nem pedig a teljes leállásra szólított fel. A közlemény szerint a szoftverek szigorú biztonsági és összehangolási teszteken estek át, a megjelenés előtt pedig új értékelési és utólagos felügyeleti eszközöket is kidolgoztak.
A biztonsági törekvések és az éles piaci verseny közötti egyensúlyozás kulcskérdés az Anthropic számára, amire a múlt hónap végén kiadott kibocsátási tájékoztató kockázati tényezői között is kitértek. Sajtóértesülések szerint a vállalat az elsődleges nyilvános részvénykibocsátás (IPO) során 1000 és 1500 milliárd dollár közötti cégértéket céloz meg, ami visszalépés a korábbi hónapokban emlegetett 2000 milliárd dolláros szinthez képest.
A hétfőtől mindenki számára elérhető Fable 5.2-t elsősorban haladó felhasználóknak és összetett, nyílt végű műszaki feladatokra szánják. Míg a szeptemberben kiadott Claude Opus 5.5 inkább a napi munkavégzésre alkalmas,
az új Fable 5.2 a bonyolult mérnöki, matematikai és robotikai problémák megoldásában nyújt segítséget.
A párhuzamosan bejelentett Mythos 5.2-höz továbbra is csak az előzetesen átvilágított szervezetek férhetnek hozzá a vállalat élettudományi és kiberbiztonsági ellenőrzési programjain keresztül.
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