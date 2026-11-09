Valósággal felrobbantották az internetet az ügynökakták

November 4-én nyilvánosak lettek a szocializmus idején keletkezett állambiztonsági akták a nyitottaktak.hu oldalon, ahol mintegy hatvanezer nevet tett közzé. Az adatbázisban több közismert személy is szerepel, köztük Surányi György volt jegybankelnök, Patyi András alkotmánybíró és Szikora Róbert énekes, az érintettek többsége azonban tagadja, hogy jelentett volna. A közzétételt követő napokban az is kiderült, hogy többek között Lezsák Sándor 163 más megfigyelt nevét tévesen tüntették fel ügynökként az oldalon, ezért a levéltár vezetője, Cseh Gergő Bendegúz felajánlotta a lemondását. A Google Trends adatai szerint az ügynökakták a múlt hét legtöbbet keresett témájának számítottak a magyar interneten, mintegy félmillió kereséssel.

Hatvanezer nevet tettek közzé az ügynökaktákban - Több mint 160 azonban tévesen szerepelt ott

Az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát a rendszerváltás óta a magyar politika egyik legnagyobb rendezetlen ügyeként tartják számon. Ahogy arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, az első átvilágítási törvényt még 1994-ben fogadták el, a rendszer pedig 2005 végén megszűnt, emellett pedig a 2003-as dossziétörvény sem hozott teljes aktanyilvánosságot.

A szocializmus idején keletkezett nemzetbiztonsági akták nyilvánosságra hozatala ezért a Tisza Párt választási ígéreteinek is az egyik központi eleme volt.

Az akták nyilvánosságra hozatalát előíró törvényt az Országgyűlés szeptember 15-én fogadta el. Az anyagok közzétételét eredetileg eredetileg október 23-ára tervezték, de a Tisza-frakció kezdeményezésére két héttel elhalasztották, mert az iratanyag átvizsgálása az először vártnál több időt vett igénybe.

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) végül november 4-én tette elérhetővé mindenki számára az aktákat, a nyitottaktak.hu weboldalon keresztül. A felületeten három irattípus érhető el:

a hálózati személyek nyilvántartási lapjai, vagyis a 6-os kartonok,

az 1957 és 1962 közötti beszervezési naplók,

valamint az 1970-es évektől mágnesszalagon vezetett H-adattár.

A részletes beszervezési dossziékat, amelyekből még mélyebb információkat kaphatunk a most napvilágra kerülő, nyilvántartásba vett személyek beszervezésének körülményeiről, a törvény értelmében 2027. február 25-ig kell nyilvánosságra hoznia a levéltárnak.

Az első napokban több ismert név is előkerült az adatbázisból, az érintettek többsége azonban tagadta, hogy jelentett volna. A levéltár korábbi magyarázata szerint például a 6-os karton megléte, tehát az, hogy valakit nyilvántartásba vettek beszervezettként, még nem bizonyítja, ténylegesen jelentett is az állampártnak.

Lezsák Sándor, az MDF egyik alapítója, az Országgyűlés korábbi alelnöke a mágnesszalagos adattárban szerepelt hálózati személyként, azonban mint az kiderült, valójában megfigyelt volt. A levéltár szerint a megfigyelteket jelölő kódot értelmezte rosszul az informatikai rendszer, ezért a hibát követően Lezsák adatait azonnal törölték a nyilvántartásból. A múlt hét folyamán az is kiderült, hogy Lezsák mellett további 163 megfigyelt is tévesen került a nyilvános listára. Cseh Gergő Bendegúz, a levéltár vezetője a hibák miatt hétfő reggel felajánlott a lemondását a parlamentben.

Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke „Otto” fedőnéven, foglalkoztatott hálózati személyként került elő a mágnesszalagról. Az ex-jegybankelnök a híreket követően nyilatkozatban utasította vissza, hogy ügynök lett volna a szocializmus alatt, ez legfeljebb egy 1986-os, általa azonnal visszautasított beszervezési kísérlet nyoma lehet, amelyre világbanki kinevezése előtt került sor.

volt elnöke „Otto” fedőnéven, foglalkoztatott hálózati személyként került elő a mágnesszalagról. Az ex-jegybankelnök a híreket követően nyilatkozatban utasította vissza, hogy ügynök lett volna a szocializmus alatt, ez legfeljebb egy 1986-os, általa azonnal visszautasított beszervezési kísérlet nyoma lehet, amelyre világbanki kinevezése előtt került sor. Patyi András jelenlegi alkotmánybíróról 6-os karton is előkerült. Eszerint 1988-ban, hazafias alapon szervezték be „Kocsis Márton” fedőnéven, ifjúságvédelmi területre. Az eddig ismert iratokból nem állapítható meg, hogy végzett-e érdemi munkát. Patyit 2023-ban a Fidesz jelölésére választották alkotmánybíróvá.

is előkerült. Eszerint 1988-ban, hazafias alapon szervezték be „Kocsis Márton” fedőnéven, ifjúságvédelmi területre. Az eddig ismert iratokból nem állapítható meg, hogy végzett-e érdemi munkát. Patyit 2023-ban a Fidesz jelölésére választották alkotmánybíróvá. Szita Károly kaposvári polgármester 6-os kartonja szerint 1980-tól 1989-ig volt állományban, ügynökmúltjáról pedig Ungváry Krisztián történész már 2005-ben is beszámolt. Szita ennek ellenére mégis tagadta, hogy ügynök lett volna.

6-os kartonja szerint 1980-tól 1989-ig volt állományban, ügynökmúltjáról pedig Ungváry Krisztián történész már 2005-ben is beszámolt. Szita ennek ellenére mégis tagadta, hogy ügynök lett volna. Szikora Róbert, az R-Go frontembere „Nanu-Nanu” fedőnéven szerepel 1984-es beszervezési dátummal. Az énekes elmondása szerint a hatóságok a koncertjei és külföldi fellépései előtt rendszeresen beszélgettek vele, azt azonban tagadta, hogy valóban beszervezték volna.

„Nanu-Nanu” fedőnéven szerepel 1984-es beszervezési dátummal. Az énekes elmondása szerint a hatóságok a koncertjei és külföldi fellépései előtt rendszeresen beszélgettek vele, azt azonban tagadta, hogy valóban beszervezték volna. Tarr Kálmán református lelkész, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter édesapja 1984-ben „Kovács Kálmán” fedőnéven került nyilvántartásba titkos megbízottként. A miniszter szerint édesapja korábban nem végzett ügynöki tevékenységet, és ezt egy 2002-es átvilágítási határozattal is alátámasztotta.

Megrohamozta az internet a nyitott aktákat

Az állambiztonsági iratokat tartalmazó weboldal élesedését követően egyértelműen letarolta az internetes kereséseket az ügynökakták témája. A Google Trends leginkább felkapott keresésket közlő felülete szerint az elmúlt héten ez volt a legtöbb keresést kiváltó témakör. Az adatok szerint

mintegy 500 ezer keresést váltottak ki az ügynökaktákhoz kapcsolódó keresési kifejezések.

Kép forrása: Google Trends

A kifejezésekre lebontott adatokból az látszik, hogy bár az iratokat tartalmazó weboldal neve Nyitott Akták, addig a köznyelvben elterjedt "ügynökakták" kifejezés jóval nagyobb érdeklődést váltott ki a Google-ben.

Kép forrása: Google Trends

A térképes nézet alapján az ügynökakták kifejezés leginkább Vas és Zala megyékben mozgatta meg az internetezőket. A két nyugati megye mellett Győr-Moson-Sopron és Tolna megyékben, valamint a fővárosban volt a legintenzívebb az érdeklődés.

Kép forrása: Google Trends

A keresési intenzitást a felmerülő, közéletből ismert személyek esetén is összehasonlítottuk. A nevek nyilvánosságra kerülését követően szinte mindegyik, fentebb már említett érintett neve esetén megerősödött a keresési intenzitás. Leginkább a jelenlegis alkotmánybíróként tevékenykedő Patyi András iránt lőtt ki az érdeklődés. Lezsák Sándor esetében megfigyelhető, hogy elsőre nem volt a többi érintetthez képest kiemelkedő a neve iránti érdeklődés,

ugyanakkor másnap, mikor kiderült, hogy informatikai hiba miatt került csak be az adatabázisba, jelentősen megugrott az érdeklődés.

Kép forrása: Google Trends

A térképes nézet szerint Lezsák neve válotta ki arányaiban a legnagyobb érdeklődést, szinte az összes magyar megyében.

Somogy megyében ugyanakkor nem meglepő módon, Szita Károly, a somogyi megyeszékhely, Kaposvár polgármesterére irányult a legnagyobb figyelem arányaiban. Érdekesség még, hogy az országos szinten nagy ismertségnek örvendő Szikora Róbert (az ábra jobb oldalán narancssárga színnel jelölve) a legtöbb megyében a második legnagyobb arányú figyelmet váltotta ki.

Kép forrása: Google Trends

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