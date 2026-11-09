Valósággal felrobbantották az internetet az ügynökakták

Hatvanezer nevet tettek közzé az ügynökaktákban - Több mint 160 azonban tévesen szerepelt ott
Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát a rendszerváltás óta a magyar politika egyik legnagyobb rendezetlen ügyeként tartják számon. Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, az első átvilágítási törvényt még 1994-ben fogadták el, a rendszer pedig 2005 végén megszűnt, emellett pedig a 2003-as dossziétörvény sem hozott teljes aktanyilvánosságot.
A szocializmus idején keletkezett nemzetbiztonsági akták nyilvánosságra hozatala ezért a Tisza Párt választási ígéreteinek is az egyik központi eleme volt.
Az akták nyilvánosságra hozatalát előíró törvényt az Országgyűlés szeptember 15-én fogadta el. Az anyagok közzétételét eredetileg eredetileg október 23-ára tervezték, de a Tisza-frakció kezdeményezésére két héttel elhalasztották, mert az iratanyag átvizsgálása az először vártnál több időt vett igénybe.
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) végül november 4-én tette elérhetővé mindenki számára az aktákat, a nyitottaktak.hu weboldalon keresztül. A felületeten három irattípus érhető el:
- a hálózati személyek nyilvántartási lapjai, vagyis a 6-os kartonok,
- az 1957 és 1962 közötti beszervezési naplók,
- valamint az 1970-es évektől mágnesszalagon vezetett H-adattár.
A részletes beszervezési dossziékat, amelyekből még mélyebb információkat kaphatunk a most napvilágra kerülő, nyilvántartásba vett személyek beszervezésének körülményeiről, a törvény értelmében 2027. február 25-ig kell nyilvánosságra hoznia a levéltárnak.
Az első napokban több ismert név is előkerült az adatbázisból, az érintettek többsége azonban tagadta, hogy jelentett volna. A levéltár korábbi magyarázata szerint például a 6-os karton megléte, tehát az, hogy valakit nyilvántartásba vettek beszervezettként, még nem bizonyítja, ténylegesen jelentett is az állampártnak.
Lezsák Sándor, az MDF egyik alapítója, az Országgyűlés korábbi alelnöke a mágnesszalagos adattárban szerepelt hálózati személyként, azonban mint az kiderült, valójában megfigyelt volt. A levéltár szerint a megfigyelteket jelölő kódot értelmezte rosszul az informatikai rendszer, ezért a hibát követően Lezsák adatait azonnal törölték a nyilvántartásból. A múlt hét folyamán az is kiderült, hogy Lezsák mellett további 163 megfigyelt is tévesen került a nyilvános listára. Cseh Gergő Bendegúz, a levéltár vezetője a hibák miatt hétfő reggel felajánlott a lemondását a parlamentben.
- Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke „Otto” fedőnéven, foglalkoztatott hálózati személyként került elő a mágnesszalagról. Az ex-jegybankelnök a híreket követően nyilatkozatban utasította vissza, hogy ügynök lett volna a szocializmus alatt, ez legfeljebb egy 1986-os, általa azonnal visszautasított beszervezési kísérlet nyoma lehet, amelyre világbanki kinevezése előtt került sor.
- Patyi András jelenlegi alkotmánybíróról 6-os karton is előkerült. Eszerint 1988-ban, hazafias alapon szervezték be „Kocsis Márton” fedőnéven, ifjúságvédelmi területre. Az eddig ismert iratokból nem állapítható meg, hogy végzett-e érdemi munkát. Patyit 2023-ban a Fidesz jelölésére választották alkotmánybíróvá.
- Szita Károly kaposvári polgármester 6-os kartonja szerint 1980-tól 1989-ig volt állományban, ügynökmúltjáról pedig Ungváry Krisztián történész már 2005-ben is beszámolt. Szita ennek ellenére mégis tagadta, hogy ügynök lett volna.
- Szikora Róbert, az R-Go frontembere „Nanu-Nanu” fedőnéven szerepel 1984-es beszervezési dátummal. Az énekes elmondása szerint a hatóságok a koncertjei és külföldi fellépései előtt rendszeresen beszélgettek vele, azt azonban tagadta, hogy valóban beszervezték volna.
- Tarr Kálmán református lelkész, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter édesapja 1984-ben „Kovács Kálmán” fedőnéven került nyilvántartásba titkos megbízottként. A miniszter szerint édesapja korábban nem végzett ügynöki tevékenységet, és ezt egy 2002-es átvilágítási határozattal is alátámasztotta.
Megrohamozta az internet a nyitott aktákat
Az állambiztonsági iratokat tartalmazó weboldal élesedését követően egyértelműen letarolta az internetes kereséseket az ügynökakták témája. A Google Trends leginkább felkapott keresésket közlő felülete szerint az elmúlt héten ez volt a legtöbb keresést kiváltó témakör. Az adatok szerint
mintegy 500 ezer keresést váltottak ki az ügynökaktákhoz kapcsolódó keresési kifejezések.
A kifejezésekre lebontott adatokból az látszik, hogy bár az iratokat tartalmazó weboldal neve Nyitott Akták, addig a köznyelvben elterjedt "ügynökakták" kifejezés jóval nagyobb érdeklődést váltott ki a Google-ben.
A térképes nézet alapján az ügynökakták kifejezés leginkább Vas és Zala megyékben mozgatta meg az internetezőket. A két nyugati megye mellett Győr-Moson-Sopron és Tolna megyékben, valamint a fővárosban volt a legintenzívebb az érdeklődés.
A keresési intenzitást a felmerülő, közéletből ismert személyek esetén is összehasonlítottuk. A nevek nyilvánosságra kerülését követően szinte mindegyik, fentebb már említett érintett neve esetén megerősödött a keresési intenzitás. Leginkább a jelenlegis alkotmánybíróként tevékenykedő Patyi András iránt lőtt ki az érdeklődés. Lezsák Sándor esetében megfigyelhető, hogy elsőre nem volt a többi érintetthez képest kiemelkedő a neve iránti érdeklődés,
ugyanakkor másnap, mikor kiderült, hogy informatikai hiba miatt került csak be az adatabázisba, jelentősen megugrott az érdeklődés.
A térképes nézet szerint Lezsák neve válotta ki arányaiban a legnagyobb érdeklődést, szinte az összes magyar megyében.
Somogy megyében ugyanakkor nem meglepő módon, Szita Károly, a somogyi megyeszékhely, Kaposvár polgármesterére irányult a legnagyobb figyelem arányaiban. Érdekesség még, hogy az országos szinten nagy ismertségnek örvendő Szikora Róbert (az ábra jobb oldalán narancssárga színnel jelölve) a legtöbb megyében a második legnagyobb arányú figyelmet váltotta ki.
Ez a tartalom a Google-lel való fizetett partnerség része, a Google Trends népszerűsítésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Pokolian nehéz időszak vár Ukrajnára: még legalább egy évig nem lesz megoldás
Egyszerűen kifogytak az eszközökből.
Pusztító találat érte az orosz hadiipar szívét: veszélybe került a ballisztikus rakéták utánpótlása
A vezérkar közölte a csapást.
Szárnyal az UniCredit, gyorsan lezavarnák a Commerzbank átvételét
Örülnek a befektetők a gyorsjelentésnek.
Kutatók a KSH szegénységi statisztikájáról: az egész adatbázis megbízhatatlan
A felülvizsgálat után "inkább szaporodtak a kérdéseink, mint fogytak volna".
Kivonul Magyarországról az egyik elektromos rolleres cég
Budapest utcáiról már begyűjtötték a rollereket.
A magyar útra lépne déli szomszédunk: megnyílhatnak az ügynökakták
A Vučić-rendszer megfigyeltjei is betekinthetnének a róluk szóló aktákba.
Valósággal felrobbantották az internetet az ügynökakták
Rájuk kerestek a legtöbben a közzétételt követően.
Az anyák sarkára lép az új költségvetés
A Tisza-kormány első költségvetése több ponton átírja az édesanyák adókedvezményeit. Megnéztük kik járnak rosszabbul és mennyivel, valamint azt, hogy mit tehetnek az adóteher csökkentése
Változások a magyar kiberbiztonsági igazgatásban
A Kormány már korábban jelezte, hogy meg kívánja szüntetni a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát ("SZTFH"). Az SZTFH egymástól nagyon eltérő tevékenységek felügyelet
Növeltük a nemzetközi kötvények súlyát - Októberi modellportfólió
Magas kötvényhozamok, részvénypiaci átrendeződés és emelkedő energiaárak jellemezték októbert. Modellportfóliónkban növeltük a nemzetközi kötvények súlyát. The post Növeltük a nemzet
A luxusipar válsága nagy lehetőség lehet a tőkepiacon
Az európai luxusipar egykori tőzsdei kedvencei látványosan elvesztették fényüket: a Europe Luxury 10 index szűk két év alatt több mint harmadával, az LVMH közel felével,... The post A luxusip
Globális minimumadó 2026: november 20-án lejár a bevallási és fizetési határidő
A globális minimumadóval érintett vállalatcsoportok számára 2026. november 20. újabb fontos adózási határidő: eddig kell bevallaniuk és adott esetben megfizetniük a 2025-ös adóévre vonatkoz
Két fontos táblázat Magyarország gazdasági helyzetéről - nem ott van a baj, ahol keressük
Meglepő a kép, ha időbeli és nemzetközi összehasonlításban nézzük a fontos makromutatókat. Milyen is a helyzetünk, mik az erősségeink és a gyengeségeink az EU-val és a V4-ekkel összevetve
Két fontos táblázat Magyarország gazdasági helyzetéről - nem ott van a baj, ahol keressük
Meglepő a kép, ha időbeli és nemzetközi összehasonlításban nézzük a fontos makromutatókat. Milyen is a helyzetünk, mik az erősségeink és a gyengeségeink az EU-val és a V4-ekkel összevetve
Balásy Zsolt: Most ne vegyél ingatlant!
Emelkednek a hozamok a világban. Nem ímmel-ámmal, hanem rendesen, mintha nem lenne holnap. Az okokkal most nem szeretnék igazán foglalkozni, sokkal inkább azzal a fontos... The post Balásy Zsolt: Mo
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Vérengzés a piacokon: merre induljanak most a befektetők?
Turbulens napok jöhetnek.
Sok magyar cég csak most szembesül vele: komoly uniós megfelelési hullám közeleg
Vendégünk volt Tóth-Patai Krisztina, a Waberer’s ESG és CSR igazgatója.
Csapkod a tőzsde Amerikában: medvepiacot hoz a demokrata győzelem?
Izgalmas napokat élnek a befektetők.